Può essere difficile creare una pianificazione settimanale per i propri dipendenti, ma fortunatamente siete capitati nel posto giusto. Doodle è tra i migliori software per la pianificazione dei dipendenti e vi permette di fare un sondaggio in modo facile e veloce. Potete essere certi che la programmazione del personale avverrà in modo puntuale e sicuro.

Creare un calendario del personale con Doodle - una guida

Doodle vi offre una soluzione fantastica con il pianificatore del personale, facile da usare. Ecco come iniziare.

Visitate la homepage di Doodle e iniziate cliccando su "Crea un Doodle". Aggiungete il titolo del sondaggio e la sede, che può essere di persona o a distanza. Potete creare il programma per la settimana o per il mese, come ho fatto io qui.

Nella fase due, selezionare le date proposte facendo semplicemente clic su di esse. La durata della riunione può essere accorciata o allungata facendo clic sulla parte inferiore del riquadro della riunione e trascinandola verso l'alto o verso il basso. I partecipanti (o il personale) sceglieranno le opzioni che fanno al caso loro e in pochi minuti avrete pianificato i turni di un intero mese.

Per una pianificazione a lungo termine, è possibile passare alla visualizzazione mensile e programmare con largo anticipo.

Potete anche vedere quali date sono in conflitto con i vostri impegni sincronizzando i vostri calendari digitali con Doodle. Potete vedere il vostro calendario mentre create i sondaggi Doodle e quando partecipate. Con Doodle Professional è possibile aggiungere fantastiche funzioni avanzate per aiutarvi a programmare i turni del personale.

A questo punto, è sufficiente inviare il sondaggio ai partecipanti per far loro scegliere gli orari più adatti a loro.

L'utilizzo di Doodle per la definizione degli orari del personale vi consentirà di automatizzare il processo e di completarlo in pochi minuti. Questo vi lascia il tempo di concentrarvi su cose più importanti.

