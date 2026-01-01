La planification du personnel facilitée par Doodle
Mise à jour : 11 août 2026
La planification du personnel facilitée par Doodle
Pas de feuilles de calcul. Pas de chaos. Juste un planning rapide et équitable qui fonctionne pour tout le monde.
Il peut être difficile de créer un planning hebdomadaire pour vos employés - mais heureusement, vous êtes tombé sur le bon endroit. Doodle est l'un des meilleurs logiciels de planification des employés disponibles sur le marché, vous permettant d'établir un sondage rapidement et facilement. Vous pouvez également voir quelles dates entrent en conflit avec votre planning en synchronisant vos calendriers numériques avec Doodle. Avec Doodle Professional, vous pouvez ajouter des fonctions avancées pour vous aider à planifier les horaires de votre personnel.
Pourquoi la planification du personnel est pénible
Gérer les horaires du personnel signifie :
Des courriels ou des messages interminables
Des doubles réservations qui sèment la confusion
Des échanges et des changements d'équipes de dernière minute
Une feuille de calcul obsolète que personne ne met à jour.
Doodle résout ces problèmes en vous permettant de construire un planning en quelques clics. Créez des plans de travail qui conviennent à tout le monde - et qui tiennent la route.
Deux façons simples de planifier votre équipe
Chaque équipe ne planifie pas ses horaires de la même manière. C'est pourquoi Doodle propose deux outils - choisissez celui qui correspond à vos besoins.
Fonctionnalité
Sondage de groupe
Feuille d'inscription
Ce qu'il fait
L'équipe choisit les heures qui lui conviennent
L'équipe s'inscrit pour des périodes de travail spécifiques
Idéal pour
Planification hebdomadaire/mensuelle des disponibilités
Événements, inscriptions aux équipes, couverture des vacances
Partage
Copier et partager le lien n'importe où
Copier et partager le lien n'importe où
Limiter le nombre de places par heure
Pro uniquement
✅ Gratuit
Limiter les sessions par personne
🔒 Pro uniquement
Gratuit
Synchronisation du calendrier
✅ Gratuit
✅ Gratuit
Cacher les noms des participants
🔒 Pro uniquement
Gratuit
Poser des questions personnalisées
🔒 Pro seulement
Gratuit
Invitations directes
🔒 Pro seulement
Sans objet
Sessions autorisées
Limite de 20 créneaux (Free), illimité (Pro)
20 par feuille (Gratuit), illimité (Pro)
Comment créer un sondage de groupe
Utilisez ceci pour offrir plusieurs options de travail et laissez votre équipe voter sur ce qui fonctionne le mieux.
Allez sur doodle.com et connectez-vous ou inscrivez-vous.
Cliquez sur "Créer un Doodle".
Ajoutez un titre et un lieu (à distance ou en personne)
Choisissez les jours et les heures
Ajustez les durées en faisant glisser les plages horaires
Cliquez sur Suivant
Copiez le lien et partagez-le par e-mail, WhatsApp, Slack ou la plateforme de votre équipe.
Conseil de pro : utilisez la vue mensuelle pour planifier à l'avance. Ajoutez des rappels ou des échéances avec Doodle Pro.
Comment utiliser une feuille d'inscription
Idéal lorsque vous avez un nombre limité de places à pourvoir, comme les équipes de week-end ou les sessions de formation.
Allez sur doodle.com et connectez-vous ou inscrivez-vous.
Choisissez "Feuille d'inscription".
Ajoutez des sessions avec des titres, des dates, des heures et des limites de places.
En option, connectez votre calendrier ou ajoutez des questions personnalisées.
Copiez et partagez le lien
Votre équipe s'inscrit - premier arrivé, premier servi
De vraies équipes utilisant Doodle
☕ Les cafés laissent les baristas choisir les équipes du week-end 🏥 Les hôpitaux assignent une couverture nocturne équitable 🛍️ Les magasins de détail gèrent le personnel saisonnier 🎓 Les écoles organisent les bénévoles et les inscriptions 🎤 Les équipes événementielles planifient la couverture d'événements en direct
Pourquoi choisir Doodle pour la planification du personnel ?
Gagnez du temps : Créez des plans de travail en quelques minutes, sans avoir à courir après les réponses.
Évitez les doubles réservations : La synchronisation des calendriers montre les conflits instantanément
Améliorer l'équité : Laissez le personnel choisir les affectations en toute transparence
Améliorer la visibilité : Tout le monde voit ce qui est prévu et quand
Personnalisez avec Pro : Ajoutez des limites, des rappels, des marques et des contrôles de calendrier.
Sécurisé et fiable : Sécurité de niveau industriel et temps de disponibilité de 99,9
Conseils pour une planification en douceur
Fixez une date limite pour la sélection des équipes
Encouragez votre équipe à tenir les calendriers à jour
Utilisez la synchronisation des calendriers pour repérer rapidement les conflits
Communiquez clairement sur les changements d'équipe
Dupliquer les sondages mensuellement pour les plannings récurrents
Questions fréquemment posées
Puis-je programmer des gardes récurrentes ? Pour l'instant, vous pouvez créer un nouveau sondage ou dupliquer un sondage antérieur pour des horaires récurrents.
Puis-je limiter le nombre de places ? Oui, les feuilles d'émargement incluent des limites de places dans le plan gratuit. Pour les sondages de groupe, il faut utiliser Doodle Pro.
Doodle est-il sécurisé ? Oui. Doodle utilise une infrastructure cloud cryptée et respecte les normes de sécurité les plus strictes.
Concentrez-vous sur le travail, sans courir après les gens
Doodle aide votre équipe à planifier rapidement et équitablement les horaires de travail, afin que vous passiez moins de temps à planifier et plus de temps à faire.