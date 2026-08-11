Personaleinsatzplanung leicht gemacht mit Doodle

Keine Tabellenkalkulationen. Kein Chaos. Nur eine schnelle, faire Planung, die für alle funktioniert.

Es kann schwierig sein, einen Wochenplan für deine Mitarbeiter/innen zu erstellen - aber zum Glück bist du hier an der richtigen Adresse. Doodle gehört zu den besten Softwareprogrammen für die Personaleinsatzplanung und ermöglicht es dir, schnell und einfach eine Umfrage zu erstellen. Wenn du deine digitalen Kalender mit Doodle synchronisierst, kannst du auch sehen, welche Termine mit deinem Zeitplan kollidieren. Mit Doodle Professional kannst du tolle erweiterte Funktionen nutzen, die dir bei der Planung deiner Mitarbeiterschichten helfen.

Warum die Personaleinsatzplanung so mühsam ist

Personaleinsätze zu verwalten bedeutet:

Endlose E-Mails oder Nachrichten hin- und herschicken

Doppelte Buchungen, die Verwirrung stiften

Tausch von Schichten und Änderungen in letzter Minute

Eine veraltete Tabelle, die niemand auf dem neuesten Stand hält

Doodle löst diese Probleme, indem du mit nur wenigen Klicks einen Schichtplan erstellst. Erstelle Schichtpläne, die für alle funktionieren - und auch eingehalten werden.

Zwei einfache Möglichkeiten, dein Team einzuteilen

Nicht jedes Team plant auf dieselbe Weise. Deshalb bietet Doodle zwei Tools an - wähle das, das deinen Bedürfnissen entspricht.

Funktion Gruppenumfrage Anmeldeformular Was es macht Das Team wählt Zeiten aus, die für sie passen Das Team meldet sich für bestimmte Schichten an Am besten geeignet für Wöchentliche/monatliche Planung der Verfügbarkeit Veranstaltungen, Schichtanmeldungen, Urlaubsvertretung Teilen Link kopieren und mit anderen teilen Link überall hin kopieren und teilen Spots pro Zeit begrenzen 🔒 Nur Pro ✅ Kostenlos Sitzungen pro Person begrenzen 🔒 Nur Pro ✅ Frei Kalender synchronisieren ✅ Kostenlos ✅ Kostenlos Teilnehmernamen ausblenden 🔒 Nur Pro ✅ Kostenlos Benutzerdefinierte Fragen stellen 🔒 Nur Pro ✅ Kostenlos Direkt einladen 🔒 Nur Pro Nicht anwendbar Erlaubte Sitzungen 20 Slot-Limit (Free), unbegrenzt (Pro) 20 pro Blatt (Free), unbegrenzt (Pro)

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Wie man eine Gruppenumfrage erstellt

Damit kannst du mehrere Schichtoptionen anbieten und dein Team darüber abstimmen lassen, was am besten funktioniert.

Gehe zu doodle.com und melde dich an oder registriere dich Klicke auf "Doodle erstellen". Füge einen Titel und einen Ort hinzu (remote oder vor Ort) Wähle die Tage und Uhrzeiten Passe die Länge an, indem du die Zeitfenster verschiebst Klick auf Weiter Kopiere den Link und teile ihn per E-Mail, WhatsApp, Slack oder über die Plattform deines Teams

Pro-Tipp: Nutze die Monatsansicht, um im Voraus zu planen. Füge mit Doodle Pro Erinnerungen oder Fristen hinzu.

Wie du einen Anmeldebogen verwendest

Ideal, wenn du nur wenige Plätze zu besetzen hast, z. B. für Wochenendschichten oder Schulungen.

Gehe zu doodle.com und melde dich an oder registriere dich Wähle "Anmeldeformular". Füge Sitzungen mit Titel, Datum, Uhrzeit und Platzbegrenzung hinzu Verbinde optional deinen Kalender oder füge eigene Fragen hinzu Kopiere und teile den Link Dein Team meldet sich an - wer zuerst kommt, mahlt zuerst

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Echte Teams nutzen Doodle

☕ Cafés, die ihren Barista Wochenendschichten zuweisen 🏥 Krankenhäuser, die Nachtschichten zuweisen 🛍️ Einzelhandelsgeschäfte, die saisonale Personalbesetzungen vornehmen 🎓 Schulen, die Freiwillige und Anmeldungen organisieren 🎤 Veranstaltungsteams, die eine Abdeckung für Live-Events planen

Warum Doodle für die Personaleinsatzplanung wählen?

Sparen Sie Zeit: Erstellen von Schichtplänen in Minutenschnelle, kein Verfolgen von Antworten

Doppelte Buchungen vermeiden: Die Kalendersynchronisation zeigt Konflikte sofort an

Verbessere die Fairness: Erlaube den Mitarbeitern eine transparente Schichtwahl

Verbesserte Sichtbarkeit: Jeder sieht, was und wann geplant ist

Anpassen mit Pro: Füge Limits, Erinnerungen, Branding und Kalenderkontrollen hinzu

Sicher und zuverlässig: Branchenübliche Sicherheit und 99,9 % Betriebszeit

Tipps für eine reibungslose Zeitplanung

Lege eine Frist für die Schichtauswahl fest

Ermutige dein Team, die Kalender auf dem neuesten Stand zu halten

Nutze die Kalendersynchronisation, um Konflikte schnell zu erkennen

Kommuniziere klar und deutlich über Schichtänderungen

Dupliziere Umfragen monatlich für wiederkehrende Zeitpläne

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Häufig gestellte Fragen

Kann ich wiederkehrende Schichten planen? Im Moment kannst du eine neue Umfrage erstellen oder eine frühere duplizieren, um wiederkehrende Schichten zu planen.

Kann ich Schichtplätze einschränken? Ja - die Anmeldebögen enthalten Platzbeschränkungen im kostenlosen Plan. Für Gruppenumfragen benötigst du Doodle Pro.

Ist Doodle sicher? Ja. Doodle nutzt eine verschlüsselte Cloud-Infrastruktur und erfüllt die führenden Sicherheitsstandards.

Konzentriere dich auf die Arbeit, nicht auf die Leute

Doodle hilft deinem Team, Schichten schnell und fair zu planen - so verbringst du weniger Zeit mit der Planung und mehr mit der Arbeit.