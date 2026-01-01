La programación del personal es más fácil con Doodle
Actualizado: 11 ago 2026
Programar el personal es fácil con Doodle
Sin hojas de cálculo. Sin caos. Sólo un horario rápido y justo que funcione para todos.
Puede ser difícil crear un horario semanal para tus empleados, pero por suerte, has dado con el lugar adecuado. Doodle está a la altura de los mejores programas de programación de horarios para empleados, ya que te permite hacer un sondeo de forma rápida y sencilla. También puedes ver qué fechas entran en conflicto con tu horario sincronizando tus calendarios digitales con Doodle. Con Doodle Profesional, puedes añadir grandes funciones avanzadas para ayudarte a programar los turnos de tu personal.
Por qué programar los turnos del personal es un engorro
Gestionar los turnos del personal significa:
Interminables correos electrónicos o mensajes de ida y vuelta
Reservas dobles que causan confusión
Cambios de turno de última hora
Una hoja de cálculo obsoleta que nadie mantiene actualizada
Doodle resuelve estos problemas permitiéndote crear un horario en unos pocos clics. Crea planes de turnos que funcionen para todos, y que se mantengan.
Dos formas sencillas de programar tu equipo
No todos los equipos programan de la misma manera. Por eso Doodle ofrece dos herramientas: elige la que mejor se adapte a tus necesidades.
Función
Encuesta de grupo
Hoja de inscripción
Para qué sirve
El equipo elige las horas que les vienen bien
El equipo se apunta a turnos concretos
Ideal para
Planificación semanal/mensual de la disponibilidad
Eventos, inscripción de turnos, cobertura de vacaciones
Compartir
Copia y comparte el enlace en cualquier lugar
Copia y comparte el enlace en cualquier lugar
Limitar plazas por tiempo
🔒 Sólo Pro
✅ Gratis
Limitar sesiones por persona
🔒 Sólo Pro
✅ Gratis
Sincronización del calendario
✅ Gratis
Gratis
Ocultar nombres de participantes
🔒 Sólo Pro
Gratis
Hacer preguntas personalizadas
Sólo Pro
Gratis
Invitaciones directas
Sólo Pro
No aplicable
Sesiones permitidas
Límite de 20 ranuras (Gratis), ilimitado (Pro)
20 por hoja (Gratis), ilimitado (Pro)
Cómo crear una encuesta de grupo
Utilízala para ofrecer varias opciones de turnos y deja que tu equipo vote sobre lo que funciona mejor.
Ve a doodle.com e inicia sesión o regístrate
Haz clic en "Crear un Doodle
Añade un título y una ubicación (a distancia o en persona)
Elige los días y las horas
Ajusta la duración arrastrando las franjas horarias
Haz clic en Siguiente
Copia el enlace y compártelo por correo electrónico, WhatsApp, Slack o la plataforma de tu equipo
Consejo profesional: Utiliza la vista mensual para planificar con antelación. Añade recordatorios o fechas límite con Doodle Pro.
Cómo utilizar una Hoja de Inscripción
Ideal cuando tienes plazas limitadas que cubrir, como turnos de fin de semana o sesiones de formación.
Ve a doodle.com e inicia sesión o regístrate
Elige "Hoja de Inscripción".
Añade sesiones con títulos, fechas, horas y límite de plazas
Opcionalmente, conecta tu calendario o añade preguntas personalizadas
Copia y comparte el enlace
Tu equipo se inscribe por orden de llegada
Equipos reales que utilizan Doodle
☕ Cafeterías que permiten a los baristas elegir turnos de fin de semana 🏥 Hospitales que asignan cobertura nocturna de forma equitativa 🛍️ Tiendas de venta al por menor que gestionan el personal de temporada 🎓 Colegios que organizan voluntarios e inscripciones 🎤 Equipos de eventos que planifican la cobertura de eventos en directo
¿Por qué elegir Doodle para la planificación de personal?
Ahorra tiempo: Crea planes de turnos en minutos, sin perseguir respuestas
Evita las reservas dobles: La sincronización con el calendario muestra los conflictos al instante
Mejora la equidad: Deja que el personal elija los turnos de forma transparente
Aumenta la visibilidad: Todo el mundo ve lo que está programado y cuándo
Personaliza con Pro: Añade límites, recordatorios, marcas y controles de calendario
Seguro y fiable: Seguridad de nivel industrial y tiempo de actividad del 99,9
Consejos para programar sin problemas
Fija una fecha límite para la selección de turnos
Anima a tu equipo a mantener los calendarios actualizados
Utiliza la sincronización de calendarios para detectar conflictos rápidamente
Comunica claramente los cambios de turno
Duplica los sondeos mensualmente para los horarios recurrentes
Preguntas más frecuentes
¿Puedo programar turnos recurrentes? Ahora mismo, puedes crear una nueva encuesta o duplicar una anterior para horarios repetidos.
¿Puedo restringir las plazas de los turnos? Sí, las Hojas de Inscripción incluyen límites de plazas en el plan gratuito. Para las Encuestas de Grupo, esto requiere Doodle Pro.
¿Es seguro Doodle? Sí. Doodle utiliza una infraestructura encriptada en la nube y cumple con los principales estándares de seguridad.
Céntrate en el trabajo, no en perseguir a la gente
Doodle ayuda a tu equipo a programar los turnos de forma rápida y justa, para que pases menos tiempo planificando y más haciendo.