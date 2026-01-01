Agendamento da equipe facilitado com o Doodle
Atualizado: 11 de ago. de 2026
Agendamento da equipe facilitado com o Doodle
Sem planilhas. Sem caos. Apenas uma programação rápida e justa que funciona para todos.
Pode ser difícil criar uma programação semanal para seus funcionários - mas, felizmente, você encontrou o lugar certo. O Doodle está entre os melhores softwares de programação de funcionários disponíveis, permitindo que você faça uma pesquisa de forma rápida e fácil. Você também pode ver quais datas estão em conflito com a sua programação sincronizando seus calendários digitais com o Doodle. Com o Doodle Professional, você pode adicionar ótimos recursos avançados para ajudá-lo a programar os turnos de seus funcionários.
Por que programar a equipe é uma dor de cabeça
Gerenciar os turnos da equipe significa:
E-mails intermináveis ou mensagens de ida e volta
Duplas marcações que causam confusão
Trocas e alterações de turnos de última hora
Uma planilha desatualizada que ninguém mantém atualizada
O Doodle resolve esses problemas, permitindo que você crie um cronograma com apenas alguns cliques. Crie planos de turnos que funcionem para todos - e que realmente se mantenham.
Duas maneiras fáceis de programar sua equipe
Nem todas as equipes se programam da mesma maneira. É por isso que o Doodle oferece duas ferramentas - escolha a que melhor se adapta às suas necessidades.
Recurso
Enquete de grupo
Folha de registro
O que você faz
A equipe escolhe os horários que funcionam para ela
A equipe se inscreve para turnos específicos
Ideal para
Planejamento de disponibilidade semanal/mensal
Eventos, inscrições de turnos, cobertura de feriados
Compartilhamento
Copiar e compartilhar o link em qualquer lugar
Copie e compartilhe o link em qualquer lugar
Limite de vagas por horário
Somente Pro
Grátis
Limite de sessões por pessoa
Somente para profissionais
Grátis
Sincronização de calendário
Grátis
Grátis
Ocultar nomes de participantes
Somente Pro
Grátis
Fazer perguntas personalizadas
Somente para profissionais
Grátis
Convites diretos
Somente para profissionais
Não se aplica
Sessões permitidas
Limite de 20 espaços (gratuito), ilimitado (profissional)
20 por folha (Gratuito), ilimitado (Pro)
Como criar uma enquete de grupo
Use isso para oferecer várias opções de turnos e permitir que sua equipe vote no que funciona melhor.
Acesse doodle.com e faça login ou registre-se
Clique em "Create a Doodle" (Criar um Doodle)
Adicione um título e um local (remoto ou presencial)
Escolha os dias e horários
Ajuste as durações arrastando os intervalos de tempo
Clique em Avançar
Copie o link e compartilhe por e-mail, WhatsApp, Slack ou pela plataforma da sua equipe
Dica profissional: use a visualização mensal para planejar com antecedência. Adicione lembretes ou prazos com o Doodle Pro.
Como usar uma planilha de inscrição
Ideal quando você tem vagas limitadas para preencher, como turnos de fim de semana ou sessões de treinamento.
Acesse doodle.com e faça login ou registre-se
Escolha "Folha de registro".
Adicione sessões com títulos, datas, horários e limites de vagas
Opcionalmente, você pode conectar seu calendário ou adicionar perguntas personalizadas
Copie e compartilhe o link
Sua equipe se inscreve - primeiro a chegar, primeiro a ser servido
Equipes reais usando o Doodle
Cafés que permitem que os baristas escolham os turnos de fim de semana 🏥 Hospitais que atribuem cobertura noturna de forma justa 🛍️ Lojas de varejo que lidam com equipes sazonais 🎓 Escolas que organizam voluntários e inscrições 🎤 Equipes de eventos que planejam cobertura para eventos ao vivo
Por que escolher o Doodle para o agendamento da equipe?
Economize tempo: Crie planos de turnos em minutos, sem precisar ficar procurando respostas
Evite reservas duplas: A sincronização do calendário mostra os conflitos instantaneamente
Aumente a equidade: Permita que a equipe escolha os turnos de forma transparente
Aumente a visibilidade: Todos veem o que está programado e quando
Personalize com o Pro: Adicione limites, lembretes, marcas e controles de calendário
Seguro e confiável: Segurança de nível industrial e 99,9% de tempo de atividade
Dicas para um agendamento tranquilo
Defina um prazo para a seleção de turnos
Incentive a sua equipe a manter os calendários atualizados
Use a sincronização de calendários para identificar conflitos rapidamente
Comunique-se claramente sobre as mudanças de turno
Duplique as pesquisas mensalmente para programações recorrentes
Perguntas frequentes
Posso programar turnos recorrentes? No momento, você pode criar uma nova enquete ou duplicar uma enquete anterior para programações repetidas.
Posso restringir os locais dos turnos? Sim - as Folhas de Registro incluem limites de assentos no plano gratuito. Para as enquetes de grupo, você precisa do Doodle Pro.
O Doodle é seguro? Sim. O Doodle usa uma infraestrutura de nuvem criptografada e está em conformidade com os principais padrões de segurança.
Concentre-se no trabalho, não em perseguir pessoas
O Doodle ajuda a sua equipe a agendar turnos de forma rápida e justa, para que você gaste menos tempo planejando e mais tempo fazendo.