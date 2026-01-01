Przejdź do głównej treści
Planowanie

Łatwe planowanie harmonogramów pracy dzięki Doodle

Czas wideo: 7 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

team with a man standing in front

Łatwe planowanie harmonogramów pracy dzięki Doodle

Żadnych arkuszy kalkulacyjnych. Żadnego chaosu. Po prostu szybkie i sprawiedliwe planowanie, które odpowiada wszystkim.

Sporządzenie tygodniowego harmonogramu dla pracowników może być trudne – na szczęście trafiłeś we właściwe miejsce. Doodle plasuje się wśród najlepszych najlepsze dostępne oprogramowanie do planowania harmonogramów pracy pracowników, co pozwala na utwórz ankietę szybko i łatwo. Możesz też sprawdzić, które terminy kolidują z Twoim harmonogramem, synchronizując swój kalendarze cyfrowe z Doodle.

Dzięki Doodle Professional możesz dodać świetne zaawansowane funkcje aby ułatwić Ci planowanie zmian pracowników.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego planowanie grafików pracowników to prawdziwa udręka

Zarządzanie zmianami pracowników oznacza:

  • Niekończące się wymiany e-maili lub wiadomości

  • Podwójne rezerwacje, które powodują zamieszanie

  • Zmiany i zamiany dyżurów w ostatniej chwili

  • Jeden przestarzały arkusz kalkulacyjny, którego nikt nie aktualizuje

Doodle rozwiązuje te problemy, umożliwiając tworzenie harmonogramu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Twórz plany zmian, które odpowiadają wszystkim — i które faktycznie są przestrzegane.

Dwa proste sposoby na zaplanowanie harmonogramu pracy zespołu

Nie każda drużyna planuje zajęcia w ten sam sposób. Dlatego Doodle oferuje dwa narzędzia — wybierz to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Funkcja

Group Poll

Sign-up Sheet

Jak to działa

Zespoły wybierają terminy, które im odpowiadają

Zespół zapisuje się na konkretne zmiany

Najlepiej nadaje się do

Tygodniowe/miesięczne planowanie dostępności

Wydarzenia, zapisy na zmiany, zastępstwa w czasie świąt

Udostępnianie

Skopiuj i udostępnij link gdziekolwiek chcesz

Skopiuj i udostępnij link gdziekolwiek chcesz

Ograniczenie liczby miejsc w danym przedziale czasowym

🔒 Tylko w wersji Pro

✅ Bezpłatne

Ograniczenie liczby sesji na osobę

🔒 Tylko w wersji Pro

✅ Bezpłatne

Synchronizacja kalendarza

✅ Bezpłatne

✅ Bezpłatne

Ukryj nazwiska uczestników

🔒 Tylko w wersji Pro

✅ Bezpłatne

Zadaj pytania niestandardowe

🔒 Tylko w wersji Pro

✅ Bezpłatne

Bezpośrednie zaproszenia

🔒 Tylko w wersji Pro

Nie dotyczy

Dopuszczalna liczba sesji

Limit 20 miejsc (wersja bezpłatna), bez ograniczeń (wersja Pro)

20 na arkusz (wersja bezpłatna), bez ograniczeń (wersja Pro)

Jak utworzyć Group Poll

Skorzystaj z tej funkcji, aby zaproponować kilka opcji zmian i pozwolić zespołowi zagłosować na tę, która najbardziej im odpowiada.

  1. Wejdź na stronę doodle.com i zaloguj się lub zarejestruj się

  2. Kliknij „Stwórz Doodle”

  3. Wpisz tytuł i miejsce (zdalnie lub stacjonarnie)

  4. Wybierz dni i godziny

  5. Dostosuj długości, przeciągając przedziały czasowe

  6. Kliknij Dalej

  7. Skopiuj link i udostępnij go przez e-mail, WhatsApp, Slack lub platformę używaną przez Twój zespół

Wskazówka od profesjonalisty: Skorzystaj z widoku miesięcznego, aby zaplanować przyszłe działania. Dodawaj przypomnienia lub terminy za pomocą Doodle Pro.

Jak korzystać z Sign-up Sheet

To idealne rozwiązanie, gdy trzeba obsadzić ograniczoną liczbę stanowisk, np. na weekendowe zmiany lub szkolenia.

  1. Wejdź na stronę doodle.com i zaloguj się lub zarejestruj się

  2. Wybierz “Sign-up Sheet”

  3. Dodaj sesje wraz z tytułami, datami, godzinami i limitami miejsc

  4. Możesz opcjonalnie podłączyć swój kalendarz lub dodać własne pytania

  5. Skopiuj i udostępnij link

  6. Zgłoszenie zespołu — decyduje kolejność zgłoszeń

Prawdziwe zespoły korzystające z serwisu Doodle

☕ Kawiarnie, w których bariści sami wybierają weekendowe zmiany 🏥 Szpitale, które sprawiedliwie przydzielają dyżury nocne 🛍️ Sklepy detaliczne, które zarządzają sezonowym zatrudnieniem 🎓 Szkoły, które organizują pracę wolontariuszy i zapisy 🎤 Zespoły organizacyjne planujące obsadę wydarzeń na żywo

Dlaczego warto wybrać Doodle do planowania grafików pracowników?

  • Oszczędź czas: Twórz harmonogramy zmian w ciągu kilku minut, bez czekania na odpowiedzi

  • Unikaj podwójnych rezerwacji: Synchronizacja kalendarza natychmiast sygnalizuje konflikty

  • Zwiększenie sprawiedliwości: Pozwól pracownikom wybierać zmiany w sposób przejrzysty

  • Zwiększ widoczność: Każdy widzi, co jest zaplanowane i kiedy

  • Dostosuj za pomocą wersji Pro: Dodaj limity, przypomnienia, elementy identyfikacji wizualnej oraz elementy sterujące kalendarzem

  • Bezpieczne i niezawodne: Zabezpieczenia na poziomie przemysłowym i dostępność na poziomie 99,9%

Wskazówki dotyczące sprawnego planowania

  • Ustal termin wyboru zmian

  • Zachęcaj swój zespół do regularnego aktualizowania kalendarzy

  • Skorzystaj z funkcji synchronizacji kalendarza, aby szybko wykrywać kolizje

  • Należy jasno informować o zmianach w harmonogramie zmian

  • Co miesiąc powielaj ankiety w ramach harmonogramów cyklicznych

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zaplanować powtarzające się zmiany? W tej chwili możesz utworzyć nową ankietę lub skopiować poprzednią, aby powtórzyć jej harmonogram.

Czy mogę ograniczyć liczbę miejsc na zmiany? Tak — w planie bezpłatnym Sign-up Sheets mają ograniczenia dotyczące liczby miejsc. W przypadku Group Poll wymagany jest plan Doodle Pro.

Czy Doodle jest bezpieczne? Tak. Doodle korzysta z zaszyfrowanej infrastruktury chmurowej i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Skup się na pracy, a nie na podążaniu za ludźmi

Doodle pomaga Twojemu zespołowi szybko i sprawiedliwie planować zmiany — dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na planowanie, a więcej na działanie.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Udostępnij

Powiązane treści

A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie zarządu sieci szpitali: przewodnik dla specjalisty ds. zarządzania

Przeczytaj artykuł
A diverse group of professionals in a community center actively participating in an HR workshop, with a facilitator leading the discussion and participants engaging in decision-making activities.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować warsztaty dotyczące rozwoju talentów w dziale kadr: przewodnik dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju

Przeczytaj artykuł
A municipal clerk and a group of elected members in a community center, collaboratively using digital devices to track RSVPs for a town council session.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie rady miejskiej: przewodnik dla sekretarza

Przeczytaj artykuł

Rozwiąż równanie planowania z Doodle