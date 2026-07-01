Enkel personalplanering med Doodle
Updated: 1 juli 2026
Enkel personalplanering med Doodle
Inga kalkylblad. Inget kaos. Bara snabb och rättvis schemaläggning som fungerar för alla.
Det kan vara svårt att skapa ett veckoschema för dina medarbetare – men lyckligtvis har du hittat rätt ställe. Doodle hör till de bästa den bästa programvaran för personalplanering som finns, vilket gör att du kan skapa en omröstning snabbt och enkelt. Du kan också se vilka datum som krockar med ditt schema genom att synkronisera din digitala kalendrar med Doodle.
Med Doodle Professional kan du lägga till fantastiska avancerade funktioner för att hjälpa dig att planera personalens arbetspass.
Inget kreditkort krävs
Varför det är så besvärligt att schemalägga personalen
Att hantera personalens arbetspass innebär:
Oändliga mejl eller meddelanden fram och tillbaka
Dubbelbokningar som skapar förvirring
Sista-minuten-byten och ändringar
Ett föråldrat kalkylark som ingen håller uppdaterat
Doodle löser dessa problem genom att låta dig skapa ett schema med bara några få klick. Skapa arbetsscheman som passar alla – och som faktiskt följs.
Två enkla sätt att planera ditt teams arbete
Alla team planerar inte på samma sätt. Därför erbjuder Doodle två verktyg – välj det som passar just dina behov.
Funktion
Group Poll
Sign-up Sheet
Vad den gör
Lagen väljer tider som passar dem
Teamet anmäler sig till specifika arbetspass
Bäst för
Planering av tillgänglighet per vecka/månad
Evenemang, anmälan till arbetspass, vikariat under helgdagar
Dela
Kopiera och dela länken var som helst
Kopiera och dela länken var som helst
Begränsat antal platser per gång
🔒 Endast för Pro-användare
✅ Gratis
Begränsa antalet sessioner per person
🔒 Endast för Pro-användare
✅ Gratis
Kalendersynkronisering
✅ Gratis
✅ Gratis
Dölj deltagarnas namn
🔒 Endast för Pro-användare
✅ Gratis
Ställ anpassade frågor
🔒 Endast för Pro-användare
✅ Gratis
Direktinbjudningar
🔒 Endast för Pro-användare
Ej tillämpligt
Tillåtna sessioner
Max 20 platser (Free), obegränsat antal (Pro)
20 per ark (Gratis), obegränsat (Pro)
Så här skapar du en Group Poll
Använd det här för att erbjuda flera olika skiftalternativ och låt ditt team rösta fram det som fungerar bäst.
Gå till doodle.com och logga in eller registrera dig
Klicka ”Skapa en Doodle”
Ange en titel och plats (på distans eller på plats)
Välj dagar och tider
Justera längderna genom att dra i tidsfälten
Klicka Nästa
Kopiera länken och dela den via e-post, WhatsApp, Slack eller ditt teams plattform
Proffstips: Använd månadsvyn för att planera i förväg. Lägg till påminnelser eller deadlines med Doodle Pro.
Så här använder du en Sign-up Sheet
Perfekt när du har ett begränsat antal platser att fylla, till exempel helgskift eller utbildningar.
Gå till doodle.com och logga in eller registrera dig
Välj “Sign-up Sheet”
Lägg till sessioner med titlar, datum, tider och antal platser
Du kan även koppla in din kalender eller lägga till egna frågor
Kopiera och dela länken
Ditt lag anmäler sig – först till kvarn får först mala
Verkliga team som använder Doodle
☕ Kaféer där baristorna själva får välja helgskift 🏥 Sjukhus som fördelar nattjänstgöringen på ett rättvist sätt 🛍️ Butiker som hanterar säsongsanställningar 🎓 Skolor som organiserar volontärer och anmälningar 🎤 Evenemangsteam som planerar bemanningen för liveevenemang
Varför ska man välja Doodle för personalplanering?
Spara tid: Skapa arbetsscheman på några minuter, utan att behöva jaga svar
Undvik dubbelbokningar: Kalendersynkroniseringen visar konflikter direkt
Förbättra rättvisan: Låt personalen välja arbetspass på ett öppet sätt
Öka synligheten: Alla ser vad som står på programmet och när det äger rum
Anpassa med Pro: Lägg till gränser, påminnelser, varumärkesprofilering och kalenderfunktioner
Säker och pålitlig: Säkerhet i branschklass och 99,9 % drifttid
Tips för smidig schemaläggning
Fastställ en tidsfrist för val av arbetspass
Uppmuntra ditt team att hålla kalendrarna uppdaterade
Använd kalendersynkronisering för att snabbt upptäcka schemakonflikter
Kommunicera tydligt kring skiftbyten
Duplicera omröstningar varje månad för återkommande scheman
Vanliga frågor
Kan jag schemalägga återkommande arbetspass? Just nu kan du skapa en ny omröstning eller kopiera en tidigare omröstning för återkommande scheman.
Kan jag begränsa antalet skiftplatser? Ja — Sign-up Sheets har ett begränsat antal platser i gratisversionen. För Group Poll krävs Doodle Pro.
Är Doodle säkert? Ja. Doodle använder en krypterad molninfrastruktur och uppfyller de ledande säkerhetsstandarderna.
Fokusera på arbetet, inte på att jaga efter människor
Doodle kan ditt team snabbt och rättvist planera arbetspass – så att ni lägger mindre tid på planering och mer tid på att utföra arbetet.
Inget kreditkort krävs