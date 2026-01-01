Programar el personal es fácil con Doodle

Sin hojas de cálculo. Sin caos. Sólo un horario rápido y justo que funcione para todos.

Puede ser difícil crear un horario semanal para tus empleados, pero por suerte, has dado con el lugar adecuado. Doodle está a la altura de los mejores programas de programación de horarios para empleados, ya que te permite hacer un sondeo de forma rápida y sencilla. También puedes ver qué fechas entran en conflicto con tu horario sincronizando tus calendarios digitales con Doodle. Con Doodle Profesional, puedes añadir grandes funciones avanzadas para ayudarte a programar los turnos de tu personal.

Por qué programar los turnos del personal es un engorro

Gestionar los turnos del personal significa:

Interminables correos electrónicos o mensajes de ida y vuelta

Reservas dobles que causan confusión

Cambios de turno de última hora

Una hoja de cálculo obsoleta que nadie mantiene actualizada

Doodle resuelve estos problemas permitiéndote crear un horario en unos pocos clics. Crea planes de turnos que funcionen para todos, y que se mantengan.

Prueba Doodle

Dos formas sencillas de programar tu equipo

No todos los equipos programan de la misma manera. Por eso Doodle ofrece dos herramientas: elige la que mejor se adapte a tus necesidades.

Función Encuesta de grupo Hoja de inscripción Para qué sirve El equipo elige las horas que les vienen bien El equipo se apunta a turnos concretos Ideal para Planificación semanal/mensual de la disponibilidad Eventos, inscripción de turnos, cobertura de vacaciones Compartir Copia y comparte el enlace en cualquier lugar Copia y comparte el enlace en cualquier lugar Limitar plazas por tiempo 🔒 Sólo Pro ✅ Gratis Limitar sesiones por persona 🔒 Sólo Pro ✅ Gratis Sincronización del calendario ✅ Gratis Gratis Ocultar nombres de participantes 🔒 Sólo Pro Gratis Hacer preguntas personalizadas Sólo Pro Gratis Invitaciones directas Sólo Pro No aplicable Sesiones permitidas Límite de 20 ranuras (Gratis), ilimitado (Pro) 20 por hoja (Gratis), ilimitado (Pro)

Cómo crear una encuesta de grupo

Utilízala para ofrecer varias opciones de turnos y deja que tu equipo vote sobre lo que funciona mejor.

Ve a doodle.com e inicia sesión o regístrate Haz clic en "Crear un Doodle Añade un título y una ubicación (a distancia o en persona) Elige los días y las horas Ajusta la duración arrastrando las franjas horarias Haz clic en Siguiente Copia el enlace y compártelo por correo electrónico, WhatsApp, Slack o la plataforma de tu equipo

Consejo profesional: Utiliza la vista mensual para planificar con antelación. Añade recordatorios o fechas límite con Doodle Pro.

Prueba Doodle

Cómo utilizar una Hoja de Inscripción

Ideal cuando tienes plazas limitadas que cubrir, como turnos de fin de semana o sesiones de formación.

Ve a doodle.com e inicia sesión o regístrate Elige "Hoja de Inscripción". Añade sesiones con títulos, fechas, horas y límite de plazas Opcionalmente, conecta tu calendario o añade preguntas personalizadas Copia y comparte el enlace Tu equipo se inscribe por orden de llegada

Equipos reales que utilizan Doodle

☕ Cafeterías que permiten a los baristas elegir turnos de fin de semana 🏥 Hospitales que asignan cobertura nocturna de forma equitativa 🛍️ Tiendas de venta al por menor que gestionan el personal de temporada 🎓 Colegios que organizan voluntarios e inscripciones 🎤 Equipos de eventos que planifican la cobertura de eventos en directo

Prueba Doodle

¿Por qué elegir Doodle para la planificación de personal?

Ahorra tiempo: Crea planes de turnos en minutos, sin perseguir respuestas

Evita las reservas dobles: La sincronización con el calendario muestra los conflictos al instante

Mejora la equidad: Deja que el personal elija los turnos de forma transparente

Aumenta la visibilidad: Todo el mundo ve lo que está programado y cuándo

Personaliza con Pro: Añade límites, recordatorios, marcas y controles de calendario

Seguro y fiable: Seguridad de nivel industrial y tiempo de actividad del 99,9

Consejos para programar sin problemas

Fija una fecha límite para la selección de turnos

Anima a tu equipo a mantener los calendarios actualizados

Utiliza la sincronización de calendarios para detectar conflictos rápidamente

Comunica claramente los cambios de turno

Duplica los sondeos mensualmente para los horarios recurrentes

Preguntas más frecuentes

¿Puedo programar turnos recurrentes? Ahora mismo, puedes crear una nueva encuesta o duplicar una anterior para horarios repetidos.

¿Puedo restringir las plazas de los turnos? Sí, las Hojas de Inscripción incluyen límites de plazas en el plan gratuito. Para las Encuestas de Grupo, esto requiere Doodle Pro.

¿Es seguro Doodle? Sí. Doodle utiliza una infraestructura encriptada en la nube y cumple con los principales estándares de seguridad.

Prueba Doodle

Céntrate en el trabajo, no en perseguir a la gente

Doodle ayuda a tu equipo a programar los turnos de forma rápida y justa, para que pases menos tiempo planificando y más haciendo.