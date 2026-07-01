Enkel personalplanering med Doodle

Inga kalkylblad. Inget kaos. Bara snabb och rättvis schemaläggning som fungerar för alla.

Det kan vara svårt att skapa ett veckoschema för dina medarbetare – men lyckligtvis har du hittat rätt ställe. Doodle hör till de bästa den bästa programvaran för personalplanering som finns, vilket gör att du kan skapa en omröstning snabbt och enkelt. Du kan också se vilka datum som krockar med ditt schema genom att synkronisera din digitala kalendrar med Doodle.

Med Doodle Professional kan du lägga till fantastiska avancerade funktioner för att hjälpa dig att planera personalens arbetspass.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför det är så besvärligt att schemalägga personalen

Att hantera personalens arbetspass innebär:

Oändliga mejl eller meddelanden fram och tillbaka

Dubbelbokningar som skapar förvirring

Sista-minuten-byten och ändringar

Ett föråldrat kalkylark som ingen håller uppdaterat

Doodle löser dessa problem genom att låta dig skapa ett schema med bara några få klick. Skapa arbetsscheman som passar alla – och som faktiskt följs.

Två enkla sätt att planera ditt teams arbete

Alla team planerar inte på samma sätt. Därför erbjuder Doodle två verktyg – välj det som passar just dina behov.

Funktion Group Poll Sign-up Sheet Vad den gör Lagen väljer tider som passar dem Teamet anmäler sig till specifika arbetspass Bäst för Planering av tillgänglighet per vecka/månad Evenemang, anmälan till arbetspass, vikariat under helgdagar Dela Kopiera och dela länken var som helst Kopiera och dela länken var som helst Begränsat antal platser per gång 🔒 Endast för Pro-användare ✅ Gratis Begränsa antalet sessioner per person 🔒 Endast för Pro-användare ✅ Gratis Kalendersynkronisering ✅ Gratis ✅ Gratis Dölj deltagarnas namn 🔒 Endast för Pro-användare ✅ Gratis Ställ anpassade frågor 🔒 Endast för Pro-användare ✅ Gratis Direktinbjudningar 🔒 Endast för Pro-användare Ej tillämpligt Tillåtna sessioner Max 20 platser (Free), obegränsat antal (Pro) 20 per ark (Gratis), obegränsat (Pro)

Så här skapar du en Group Poll

Använd det här för att erbjuda flera olika skiftalternativ och låt ditt team rösta fram det som fungerar bäst.

Gå till doodle.com och logga in eller registrera dig Klicka ”Skapa en Doodle” Ange en titel och plats (på distans eller på plats) Välj dagar och tider Justera längderna genom att dra i tidsfälten Klicka Nästa Kopiera länken och dela den via e-post, WhatsApp, Slack eller ditt teams plattform

Proffstips: Använd månadsvyn för att planera i förväg. Lägg till påminnelser eller deadlines med Doodle Pro.

Så här använder du en Sign-up Sheet

Perfekt när du har ett begränsat antal platser att fylla, till exempel helgskift eller utbildningar.

Gå till doodle.com och logga in eller registrera dig Välj “Sign-up Sheet” Lägg till sessioner med titlar, datum, tider och antal platser Du kan även koppla in din kalender eller lägga till egna frågor Kopiera och dela länken Ditt lag anmäler sig – först till kvarn får först mala

Verkliga team som använder Doodle

☕ Kaféer där baristorna själva får välja helgskift 🏥 Sjukhus som fördelar nattjänstgöringen på ett rättvist sätt 🛍️ Butiker som hanterar säsongsanställningar 🎓 Skolor som organiserar volontärer och anmälningar 🎤 Evenemangsteam som planerar bemanningen för liveevenemang

Varför ska man välja Doodle för personalplanering?

Spara tid: Skapa arbetsscheman på några minuter, utan att behöva jaga svar

Undvik dubbelbokningar: Kalendersynkroniseringen visar konflikter direkt

Förbättra rättvisan: Låt personalen välja arbetspass på ett öppet sätt

Öka synligheten: Alla ser vad som står på programmet och när det äger rum

Anpassa med Pro: Lägg till gränser, påminnelser, varumärkesprofilering och kalenderfunktioner

Säker och pålitlig: Säkerhet i branschklass och 99,9 % drifttid

Tips för smidig schemaläggning

Fastställ en tidsfrist för val av arbetspass

Uppmuntra ditt team att hålla kalendrarna uppdaterade

Använd kalendersynkronisering för att snabbt upptäcka schemakonflikter

Kommunicera tydligt kring skiftbyten

Duplicera omröstningar varje månad för återkommande scheman

Vanliga frågor

Kan jag schemalägga återkommande arbetspass? Just nu kan du skapa en ny omröstning eller kopiera en tidigare omröstning för återkommande scheman.

Kan jag begränsa antalet skiftplatser? Ja — Sign-up Sheets har ett begränsat antal platser i gratisversionen. För Group Poll krävs Doodle Pro.

Är Doodle säkert? Ja. Doodle använder en krypterad molninfrastruktur och uppfyller de ledande säkerhetsstandarderna.

Fokusera på arbetet, inte på att jaga efter människor

Doodle kan ditt team snabbt och rättvist planera arbetspass – så att ni lägger mindre tid på planering och mer tid på att utföra arbetet.