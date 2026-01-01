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Agendamento

Agendamento da equipe facilitado com o Doodle

Duração do vídeo: 7 minutos
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 11 de ago. de 2026

team with a man standing in front

Agendamento da equipe facilitado com o Doodle

Sem planilhas. Sem caos. Apenas uma programação rápida e justa que funciona para todos.

Pode ser difícil criar uma programação semanal para seus funcionários - mas, felizmente, você encontrou o lugar certo. O Doodle está entre os melhores softwares de programação de funcionários disponíveis, permitindo que você faça uma pesquisa de forma rápida e fácil. Você também pode ver quais datas estão em conflito com a sua programação sincronizando seus calendários digitais com o Doodle. Com o Doodle Professional, você pode adicionar ótimos recursos avançados para ajudá-lo a programar os turnos de seus funcionários.

Por que programar a equipe é uma dor de cabeça

Gerenciar os turnos da equipe significa:

  • E-mails intermináveis ou mensagens de ida e volta

  • Duplas marcações que causam confusão

  • Trocas e alterações de turnos de última hora

  • Uma planilha desatualizada que ninguém mantém atualizada

O Doodle resolve esses problemas, permitindo que você crie um cronograma com apenas alguns cliques. Crie planos de turnos que funcionem para todos - e que realmente se mantenham.

Duas maneiras fáceis de programar sua equipe

Nem todas as equipes se programam da mesma maneira. É por isso que o Doodle oferece duas ferramentas - escolha a que melhor se adapta às suas necessidades.

Recurso

Enquete de grupo

Folha de registro

O que você faz

A equipe escolhe os horários que funcionam para ela

A equipe se inscreve para turnos específicos

Ideal para

Planejamento de disponibilidade semanal/mensal

Eventos, inscrições de turnos, cobertura de feriados

Compartilhamento

Copiar e compartilhar o link em qualquer lugar

Copie e compartilhe o link em qualquer lugar

Limite de vagas por horário

Somente Pro

Grátis

Limite de sessões por pessoa

Somente para profissionais

Grátis

Sincronização de calendário

Grátis

Grátis

Ocultar nomes de participantes

Somente Pro

Grátis

Fazer perguntas personalizadas

Somente para profissionais

Grátis

Convites diretos

Somente para profissionais

Não se aplica

Sessões permitidas

Limite de 20 espaços (gratuito), ilimitado (profissional)

20 por folha (Gratuito), ilimitado (Pro)

Como criar uma enquete de grupo

Use isso para oferecer várias opções de turnos e permitir que sua equipe vote no que funciona melhor.

  1. Acesse doodle.com e faça login ou registre-se

  2. Clique em "Create a Doodle" (Criar um Doodle)

  3. Adicione um título e um local (remoto ou presencial)

  4. Escolha os dias e horários

  5. Ajuste as durações arrastando os intervalos de tempo

  6. Clique em Avançar

  7. Copie o link e compartilhe por e-mail, WhatsApp, Slack ou pela plataforma da sua equipe

Dica profissional: use a visualização mensal para planejar com antecedência. Adicione lembretes ou prazos com o Doodle Pro.

Como usar uma planilha de inscrição

Ideal quando você tem vagas limitadas para preencher, como turnos de fim de semana ou sessões de treinamento.

  1. Acesse doodle.com e faça login ou registre-se

  2. Escolha "Folha de registro".

  3. Adicione sessões com títulos, datas, horários e limites de vagas

  4. Opcionalmente, você pode conectar seu calendário ou adicionar perguntas personalizadas

  5. Copie e compartilhe o link

  6. Sua equipe se inscreve - primeiro a chegar, primeiro a ser servido

Equipes reais usando o Doodle

Cafés que permitem que os baristas escolham os turnos de fim de semana 🏥 Hospitais que atribuem cobertura noturna de forma justa 🛍️ Lojas de varejo que lidam com equipes sazonais 🎓 Escolas que organizam voluntários e inscrições 🎤 Equipes de eventos que planejam cobertura para eventos ao vivo

Por que escolher o Doodle para o agendamento da equipe?

  • Economize tempo: Crie planos de turnos em minutos, sem precisar ficar procurando respostas

  • Evite reservas duplas: A sincronização do calendário mostra os conflitos instantaneamente

  • Aumente a equidade: Permita que a equipe escolha os turnos de forma transparente

  • Aumente a visibilidade: Todos veem o que está programado e quando

  • Personalize com o Pro: Adicione limites, lembretes, marcas e controles de calendário

  • Seguro e confiável: Segurança de nível industrial e 99,9% de tempo de atividade

Dicas para um agendamento tranquilo

  • Defina um prazo para a seleção de turnos

  • Incentive a sua equipe a manter os calendários atualizados

  • Use a sincronização de calendários para identificar conflitos rapidamente

  • Comunique-se claramente sobre as mudanças de turno

  • Duplique as pesquisas mensalmente para programações recorrentes

Perguntas frequentes

Posso programar turnos recorrentes? No momento, você pode criar uma nova enquete ou duplicar uma enquete anterior para programações repetidas.

Posso restringir os locais dos turnos? Sim - as Folhas de Registro incluem limites de assentos no plano gratuito. Para as enquetes de grupo, você precisa do Doodle Pro.

O Doodle é seguro? Sim. O Doodle usa uma infraestrutura de nuvem criptografada e está em conformidade com os principais padrões de segurança.

Concentre-se no trabalho, não em perseguir pessoas

O Doodle ajuda a sua equipe a agendar turnos de forma rápida e justa, para que você gaste menos tempo planejando e mais tempo fazendo.

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