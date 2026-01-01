Łatwe planowanie harmonogramów pracy dzięki Doodle
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Łatwe planowanie harmonogramów pracy dzięki Doodle
Żadnych arkuszy kalkulacyjnych. Żadnego chaosu. Po prostu szybkie i sprawiedliwe planowanie, które odpowiada wszystkim.
Sporządzenie tygodniowego harmonogramu dla pracowników może być trudne – na szczęście trafiłeś we właściwe miejsce. Doodle plasuje się wśród najlepszych najlepsze dostępne oprogramowanie do planowania harmonogramów pracy pracowników, co pozwala na utwórz ankietę szybko i łatwo. Możesz też sprawdzić, które terminy kolidują z Twoim harmonogramem, synchronizując swój kalendarze cyfrowe z Doodle.
Dzięki Doodle Professional możesz dodać świetne zaawansowane funkcje aby ułatwić Ci planowanie zmian pracowników.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Dlaczego planowanie grafików pracowników to prawdziwa udręka
Zarządzanie zmianami pracowników oznacza:
Niekończące się wymiany e-maili lub wiadomości
Podwójne rezerwacje, które powodują zamieszanie
Zmiany i zamiany dyżurów w ostatniej chwili
Jeden przestarzały arkusz kalkulacyjny, którego nikt nie aktualizuje
Doodle rozwiązuje te problemy, umożliwiając tworzenie harmonogramu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Twórz plany zmian, które odpowiadają wszystkim — i które faktycznie są przestrzegane.
Dwa proste sposoby na zaplanowanie harmonogramu pracy zespołu
Nie każda drużyna planuje zajęcia w ten sam sposób. Dlatego Doodle oferuje dwa narzędzia — wybierz to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Funkcja
Group Poll
Sign-up Sheet
Jak to działa
Zespoły wybierają terminy, które im odpowiadają
Zespół zapisuje się na konkretne zmiany
Najlepiej nadaje się do
Tygodniowe/miesięczne planowanie dostępności
Wydarzenia, zapisy na zmiany, zastępstwa w czasie świąt
Udostępnianie
Skopiuj i udostępnij link gdziekolwiek chcesz
Skopiuj i udostępnij link gdziekolwiek chcesz
Ograniczenie liczby miejsc w danym przedziale czasowym
🔒 Tylko w wersji Pro
✅ Bezpłatne
Ograniczenie liczby sesji na osobę
🔒 Tylko w wersji Pro
✅ Bezpłatne
Synchronizacja kalendarza
✅ Bezpłatne
✅ Bezpłatne
Ukryj nazwiska uczestników
🔒 Tylko w wersji Pro
✅ Bezpłatne
Zadaj pytania niestandardowe
🔒 Tylko w wersji Pro
✅ Bezpłatne
Bezpośrednie zaproszenia
🔒 Tylko w wersji Pro
Nie dotyczy
Dopuszczalna liczba sesji
Limit 20 miejsc (wersja bezpłatna), bez ograniczeń (wersja Pro)
20 na arkusz (wersja bezpłatna), bez ograniczeń (wersja Pro)
Jak utworzyć Group Poll
Skorzystaj z tej funkcji, aby zaproponować kilka opcji zmian i pozwolić zespołowi zagłosować na tę, która najbardziej im odpowiada.
Wejdź na stronę doodle.com i zaloguj się lub zarejestruj się
Kliknij „Stwórz Doodle”
Wpisz tytuł i miejsce (zdalnie lub stacjonarnie)
Wybierz dni i godziny
Dostosuj długości, przeciągając przedziały czasowe
Kliknij Dalej
Skopiuj link i udostępnij go przez e-mail, WhatsApp, Slack lub platformę używaną przez Twój zespół
Wskazówka od profesjonalisty: Skorzystaj z widoku miesięcznego, aby zaplanować przyszłe działania. Dodawaj przypomnienia lub terminy za pomocą Doodle Pro.
Jak korzystać z Sign-up Sheet
To idealne rozwiązanie, gdy trzeba obsadzić ograniczoną liczbę stanowisk, np. na weekendowe zmiany lub szkolenia.
Wejdź na stronę doodle.com i zaloguj się lub zarejestruj się
Wybierz “Sign-up Sheet”
Dodaj sesje wraz z tytułami, datami, godzinami i limitami miejsc
Możesz opcjonalnie podłączyć swój kalendarz lub dodać własne pytania
Skopiuj i udostępnij link
Zgłoszenie zespołu — decyduje kolejność zgłoszeń
Prawdziwe zespoły korzystające z serwisu Doodle
☕ Kawiarnie, w których bariści sami wybierają weekendowe zmiany 🏥 Szpitale, które sprawiedliwie przydzielają dyżury nocne 🛍️ Sklepy detaliczne, które zarządzają sezonowym zatrudnieniem 🎓 Szkoły, które organizują pracę wolontariuszy i zapisy 🎤 Zespoły organizacyjne planujące obsadę wydarzeń na żywo
Dlaczego warto wybrać Doodle do planowania grafików pracowników?
Oszczędź czas: Twórz harmonogramy zmian w ciągu kilku minut, bez czekania na odpowiedzi
Unikaj podwójnych rezerwacji: Synchronizacja kalendarza natychmiast sygnalizuje konflikty
Zwiększenie sprawiedliwości: Pozwól pracownikom wybierać zmiany w sposób przejrzysty
Zwiększ widoczność: Każdy widzi, co jest zaplanowane i kiedy
Dostosuj za pomocą wersji Pro: Dodaj limity, przypomnienia, elementy identyfikacji wizualnej oraz elementy sterujące kalendarzem
Bezpieczne i niezawodne: Zabezpieczenia na poziomie przemysłowym i dostępność na poziomie 99,9%
Wskazówki dotyczące sprawnego planowania
Ustal termin wyboru zmian
Zachęcaj swój zespół do regularnego aktualizowania kalendarzy
Skorzystaj z funkcji synchronizacji kalendarza, aby szybko wykrywać kolizje
Należy jasno informować o zmianach w harmonogramie zmian
Co miesiąc powielaj ankiety w ramach harmonogramów cyklicznych
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę zaplanować powtarzające się zmiany? W tej chwili możesz utworzyć nową ankietę lub skopiować poprzednią, aby powtórzyć jej harmonogram.
Czy mogę ograniczyć liczbę miejsc na zmiany? Tak — w planie bezpłatnym Sign-up Sheets mają ograniczenia dotyczące liczby miejsc. W przypadku Group Poll wymagany jest plan Doodle Pro.
Czy Doodle jest bezpieczne? Tak. Doodle korzysta z zaszyfrowanej infrastruktury chmurowej i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Skup się na pracy, a nie na podążaniu za ludźmi
Doodle pomaga Twojemu zespołowi szybko i sprawiedliwie planować zmiany — dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na planowanie, a więcej na działanie.
Nie jest wymagana karta kredytowa