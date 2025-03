Vigtigheden af at tjekke ind med dit team

De fleste af os vil være enige i, at vi lever i en stresset verden. Derfor er det vigtigere end nogensinde før at tjekke ind hos medarbejderne, især når de kan være baseret eksternt hvor som helst i verden. Vi mødtes med Elena Filippi, vores People Operations Experience Lead her hos Doodle, for at høre, hvilke råd hun har.

Så Elena, kan du forklare, hvorfor det er så vigtigt at tjekke ind regelmæssigt med medarbejderne for at have et godt team?

Som den person, der designer People Experience hos Doodle, er det en grundlæggende del af mit job at holde fingeren på pulsen for, hvordan det går med medarbejderne. Om de har det godt med deres job, om de føler sig positivt udfordret og har et perspektiv på personlig udvikling, der motiverer dem.

Det er også mit job at skabe en ramme for, at folk kan opnå dette uden at blive udbrændt eller føle, at deres mentale velbefindende skal være prisen for det. Tværtimod er virksomhederne nu mere end nogensinde før ansvarlige for at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det første enkle skridt, du kan tage i denne retning, er at tale med de mennesker, der arbejder i din virksomhed. Selv om vi regelmæssigt indsamler værdifulde data gennem medarbejderundersøgelser, finder jeg, at det at tjekke ind med "Stay Talks" eller "Leads-People Ops-chat" giver mig den granulære indsigt, jeg har brug for til at foregribe ethvert problem, før det bliver til et problem. Det giver mig mulighed for at holde mig tæt på medarbejderne og forstå, hvad de har brug for for at udføre deres arbejde godt.

Hvad er den bedste måde at strukturere medarbejdernes check-ins på?

Det afhænger virkelig af virksomhedskulturen. Hos Doodle lægger vi vægt på en remote first-tankegang, så før jeg planlægger et møde, spørger jeg mig selv, hvad jeg vil have ud af det.

Når mit formål er klart, begynder jeg at definere mødet. Vi indførte f.eks. tidligere i år et tilbagevendende møde med personaleledere hver 6. måned. Hvorfor? På baggrund af data fra tidligere undersøgelser bemærkede vi, at dette er en særlig udfordrende stilling, så vi udviklede et format, hvor personaleledere kan tale om, hvordan det går i deres rolle, hvilke scenarier de kan støde på som leder, de mest almindelige udfordringer for ledere og også gevinster.

Vores mål er at støtte dem og skabe klarhed om ethvert spørgsmål, de bringer op. Da jeg er klar over, hvor værdifuld alles tid er, er chatten kun beregnet til at vare 15 minutter - men i min kalender har jeg indrettet en buffer, så jeg ikke er booket i de næste 15 minutter - hvis lederen har brug for mere tid.

De vigtigste check-ins er dog dem, som du har med din direkte chef. Det er ingen hemmelighed, at glade medarbejdere normalt har et godt arbejdsforhold til deres leder. Hemmeligheden er at undgå at bruge dine check-ins udelukkende til at diskutere arbejde. Hvis du spørger mig, er århundredets revolution inden for alt, hvad der vedrører HR, at medarbejdere ikke længere betragtes som ansatte, men som mennesker (derfor bruger vi navnet People Ops her hos Doodle), og mit job som leder er at passe på deres velbefindende.

Så at tage sig tid til at spørge ind til deres trivsel, balance mellem arbejdsliv og privatliv, stress og generelt velvære er en del af denne transformation. Til disse check-ins skal du planlægge mere end 15 minutter. Jeg gør det på den måde, at jeg har 45 minutter til at fremhæve udfordringer og skabe dybere samtaler ud over statusopdateringer (takket være formatet fra Culture Amp)).

Mine teammedlemmer forbereder altid alt dette på forhånd, så vi har tid til de vigtige samtaler (dem om lykke, vækst og ja, velvære)

Hvordan ser fremtiden for People ops/medarbejder check-ins ud?

En af de mest udfordrende ting er at forudsige tendenser i det nuværende globale arbejdslandskab (og oven i købet at identificere de vigtige tendenser fra dem, der ikke er det).

For eksempel: Er stille opsigelse en tendens? Egentlig ikke, det er noget, der inden for People Ops er kendt som disengagement.

Men er fjernarbejde kommet for at blive? Helt sikkert! Vi har alle set, hvordan pandemien ændrede vores forståelse af arbejde og den værdi og betydning, vi giver det. Folk omprioriterede tingene til det bedre, men det betød også, at People Ops stod i frontlinjen for denne transformation (håndtering af overgange til fuldt fjernarbejde og talentmangel, for blot at nævne nogle få udfordringer). Hvad jeg dog ved med sikkerhed er, at vi har brug for en særlig tankegang, hvis vi ønsker, at vores virksomheder og medarbejdere skal trives.

Det betyder først og fremmest, at vi skal være i stand til at omstille os og tilpasse os til et miljø, der konstant ændrer sig. At være i stand til at forberede sig på forskellige scenarier ved at forblive agil betyder også at udfordre den måde, man hidtil har arbejdet på: Jeg spekulerer nogle gange på, om 1:1'erne er kommet for at blive. Selv om der er en sund tendens til at arbejde mere asynkront med teknologi, vil mennesker altid være mennesker og har brug for at føle den menneskelige forbindelse for at kunne føle sig engageret, motiveret og glad på arbejdet. Så selv om teknologien kan hjælpe os med at automatisere mange aspekter af den menneskelige oplevelse, vil den største tendens stadig være at sætte mennesket først.

Hvis du vil høre mere fra Doodle,, kan du finde vores artikler her