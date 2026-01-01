अपनी टीम के साथ संपर्क में रहने का महत्व

हममें से अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। इसलिए कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर जब वे दुनिया में कहीं भी दूरस्थ रूप से काम कर सकते हैं। हमने Doodle में हमारे पीपल ऑपरेशंस एक्सपीरियंस लीड एलेना फिलिप्पी से बात की, यह जानने के लिए कि उनके पास क्या सलाह है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

तो एलेना, क्या आप बता सकती हैं कि कर्मचारियों से नियमित रूप से संपर्क में रहना एक खुशहाल टीम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

Doodle में लोगों के अनुभव को डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति के रूप में, यह मेरी नौकरी का एक मूलभूत हिस्सा है कि मैं यह जानता रहूँ कि लोग कैसे कर रहे हैं। अगर उन्हें अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस हो रहा है, सकारात्मक रूप से चुनौती महसूस हो रही है और व्यक्तिगत विकास के प्रति ऐसा दृष्टिकोण हो जो उन्हें प्रेरित करे।

यह भी मेरा काम है कि मैं लोगों के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करूँ, जिससे वे बिना थके-हार मानने या यह महसूस किए कि उन्हें अपनी मानसिक सेहत की कीमत चुकानी पड़ेगी, इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसके विपरीत, अब पहले से कहीं अधिक, कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करें। इस दिशा में आप जो पहला सरल कदम उठा सकते हैं, वह है वास्तव में अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों से बात करना। हालांकि हम कर्मचारी सर्वेक्षणों के माध्यम से नियमित रूप से मूल्यवान डेटा एकत्र करते हैं, मुझे लगता है कि "स्टे टॉक्स" या "लीड्स-पीपल ऑप्स चैट" के साथ बातचीत करने से मुझे उन बारीक अंतर्दृष्टियों को प्राप्त होती है जिनकी मुझे किसी भी समस्या के बड़े रूप लेने से पहले उसका अनुमान लगाने के लिए आवश्यकता होती है। यह मुझे कर्मचारियों के करीब रहने और यह समझने की अनुमति देता है कि उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए क्या चाहिए।

कर्मचारियों की चेक-इन प्रक्रिया को संरचित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

यह वास्तव में कंपनी की संस्कृति पर निर्भर करता है। Doodle में हम रिमोट-प्रथम मानसिकता को महत्व देते हैं, इसलिए किसी भी मीटिंग को शेड्यूल करने से पहले मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं इससे क्या चाहता हूँ।

एक बार मेरा उद्देश्य स्पष्ट हो जाने पर मैं बैठक को परिभाषित करना शुरू करता हूँ। उदाहरण के लिए, इस साल की शुरुआत में हमने हर छह महीने में पीपल मैनेजर्स के साथ एक आवर्ती बैठक शुरू की। क्यों? पिछले सर्वेक्षणों के डेटा के आधार पर हमने देखा कि यह एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण पद है, इसलिए हमने लोगों के प्रबंधकों के लिए एक ऐसा प्रारूप तैयार किया है जिसमें वे अपनी भूमिका में चीजें कैसे चल रही हैं, एक नेता के रूप में उन्हें किन परिदृश्यों का सामना करना पड़ सकता है, प्रबंधकों के लिए सबसे आम चुनौतियाँ और उनकी सफलताएँ भी चर्चा कर सकें।

हमारा लक्ष्य उन्हें समर्थन देना और उनके द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करना है। हर किसी के समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए, चैट केवल 15 मिनट के लिए डिज़ाइन की गई है – लेकिन मैंने अपने कैलेंडर में एक बफर रखा है ताकि यदि मैनेजर को अधिक समय की आवश्यकता हो तो अगले 15 मिनट में मैं बुक न होऊँ।

सबसे महत्वपूर्ण चेक-इन वे होते हैं जो आप अपने सीधे प्रबंधक के साथ करते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि खुश कर्मचारी आमतौर पर अपने प्रबंधक के साथ अच्छा कार्य संबंध रखते हैं। रहस्य यह है कि आप अपने चेक-इन का उपयोग केवल काम पर चर्चा करने के लिए न करें। अगर आप मुझसे पूछें तो HR से जुड़ी हर चीज़ में इस सदी की क्रांति यह है कि कर्मचारियों को अब सिर्फ कर्मचारी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें लोगों के रूप में देखा जाता है (इसीलिए हम यहाँ Doodle में इसे People Ops कहते हैं) और एक प्रबंधक के रूप में मेरा काम उनकी भलाई का ख्याल रखना है।

तो उनके कल्याण, कार्य-जीवन संतुलन, तनाव और सामान्य स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए समय निकालना इस परिवर्तन का हिस्सा है। इन चेक-इन्स के लिए आपको 15 मिनट से अधिक समय की योजना बनानी होगी। मैं इसे इस तरह करता हूँ कि चुनौतियों को उजागर करने और स्टेटस अपडेट से परे गहरी बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे पास 45 मिनट का समय होता है (प्रदत्त प्रारूप के लिए धन्यवाद) कल्चर एम्प).

मेरी टीम के सदस्य हमेशा यह सब पहले से तैयार कर लेते हैं ताकि हमारे पास महत्वपूर्ण बातचीत (जैसे कि खुशी, विकास और हाँ, कल्याण के बारे में) के लिए समय हो।

पीपल ऑप्स/कर्मचारी चेक-इन का भविष्य कैसा दिखेगा?

सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है वर्तमान वैश्विक कार्य परिदृश्य में रुझानों का पूर्वानुमान लगाना (और इसके ऊपर उन महत्वपूर्ण रुझानों की पहचान करना जो महत्वपूर्ण नहीं हैं)।

उदाहरण के लिए: क्या क्वाइट क्विटिंग एक ट्रेंड है? वास्तव में नहीं, यह पीपल ऑप्स में 'डिसएंगेजमेंट' के रूप में जाने जाने वाली एक स्थिति को दर्शाता है।

लेकिन क्या रिमोट वर्क अब हमेशा के लिए है? बिल्कुल! हमने सभी देखा कि महामारी ने काम को समझने के हमारे तरीके, और हम जो महत्व और अर्थ देते हैं, उसे पूरी तरह से बदल दिया। लोगों ने बेहतर के लिए चीज़ों को पुनः प्राथमिकता दी, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि पीपल ऑप्स इस परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में थे (पूरी तरह से रिमोट संक्रमण और प्रतिभा की कमी का प्रबंधन करना, ये तो बस कुछ चुनौतियाँ हैं)। हालांकि, मुझे जो बात पक्की पता है, वह यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय और लोग फलें-फूलें, तो हमें एक विशेष मानसिकता की आवश्यकता है।

इसका मतलब है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, लगातार बदलते परिवेश के अनुसार खुद को बदलने और अनुकूलित करने में सक्षम होना। चुस्त बने रहने से विभिन्न परिदृश्यों के लिए तैयारी करना भी अब तक के अपने काम करने के तरीके को चुनौती देने का मतलब है: मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या 1:1 बैठकें अब हमेशा के लिए रहने आई हैं। हालाँकि तकनीक के साथ अधिक असिंक्रोनस रूप से काम करने का एक सकारात्मक रुझान है, लोग हमेशा लोग ही रहेंगे और उन्हें काम पर संलग्न, प्रेरित और खुश महसूस करने के लिए उस मानवीय जुड़ाव की आवश्यकता होगी। इसलिए, जबकि तकनीक लोगों के अनुभव के कई पहलुओं को स्वचालित करने में हमारी मदद कर सकती है, सबसे बड़ा रुझान फिर भी लोगों को पहले रखना ही रहेगा।

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