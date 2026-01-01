Łatwe planowanie harmonogramów pracy dzięki Doodle

Żadnych arkuszy kalkulacyjnych. Żadnego chaosu. Po prostu szybkie i sprawiedliwe planowanie, które odpowiada wszystkim.

Sporządzenie tygodniowego harmonogramu dla pracowników może być trudne – na szczęście trafiłeś we właściwe miejsce. Doodle plasuje się wśród najlepszych najlepsze dostępne oprogramowanie do planowania harmonogramów pracy pracowników, co pozwala na utwórz ankietę szybko i łatwo. Możesz też sprawdzić, które terminy kolidują z Twoim harmonogramem, synchronizując swój kalendarze cyfrowe z Doodle.

Dzięki Doodle Professional możesz dodać świetne zaawansowane funkcje aby ułatwić Ci planowanie zmian pracowników.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego planowanie grafików pracowników to prawdziwa udręka

Zarządzanie zmianami pracowników oznacza:

Niekończące się wymiany e-maili lub wiadomości

Podwójne rezerwacje, które powodują zamieszanie

Zmiany i zamiany dyżurów w ostatniej chwili

Jeden przestarzały arkusz kalkulacyjny, którego nikt nie aktualizuje

Doodle rozwiązuje te problemy, umożliwiając tworzenie harmonogramu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Twórz plany zmian, które odpowiadają wszystkim — i które faktycznie są przestrzegane.

Dwa proste sposoby na zaplanowanie harmonogramu pracy zespołu

Nie każda drużyna planuje zajęcia w ten sam sposób. Dlatego Doodle oferuje dwa narzędzia — wybierz to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Funkcja Group Poll Sign-up Sheet Jak to działa Zespoły wybierają terminy, które im odpowiadają Zespół zapisuje się na konkretne zmiany Najlepiej nadaje się do Tygodniowe/miesięczne planowanie dostępności Wydarzenia, zapisy na zmiany, zastępstwa w czasie świąt Udostępnianie Skopiuj i udostępnij link gdziekolwiek chcesz Skopiuj i udostępnij link gdziekolwiek chcesz Ograniczenie liczby miejsc w danym przedziale czasowym 🔒 Tylko w wersji Pro ✅ Bezpłatne Ograniczenie liczby sesji na osobę 🔒 Tylko w wersji Pro ✅ Bezpłatne Synchronizacja kalendarza ✅ Bezpłatne ✅ Bezpłatne Ukryj nazwiska uczestników 🔒 Tylko w wersji Pro ✅ Bezpłatne Zadaj pytania niestandardowe 🔒 Tylko w wersji Pro ✅ Bezpłatne Bezpośrednie zaproszenia 🔒 Tylko w wersji Pro Nie dotyczy Dopuszczalna liczba sesji Limit 20 miejsc (wersja bezpłatna), bez ograniczeń (wersja Pro) 20 na arkusz (wersja bezpłatna), bez ograniczeń (wersja Pro)

Jak utworzyć Group Poll

Skorzystaj z tej funkcji, aby zaproponować kilka opcji zmian i pozwolić zespołowi zagłosować na tę, która najbardziej im odpowiada.

Wejdź na stronę doodle.com i zaloguj się lub zarejestruj się Kliknij „Stwórz Doodle” Wpisz tytuł i miejsce (zdalnie lub stacjonarnie) Wybierz dni i godziny Dostosuj długości, przeciągając przedziały czasowe Kliknij Dalej Skopiuj link i udostępnij go przez e-mail, WhatsApp, Slack lub platformę używaną przez Twój zespół

Wskazówka od profesjonalisty: Skorzystaj z widoku miesięcznego, aby zaplanować przyszłe działania. Dodawaj przypomnienia lub terminy za pomocą Doodle Pro.

Jak korzystać z Sign-up Sheet

To idealne rozwiązanie, gdy trzeba obsadzić ograniczoną liczbę stanowisk, np. na weekendowe zmiany lub szkolenia.

Wejdź na stronę doodle.com i zaloguj się lub zarejestruj się Wybierz “Sign-up Sheet” Dodaj sesje wraz z tytułami, datami, godzinami i limitami miejsc Możesz opcjonalnie podłączyć swój kalendarz lub dodać własne pytania Skopiuj i udostępnij link Zgłoszenie zespołu — decyduje kolejność zgłoszeń

Prawdziwe zespoły korzystające z serwisu Doodle

☕ Kawiarnie, w których bariści sami wybierają weekendowe zmiany 🏥 Szpitale, które sprawiedliwie przydzielają dyżury nocne 🛍️ Sklepy detaliczne, które zarządzają sezonowym zatrudnieniem 🎓 Szkoły, które organizują pracę wolontariuszy i zapisy 🎤 Zespoły organizacyjne planujące obsadę wydarzeń na żywo

Dlaczego warto wybrać Doodle do planowania grafików pracowników?

Oszczędź czas: Twórz harmonogramy zmian w ciągu kilku minut, bez czekania na odpowiedzi

Unikaj podwójnych rezerwacji: Synchronizacja kalendarza natychmiast sygnalizuje konflikty

Zwiększenie sprawiedliwości: Pozwól pracownikom wybierać zmiany w sposób przejrzysty

Zwiększ widoczność: Każdy widzi, co jest zaplanowane i kiedy

Dostosuj za pomocą wersji Pro: Dodaj limity, przypomnienia, elementy identyfikacji wizualnej oraz elementy sterujące kalendarzem

Bezpieczne i niezawodne: Zabezpieczenia na poziomie przemysłowym i dostępność na poziomie 99,9%

Wskazówki dotyczące sprawnego planowania

Ustal termin wyboru zmian

Zachęcaj swój zespół do regularnego aktualizowania kalendarzy

Skorzystaj z funkcji synchronizacji kalendarza, aby szybko wykrywać kolizje

Należy jasno informować o zmianach w harmonogramie zmian

Co miesiąc powielaj ankiety w ramach harmonogramów cyklicznych

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zaplanować powtarzające się zmiany? W tej chwili możesz utworzyć nową ankietę lub skopiować poprzednią, aby powtórzyć jej harmonogram.

Czy mogę ograniczyć liczbę miejsc na zmiany? Tak — w planie bezpłatnym Sign-up Sheets mają ograniczenia dotyczące liczby miejsc. W przypadku Group Poll wymagany jest plan Doodle Pro.

Czy Doodle jest bezpieczne? Tak. Doodle korzysta z zaszyfrowanej infrastruktury chmurowej i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Skup się na pracy, a nie na podążaniu za ludźmi

Doodle pomaga Twojemu zespołowi szybko i sprawiedliwie planować zmiany — dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na planowanie, a więcej na działanie.