Programmare il personale è facile con Doodle
Aggiornato: 11 ago 2026
Programmare il personale è facile con Doodle
Niente fogli di calcolo. Niente caos. Solo una programmazione veloce ed equa che va bene per tutti.
Può essere difficile creare un orario settimanale per i tuoi dipendenti, ma fortunatamente sei capitato nel posto giusto. Doodle è uno dei migliori software per la pianificazione dei dipendenti in circolazione e ti permette di fare un sondaggio in modo semplice e veloce. Puoi anche vedere quali date sono in conflitto con il tuo programma sincronizzando i tuoi calendari digitali con Doodle. Con Doodle Professional, puoi aggiungere delle funzioni avanzate che ti aiuteranno a pianificare i turni del tuo personale.
Perché programmare il personale è un problema
Gestire i turni del personale significa:
Infinite e-mail o messaggi di risposta
Doppie prenotazioni che causano confusione
Scambi e cambiamenti di turno dell'ultimo minuto
Un foglio di calcolo obsoleto che nessuno tiene aggiornato.
Doodle risolve questi problemi permettendoti di creare un programma in pochi clic. Crea piani di turni che vadano bene per tutti e che siano rispettati.
Due modi semplici per programmare il tuo team
Non tutti i team si organizzano allo stesso modo. Ecco perché Doodle offre due strumenti: scegli quello più adatto alle tue esigenze.
Caratteristica
Sondaggio di gruppo
Foglio di iscrizione
Cosa fa
Il team sceglie gli orari che preferisce
Il team si iscrive a turni specifici
Ideale per
Pianificazione della disponibilità settimanale/mensile
Eventi, iscrizioni ai turni, copertura delle vacanze
Condivisione
Copia e condividi il link ovunque
Copia e condividi il link ovunque
Limita i posti per volta
🔒 Solo Pro
✅ Gratuito
Limita le sessioni per persona
🔒 Solo Pro
✅ Gratis
Sincronizzazione del calendario
✅ Gratuito
✅ Gratuito
Nascondi i nomi dei partecipanti
🔒 Solo Pro
✅ Gratis
Fai domande personalizzate
🔒 Solo Pro
✅ Gratis
Inviti diretti
🔒 Solo Pro
Non applicabile
Sessioni consentite
Limite di 20 slot (Free), illimitato (Pro)
20 per foglio (Free), illimitato (Pro)
Come creare un sondaggio di gruppo
Utilizza questo metodo per offrire diverse opzioni di turni e lasciare che il tuo team voti quello che funziona meglio.
Vai su doodle.com ed effettua l'accesso o la registrazione
Clicca su "Crea un Doodle".
Aggiungi un titolo e un luogo (remoto o di persona)
Scegli i giorni e gli orari
Regola la durata trascinando le fasce orarie
Clicca su Avanti
Copia il link e condividilo via e-mail, WhatsApp, Slack o sulla piattaforma del tuo team.
Suggerimento: usa la vista del mese per pianificare il futuro. Aggiungi promemoria o scadenze con Doodle Pro.
Come usare un foglio di iscrizione
Ideale quando hai posti limitati da riempire, come i turni del fine settimana o le sessioni di formazione.
Vai su doodle.com e accedi o registrati.
Scegli "Foglio di iscrizione".
Aggiungi sessioni con titoli, date, orari e limiti di posti.
Collega facoltativamente il tuo calendario o aggiungi domande personalizzate
Copia e condividi il link
Il tuo team si iscrive - chi prima arriva, prima viene servito
Squadre reali che usano Doodle
☕ Caffetterie che permettono ai baristi di scegliere i turni del fine settimana 🏥 Ospedali che assegnano la copertura notturna in modo equo 🛍️ Negozi al dettaglio che gestiscono il personale stagionale 🎓 Scuole che organizzano volontari e iscrizioni 🎤 Team di eventi che pianificano la copertura di eventi dal vivo
Perché scegliere Doodle per la pianificazione del personale?
Risparmia tempo: Crea i piani dei turni in pochi minuti, senza dover inseguire le risposte.
Evita le doppie prenotazioni: La sincronizzazione del calendario mostra i conflitti all'istante
Migliora l'equità: Lascia che il personale scelga i turni in modo trasparente
Aumenta la visibilità: Tutti vedono cosa è programmato e quando
Personalizza con Pro: Aggiungi limiti, promemoria, branding e controlli sul calendario.
Sicuro e affidabile: Sicurezza di livello industriale e uptime del 99,9%.
Suggerimenti per una programmazione senza intoppi
Fissa una scadenza per la selezione dei turni
Incoraggia il tuo team a mantenere i calendari aggiornati
Usa la sincronizzazione dei calendari per individuare rapidamente i conflitti
Comunica chiaramente i cambi di turno
Duplica i sondaggi mensilmente per le pianificazioni ricorrenti
Domande frequenti
Posso programmare turni ricorrenti? In questo momento puoi creare un nuovo sondaggio o duplicarne uno precedente per programmare più volte.
Posso limitare i turni? Sì, i fogli di iscrizione includono limiti di posti nel piano gratuito. Per i sondaggi di gruppo è necessario Doodle Pro.
Doodle è sicuro? Doodle utilizza un'infrastruttura cloud criptata e rispetta i principali standard di sicurezza.
Concentrati sul lavoro, non sulla ricerca di persone
Doodle aiuta il tuo team a programmare i turni in modo rapido ed equo, in modo che tu possa dedicare meno tempo alla pianificazione e più al lavoro.