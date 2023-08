Fordelene ved regelmæssige check-ins: Hold dit team i gang

Når de fleste mennesker tænker på ledere, tænker de på jakkesæt, skyskrabere og strategi. De er afskåret fra den arbejdende person og baserer alting udelukkende på tal. Som leder er det ikke det billede, man ønsker at have. Den amerikanske forfatter og inspirerende taler, Simon Sinek, sagde engang: "Lederskab handler ikke om at være leder. Det handler om at tage sig af dem, man har ansvaret for." .

Han har ret. For at være en god leder og få mest muligt ud af dit team skal du tage ansvar for deres velbefindende. Regelmæssige check-ins kan være en god måde at gøre dette på, uanset om du er CEO i en stor multinational virksomhed eller iværksætter, der lige er startet med en håndfuld medarbejdere. Check-ins hjælper med at holde dit team i gang - lad os finde ud af hvordan.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

De forbedrer kommunikationen

Regelmæssige check-ins holder kommunikationslinjerne mellem dig og dit team åbne. Gruppemøder med alle og også 1:1s giver medarbejderne mulighed for at få en snak om, hvad der er sket, dele eventuelle udfordringer, de står over for, og endda give teamet mulighed for at fejre deres sejre. Dit team kan føle, at de er med i tingene og forstår, hvordan deres arbejde passer ind i de bredere forretningsmål.

Klar kommunikation er afgørende for, at ethvert team kan fungere gnidningsløst, og check-ins hjælper med at få det til at ske. Du vil opdage, at der er mindre plads til forvirring eller forvekslinger, og de kan også skabe en mere åben og ærlig atmosfære blandt kollegerne.

Hvis dit team føler sig afslappet og godt tilpas i deres arbejdsmiljø, er de mere tilbøjelige til at dele deres tanker og idéer. Det fører til bedre problemløsning, bedre beslutningstagning og et gladere arbejdsmiljø.

De forbedrer ansvarligheden

Regelmæssige check-ins går hånd i hånd med ansvarlighed. På disse møder kan du forstå, hvad teammedlemmerne gør i en bestemt uge, fastsætte og følge udviklingen i forhold til specifikke mål og sikre dig, at der ikke er nogen blokeringer.

Ansvarlighed er afgørende for, at ethvert team kan få succes, og ved hjælp af check-ins kan du sikre dig, at du ved, om nogen er ved at sakke bagud. De giver dig mulighed for at identificere og løse problemerne tidligt, før de bliver mere alvorlige. Desuden ved alle ved, hvad de skal gøre, og hvad de skal arbejde på, ved at følge udviklingen. Det vil skabe større tillid til at udtale sig på gruppemøder sammen med teamet - at træde frem og tage dele af mødedagsordenen i egen hånd.

Alt dette kan føre til, at dine medarbejdere føler sig mere investeret i teamets mål og succes. De vil føle sig lyttet til, hvilket fremmer motivation og engagement, og det kan igen føre til bedre præstationer og resultater.

De forbedrer produktiviteten

Hvis regelmæssige check-in'er bidrager til kommunikation og ansvarlighed, så er den tredje side af trekanten produktiviteten. Ved at tale med dit team på et dagligt eller ugentligt møde kan du identificere og tage fat på alt det, der kan bremse udviklingen. Et 1:1-møde er en god måde at drøfte disse problemer på og brainstorme idéer til at finde en løsning.

Regelmæssige møder er også med til at sikre, at alle er på toppen af deres formåen. På dine 1:1-møder kan du ud over arbejdsdrøftelser også tale om personlige spørgsmål og lade dit team drøfte alt det, der kan stå i vejen for produktiviteten. En god leder skal være en god lytter. I gruppesessioner kan du drøfte potentielle udfordringer og finde kreative løsninger for at få tingene gjort.

De forbedrer teamdynamikken

Vi har allerede antydet, hvordan regelmæssige check-ins kan hjælpe dit team, men det er værd at gentage. Velplanlagte catch-ups vil blive dit teams terapeut. Teammøder giver dine medarbejdere et sikkert rum til at dele tanker om projekter, diskutere problemer og generelt lære hinanden bedre at kende.

Det kan virkelig ikke undervurderes, hvor vigtigt en god teamdynamik er. Tillid inden for et team og en åbenhed til at drøfte problemer sikrer, at mål og vækst nås. Hvis der opstår et knæk i denne kæde, vil dit team ikke kunne præstere optimalt og ikke overholde tidsfristerne. Hvis du nogensinde tror, at det er ved at ske, skal du arrangere en hurtig afstemning og lade dit team tale om det.

Tilskynd til isbrydere, når nye folk kommer til dit team, hold virtuelle kaffepauser, når dit team arbejder eksternt, og anerkend succeser, uanset hvor små de er.

Find tid til check-ins

Som virksomhedsleder er det let at blive ført ud på et sidespor af mange forskellige ting. Din kalender vil sandsynligvis blive fyldt op flere uger i forvejen, og det vil ofte føles som om check-ins er den nemme ting at skubbe. Lad være med det.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt 1:1 og gruppemøder med dit team er. Hvis du konstant springer møder over, vil det sandsynligvis føre til et sammenbrud i kommunikationen, et tab af produktivitet og mål, der ikke nås.

Vær klog på din tid. Med et værktøj som Doodle kan du f.eks. finde det bedste tidspunkt for dit team til at mødes. Lav en afstemning for at få hele dit team samlet på få minutter i stedet for konstante runder af e-mails, eller brug 1:1s til at sende en medarbejder din tilgængelighed og lad ham/hende vælge, hvad der passer.

At bruge check-ins er en af de bedste måder, du som leder kan bruge til at drive dit team til succes. Ejer processen og leverer den vækst, du ønsker for din virksomhed.