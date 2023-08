Pode ser difícil criar um horário semanal para seus funcionários - mas, felizmente, você se deparou com o lugar certo. Doodle está lá em cima com o melhor software de programação de horários de funcionários disponível, permitindo que você faça uma pesquisa rápida e fácil. Você pode estar confiante de que a programação de seus funcionários será feita a tempo e de forma segura.

Criar uma agenda de pessoal com Doodle - um guia

Doodle oferece a você uma solução fantástica com o agendador de pessoal fácil de usar. Veja aqui como começar.

Visite a página inicial do Doodle e comece clicando em 'Criar um Doodle'. Adicione o título de sua pesquisa e o local - isto pode ser pessoalmente ou remotamente. Você pode criar a programação para a semana ou para o mês, como eu comecei aqui.

No segundo passo, selecione as datas sugeridas, simplesmente clicando nelas. A duração da reunião pode ser menor ou maior clicando na parte inferior da caixa da reunião e arrastando-a para cima ou para baixo. Seus participantes (ou sua equipe) escolherão as opções que funcionam para eles, e em minutos você terá planejado um mês inteiro de turnos.

Para o planejamento a longo prazo, você pode mudar para a visão do mês e avançar muito com sua agenda.

Você também pode ver quais datas entram em conflito com sua agenda ao sincronizar seus calendários digitais com o Doodle. Você pode ver seu calendário ao criar suas enquetes Doodle e quando você participa. Com o Doodle Professional, você pode adicionar grandes recursos avançados para ajudá-lo a agendar seus turnos de pessoal.

Agora, basta enviar a pesquisa a seus participantes para que eles selecionem os horários que funcionem melhor para eles.

O uso do Doodle para ordenar os horários de seu pessoal lhe permitirá automatizar o processo e completá-lo em minutos. Isto deixa você com tempo para se concentrar em coisas mais importantes.