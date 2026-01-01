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Planificación

La programación del personal es más fácil con Doodle

Duración del vídeo: 7 minutos
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 11 ago 2026

team with a man standing in front

Programar el personal es fácil con Doodle

Sin hojas de cálculo. Sin caos. Sólo un horario rápido y justo que funcione para todos.

Puede ser difícil crear un horario semanal para tus empleados, pero por suerte, has dado con el lugar adecuado. Doodle está a la altura de los mejores programas de programación de horarios para empleados, ya que te permite hacer un sondeo de forma rápida y sencilla. También puedes ver qué fechas entran en conflicto con tu horario sincronizando tus calendarios digitales con Doodle. Con Doodle Profesional, puedes añadir grandes funciones avanzadas para ayudarte a programar los turnos de tu personal.

Por qué programar los turnos del personal es un engorro

Gestionar los turnos del personal significa:

  • Interminables correos electrónicos o mensajes de ida y vuelta

  • Reservas dobles que causan confusión

  • Cambios de turno de última hora

  • Una hoja de cálculo obsoleta que nadie mantiene actualizada

Doodle resuelve estos problemas permitiéndote crear un horario en unos pocos clics. Crea planes de turnos que funcionen para todos, y que se mantengan.

Dos formas sencillas de programar tu equipo

No todos los equipos programan de la misma manera. Por eso Doodle ofrece dos herramientas: elige la que mejor se adapte a tus necesidades.

Función

Encuesta de grupo

Hoja de inscripción

Para qué sirve

El equipo elige las horas que les vienen bien

El equipo se apunta a turnos concretos

Ideal para

Planificación semanal/mensual de la disponibilidad

Eventos, inscripción de turnos, cobertura de vacaciones

Compartir

Copia y comparte el enlace en cualquier lugar

Copia y comparte el enlace en cualquier lugar

Limitar plazas por tiempo

🔒 Sólo Pro

✅ Gratis

Limitar sesiones por persona

🔒 Sólo Pro

✅ Gratis

Sincronización del calendario

✅ Gratis

Gratis

Ocultar nombres de participantes

🔒 Sólo Pro

Gratis

Hacer preguntas personalizadas

Sólo Pro

Gratis

Invitaciones directas

Sólo Pro

No aplicable

Sesiones permitidas

Límite de 20 ranuras (Gratis), ilimitado (Pro)

20 por hoja (Gratis), ilimitado (Pro)

Cómo crear una encuesta de grupo

Utilízala para ofrecer varias opciones de turnos y deja que tu equipo vote sobre lo que funciona mejor.

  1. Ve a doodle.com e inicia sesión o regístrate

  2. Haz clic en "Crear un Doodle

  3. Añade un título y una ubicación (a distancia o en persona)

  4. Elige los días y las horas

  5. Ajusta la duración arrastrando las franjas horarias

  6. Haz clic en Siguiente

  7. Copia el enlace y compártelo por correo electrónico, WhatsApp, Slack o la plataforma de tu equipo

Consejo profesional: Utiliza la vista mensual para planificar con antelación. Añade recordatorios o fechas límite con Doodle Pro.

Cómo utilizar una Hoja de Inscripción

Ideal cuando tienes plazas limitadas que cubrir, como turnos de fin de semana o sesiones de formación.

  1. Ve a doodle.com e inicia sesión o regístrate

  2. Elige "Hoja de Inscripción".

  3. Añade sesiones con títulos, fechas, horas y límite de plazas

  4. Opcionalmente, conecta tu calendario o añade preguntas personalizadas

  5. Copia y comparte el enlace

  6. Tu equipo se inscribe por orden de llegada

Equipos reales que utilizan Doodle

☕ Cafeterías que permiten a los baristas elegir turnos de fin de semana 🏥 Hospitales que asignan cobertura nocturna de forma equitativa 🛍️ Tiendas de venta al por menor que gestionan el personal de temporada 🎓 Colegios que organizan voluntarios e inscripciones 🎤 Equipos de eventos que planifican la cobertura de eventos en directo

¿Por qué elegir Doodle para la planificación de personal?

  • Ahorra tiempo: Crea planes de turnos en minutos, sin perseguir respuestas

  • Evita las reservas dobles: La sincronización con el calendario muestra los conflictos al instante

  • Mejora la equidad: Deja que el personal elija los turnos de forma transparente

  • Aumenta la visibilidad: Todo el mundo ve lo que está programado y cuándo

  • Personaliza con Pro: Añade límites, recordatorios, marcas y controles de calendario

  • Seguro y fiable: Seguridad de nivel industrial y tiempo de actividad del 99,9

Consejos para programar sin problemas

  • Fija una fecha límite para la selección de turnos

  • Anima a tu equipo a mantener los calendarios actualizados

  • Utiliza la sincronización de calendarios para detectar conflictos rápidamente

  • Comunica claramente los cambios de turno

  • Duplica los sondeos mensualmente para los horarios recurrentes

Preguntas más frecuentes

¿Puedo programar turnos recurrentes? Ahora mismo, puedes crear una nueva encuesta o duplicar una anterior para horarios repetidos.

¿Puedo restringir las plazas de los turnos? Sí, las Hojas de Inscripción incluyen límites de plazas en el plan gratuito. Para las Encuestas de Grupo, esto requiere Doodle Pro.

¿Es seguro Doodle? Sí. Doodle utiliza una infraestructura encriptada en la nube y cumple con los principales estándares de seguridad.

Céntrate en el trabajo, no en perseguir a la gente

Doodle ayuda a tu equipo a programar los turnos de forma rápida y justa, para que pases menos tiempo planificando y más haciendo.

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