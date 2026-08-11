Personaleinsatzplanung leicht gemacht mit Doodle
Aktualisiert: 11. Aug. 2026
Personaleinsatzplanung leicht gemacht mit Doodle
Keine Tabellenkalkulationen. Kein Chaos. Nur eine schnelle, faire Planung, die für alle funktioniert.
Es kann schwierig sein, einen Wochenplan für deine Mitarbeiter/innen zu erstellen - aber zum Glück bist du hier an der richtigen Adresse. Doodle gehört zu den besten Softwareprogrammen für die Personaleinsatzplanung und ermöglicht es dir, schnell und einfach eine Umfrage zu erstellen. Wenn du deine digitalen Kalender mit Doodle synchronisierst, kannst du auch sehen, welche Termine mit deinem Zeitplan kollidieren. Mit Doodle Professional kannst du tolle erweiterte Funktionen nutzen, die dir bei der Planung deiner Mitarbeiterschichten helfen.
Warum die Personaleinsatzplanung so mühsam ist
Personaleinsätze zu verwalten bedeutet:
Endlose E-Mails oder Nachrichten hin- und herschicken
Doppelte Buchungen, die Verwirrung stiften
Tausch von Schichten und Änderungen in letzter Minute
Eine veraltete Tabelle, die niemand auf dem neuesten Stand hält
Doodle löst diese Probleme, indem du mit nur wenigen Klicks einen Schichtplan erstellst. Erstelle Schichtpläne, die für alle funktionieren - und auch eingehalten werden.
Zwei einfache Möglichkeiten, dein Team einzuteilen
Nicht jedes Team plant auf dieselbe Weise. Deshalb bietet Doodle zwei Tools an - wähle das, das deinen Bedürfnissen entspricht.
Funktion
Gruppenumfrage
Anmeldeformular
Was es macht
Das Team wählt Zeiten aus, die für sie passen
Das Team meldet sich für bestimmte Schichten an
Am besten geeignet für
Wöchentliche/monatliche Planung der Verfügbarkeit
Veranstaltungen, Schichtanmeldungen, Urlaubsvertretung
Teilen
Link kopieren und mit anderen teilen
Link überall hin kopieren und teilen
Spots pro Zeit begrenzen
🔒 Nur Pro
✅ Kostenlos
Sitzungen pro Person begrenzen
🔒 Nur Pro
✅ Frei
Kalender synchronisieren
✅ Kostenlos
✅ Kostenlos
Teilnehmernamen ausblenden
🔒 Nur Pro
✅ Kostenlos
Benutzerdefinierte Fragen stellen
🔒 Nur Pro
✅ Kostenlos
Direkt einladen
🔒 Nur Pro
Nicht anwendbar
Erlaubte Sitzungen
20 Slot-Limit (Free), unbegrenzt (Pro)
20 pro Blatt (Free), unbegrenzt (Pro)
Wie man eine Gruppenumfrage erstellt
Damit kannst du mehrere Schichtoptionen anbieten und dein Team darüber abstimmen lassen, was am besten funktioniert.
Gehe zu doodle.com und melde dich an oder registriere dich
Klicke auf "Doodle erstellen".
Füge einen Titel und einen Ort hinzu (remote oder vor Ort)
Wähle die Tage und Uhrzeiten
Passe die Länge an, indem du die Zeitfenster verschiebst
Klick auf Weiter
Kopiere den Link und teile ihn per E-Mail, WhatsApp, Slack oder über die Plattform deines Teams
Pro-Tipp: Nutze die Monatsansicht, um im Voraus zu planen. Füge mit Doodle Pro Erinnerungen oder Fristen hinzu.
Wie du einen Anmeldebogen verwendest
Ideal, wenn du nur wenige Plätze zu besetzen hast, z. B. für Wochenendschichten oder Schulungen.
Gehe zu doodle.com und melde dich an oder registriere dich
Wähle "Anmeldeformular".
Füge Sitzungen mit Titel, Datum, Uhrzeit und Platzbegrenzung hinzu
Verbinde optional deinen Kalender oder füge eigene Fragen hinzu
Kopiere und teile den Link
Dein Team meldet sich an - wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Echte Teams nutzen Doodle
☕ Cafés, die ihren Barista Wochenendschichten zuweisen 🏥 Krankenhäuser, die Nachtschichten zuweisen 🛍️ Einzelhandelsgeschäfte, die saisonale Personalbesetzungen vornehmen 🎓 Schulen, die Freiwillige und Anmeldungen organisieren 🎤 Veranstaltungsteams, die eine Abdeckung für Live-Events planen
Warum Doodle für die Personaleinsatzplanung wählen?
Sparen Sie Zeit: Erstellen von Schichtplänen in Minutenschnelle, kein Verfolgen von Antworten
Doppelte Buchungen vermeiden: Die Kalendersynchronisation zeigt Konflikte sofort an
Verbessere die Fairness: Erlaube den Mitarbeitern eine transparente Schichtwahl
Verbesserte Sichtbarkeit: Jeder sieht, was und wann geplant ist
Anpassen mit Pro: Füge Limits, Erinnerungen, Branding und Kalenderkontrollen hinzu
Sicher und zuverlässig: Branchenübliche Sicherheit und 99,9 % Betriebszeit
Tipps für eine reibungslose Zeitplanung
Lege eine Frist für die Schichtauswahl fest
Ermutige dein Team, die Kalender auf dem neuesten Stand zu halten
Nutze die Kalendersynchronisation, um Konflikte schnell zu erkennen
Kommuniziere klar und deutlich über Schichtänderungen
Dupliziere Umfragen monatlich für wiederkehrende Zeitpläne
Häufig gestellte Fragen
Kann ich wiederkehrende Schichten planen? Im Moment kannst du eine neue Umfrage erstellen oder eine frühere duplizieren, um wiederkehrende Schichten zu planen.
Kann ich Schichtplätze einschränken? Ja - die Anmeldebögen enthalten Platzbeschränkungen im kostenlosen Plan. Für Gruppenumfragen benötigst du Doodle Pro.
Ist Doodle sicher? Ja. Doodle nutzt eine verschlüsselte Cloud-Infrastruktur und erfüllt die führenden Sicherheitsstandards.
Konzentriere dich auf die Arbeit, nicht auf die Leute
Doodle hilft deinem Team, Schichten schnell und fair zu planen - so verbringst du weniger Zeit mit der Planung und mehr mit der Arbeit.