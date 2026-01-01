La planification du personnel facilitée par Doodle

Pas de feuilles de calcul. Pas de chaos. Juste un planning rapide et équitable qui fonctionne pour tout le monde.

Il peut être difficile de créer un planning hebdomadaire pour vos employés - mais heureusement, vous êtes tombé sur le bon endroit. Doodle est l'un des meilleurs logiciels de planification des employés disponibles sur le marché, vous permettant d'établir un sondage rapidement et facilement. Vous pouvez également voir quelles dates entrent en conflit avec votre planning en synchronisant vos calendriers numériques avec Doodle. Avec Doodle Professional, vous pouvez ajouter des fonctions avancées pour vous aider à planifier les horaires de votre personnel.

Pourquoi la planification du personnel est pénible

Gérer les horaires du personnel signifie :

Des courriels ou des messages interminables

Des doubles réservations qui sèment la confusion

Des échanges et des changements d'équipes de dernière minute

Une feuille de calcul obsolète que personne ne met à jour.

Doodle résout ces problèmes en vous permettant de construire un planning en quelques clics. Créez des plans de travail qui conviennent à tout le monde - et qui tiennent la route.

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Deux façons simples de planifier votre équipe

Chaque équipe ne planifie pas ses horaires de la même manière. C'est pourquoi Doodle propose deux outils - choisissez celui qui correspond à vos besoins.

Fonctionnalité Sondage de groupe Feuille d'inscription Ce qu'il fait L'équipe choisit les heures qui lui conviennent L'équipe s'inscrit pour des périodes de travail spécifiques Idéal pour Planification hebdomadaire/mensuelle des disponibilités Événements, inscriptions aux équipes, couverture des vacances Partage Copier et partager le lien n'importe où Copier et partager le lien n'importe où Limiter le nombre de places par heure Pro uniquement ✅ Gratuit Limiter les sessions par personne 🔒 Pro uniquement Gratuit Synchronisation du calendrier ✅ Gratuit ✅ Gratuit Cacher les noms des participants 🔒 Pro uniquement Gratuit Poser des questions personnalisées 🔒 Pro seulement Gratuit Invitations directes 🔒 Pro seulement Sans objet Sessions autorisées Limite de 20 créneaux (Free), illimité (Pro) 20 par feuille (Gratuit), illimité (Pro)

Comment créer un sondage de groupe

Utilisez ceci pour offrir plusieurs options de travail et laissez votre équipe voter sur ce qui fonctionne le mieux.

Allez sur doodle.com et connectez-vous ou inscrivez-vous. Cliquez sur "Créer un Doodle". Ajoutez un titre et un lieu (à distance ou en personne) Choisissez les jours et les heures Ajustez les durées en faisant glisser les plages horaires Cliquez sur Suivant Copiez le lien et partagez-le par e-mail, WhatsApp, Slack ou la plateforme de votre équipe.

Conseil de pro : utilisez la vue mensuelle pour planifier à l'avance. Ajoutez des rappels ou des échéances avec Doodle Pro.

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Comment utiliser une feuille d'inscription

Idéal lorsque vous avez un nombre limité de places à pourvoir, comme les équipes de week-end ou les sessions de formation.

Allez sur doodle.com et connectez-vous ou inscrivez-vous. Choisissez "Feuille d'inscription". Ajoutez des sessions avec des titres, des dates, des heures et des limites de places. En option, connectez votre calendrier ou ajoutez des questions personnalisées. Copiez et partagez le lien Votre équipe s'inscrit - premier arrivé, premier servi

De vraies équipes utilisant Doodle

☕ Les cafés laissent les baristas choisir les équipes du week-end 🏥 Les hôpitaux assignent une couverture nocturne équitable 🛍️ Les magasins de détail gèrent le personnel saisonnier 🎓 Les écoles organisent les bénévoles et les inscriptions 🎤 Les équipes événementielles planifient la couverture d'événements en direct

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Pourquoi choisir Doodle pour la planification du personnel ?

Gagnez du temps : Créez des plans de travail en quelques minutes, sans avoir à courir après les réponses.

Évitez les doubles réservations : La synchronisation des calendriers montre les conflits instantanément

Améliorer l'équité : Laissez le personnel choisir les affectations en toute transparence

Améliorer la visibilité : Tout le monde voit ce qui est prévu et quand

Personnalisez avec Pro : Ajoutez des limites, des rappels, des marques et des contrôles de calendrier.

Sécurisé et fiable : Sécurité de niveau industriel et temps de disponibilité de 99,9

Conseils pour une planification en douceur

Fixez une date limite pour la sélection des équipes

Encouragez votre équipe à tenir les calendriers à jour

Utilisez la synchronisation des calendriers pour repérer rapidement les conflits

Communiquez clairement sur les changements d'équipe

Dupliquer les sondages mensuellement pour les plannings récurrents

Questions fréquemment posées

Puis-je programmer des gardes récurrentes ? Pour l'instant, vous pouvez créer un nouveau sondage ou dupliquer un sondage antérieur pour des horaires récurrents.

Puis-je limiter le nombre de places ? Oui, les feuilles d'émargement incluent des limites de places dans le plan gratuit. Pour les sondages de groupe, il faut utiliser Doodle Pro.

Doodle est-il sécurisé ? Oui. Doodle utilise une infrastructure cloud cryptée et respecte les normes de sécurité les plus strictes.

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Concentrez-vous sur le travail, sans courir après les gens

Doodle aide votre équipe à planifier rapidement et équitablement les horaires de travail, afin que vous passiez moins de temps à planifier et plus de temps à faire.