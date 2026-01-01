Programmare il personale è facile con Doodle

Niente fogli di calcolo. Niente caos. Solo una programmazione veloce ed equa che va bene per tutti.

Può essere difficile creare un orario settimanale per i tuoi dipendenti, ma fortunatamente sei capitato nel posto giusto. Doodle è uno dei migliori software per la pianificazione dei dipendenti in circolazione e ti permette di fare un sondaggio in modo semplice e veloce. Puoi anche vedere quali date sono in conflitto con il tuo programma sincronizzando i tuoi calendari digitali con Doodle. Con Doodle Professional, puoi aggiungere delle funzioni avanzate che ti aiuteranno a pianificare i turni del tuo personale.

Perché programmare il personale è un problema

Gestire i turni del personale significa:

Infinite e-mail o messaggi di risposta

Doppie prenotazioni che causano confusione

Scambi e cambiamenti di turno dell'ultimo minuto

Un foglio di calcolo obsoleto che nessuno tiene aggiornato.

Doodle risolve questi problemi permettendoti di creare un programma in pochi clic. Crea piani di turni che vadano bene per tutti e che siano rispettati.

Prova Doodle

Due modi semplici per programmare il tuo team

Non tutti i team si organizzano allo stesso modo. Ecco perché Doodle offre due strumenti: scegli quello più adatto alle tue esigenze.

Caratteristica Sondaggio di gruppo Foglio di iscrizione Cosa fa Il team sceglie gli orari che preferisce Il team si iscrive a turni specifici Ideale per Pianificazione della disponibilità settimanale/mensile Eventi, iscrizioni ai turni, copertura delle vacanze Condivisione Copia e condividi il link ovunque Copia e condividi il link ovunque Limita i posti per volta 🔒 Solo Pro ✅ Gratuito Limita le sessioni per persona 🔒 Solo Pro ✅ Gratis Sincronizzazione del calendario ✅ Gratuito ✅ Gratuito Nascondi i nomi dei partecipanti 🔒 Solo Pro ✅ Gratis Fai domande personalizzate 🔒 Solo Pro ✅ Gratis Inviti diretti 🔒 Solo Pro Non applicabile Sessioni consentite Limite di 20 slot (Free), illimitato (Pro) 20 per foglio (Free), illimitato (Pro)

Come creare un sondaggio di gruppo

Utilizza questo metodo per offrire diverse opzioni di turni e lasciare che il tuo team voti quello che funziona meglio.

Vai su doodle.com ed effettua l'accesso o la registrazione Clicca su "Crea un Doodle". Aggiungi un titolo e un luogo (remoto o di persona) Scegli i giorni e gli orari Regola la durata trascinando le fasce orarie Clicca su Avanti Copia il link e condividilo via e-mail, WhatsApp, Slack o sulla piattaforma del tuo team.

Suggerimento: usa la vista del mese per pianificare il futuro. Aggiungi promemoria o scadenze con Doodle Pro.

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Come usare un foglio di iscrizione

Ideale quando hai posti limitati da riempire, come i turni del fine settimana o le sessioni di formazione.

Vai su doodle.com e accedi o registrati. Scegli "Foglio di iscrizione". Aggiungi sessioni con titoli, date, orari e limiti di posti. Collega facoltativamente il tuo calendario o aggiungi domande personalizzate Copia e condividi il link Il tuo team si iscrive - chi prima arriva, prima viene servito

Squadre reali che usano Doodle

☕ Caffetterie che permettono ai baristi di scegliere i turni del fine settimana 🏥 Ospedali che assegnano la copertura notturna in modo equo 🛍️ Negozi al dettaglio che gestiscono il personale stagionale 🎓 Scuole che organizzano volontari e iscrizioni 🎤 Team di eventi che pianificano la copertura di eventi dal vivo

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Perché scegliere Doodle per la pianificazione del personale?

Risparmia tempo: Crea i piani dei turni in pochi minuti, senza dover inseguire le risposte.

Evita le doppie prenotazioni: La sincronizzazione del calendario mostra i conflitti all'istante

Migliora l'equità: Lascia che il personale scelga i turni in modo trasparente

Aumenta la visibilità: Tutti vedono cosa è programmato e quando

Personalizza con Pro: Aggiungi limiti, promemoria, branding e controlli sul calendario.

Sicuro e affidabile: Sicurezza di livello industriale e uptime del 99,9%.

Suggerimenti per una programmazione senza intoppi

Fissa una scadenza per la selezione dei turni

Incoraggia il tuo team a mantenere i calendari aggiornati

Usa la sincronizzazione dei calendari per individuare rapidamente i conflitti

Comunica chiaramente i cambi di turno

Duplica i sondaggi mensilmente per le pianificazioni ricorrenti

Domande frequenti

Posso programmare turni ricorrenti? In questo momento puoi creare un nuovo sondaggio o duplicarne uno precedente per programmare più volte.

Posso limitare i turni? Sì, i fogli di iscrizione includono limiti di posti nel piano gratuito. Per i sondaggi di gruppo è necessario Doodle Pro.

Doodle è sicuro? Doodle utilizza un'infrastruttura cloud criptata e rispetta i principali standard di sicurezza.

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Concentrati sul lavoro, non sulla ricerca di persone

Doodle aiuta il tuo team a programmare i turni in modo rapido ed equo, in modo che tu possa dedicare meno tempo alla pianificazione e più al lavoro.