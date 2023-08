Det kan være svært at lave en ugeplan for dine medarbejdere - men heldigvis er du faldet over det rette sted. Doodle hører til blandt de bedste programmer til planlægning af medarbejdere og giver dig mulighed for at lave en afstemning hurtigt og nemt. Du kan være sikker på, at din personaleplanlægning vil blive udført til tiden og på en sikker måde.

Prøv det gratis

Opret en personaleplan med Doodle - en vejledning

Doodle tilbyder dig en fantastisk løsning med den brugervenlige personaleplanlægger. Her er hvordan du kommer i gang.

Besøg Doodles hjemmeside og begynd ved at klikke på 'Opret en Doodle'. Tilføj titlen på din afstemning og placeringen - det kan være personligt eller på afstand. Du kan oprette skemaet for ugen eller for måneden, som jeg er begyndt her.

I trin to skal du vælge de foreslåede datoer ved at klikke på dem. Mødetiden kan gøres kortere eller længere ved at klikke på bunden af mødeboksen og trække den op eller ned. Dine deltagere (eller dine medarbejdere) vælger de muligheder, der passer dem, og på få minutter har du planlagt en hel måneds vagter.

Hvis du vil planlægge på lang sigt, kan du skifte til månedsvisning og komme rigtig langt fremad med din planlægning.

Du kan også se, hvilke datoer der er i konflikt med din kalender ved at synkronisere dine digitale kalendere med Doodle. Du kan se din kalender, når du opretter dine Doodle-afstemninger, og når du deltager. Med Doodle Professional kan du tilføje fantastiske avancerede funktioner for at hjælpe dig med at planlægge dine medarbejderes vagter.

Nu skal du blot sende afstemningen ud til dine deltagere og få dem til at vælge de tidspunkter, der passer dem bedst.

Ved at bruge Doodle til at sortere dine medarbejderes skemaer kan du automatisere processen og gennemføre den på få minutter. Det giver dig tid til at fokusere på vigtigere ting.