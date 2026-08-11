Personaleplanlægning gjort nemt med Doodle

Ingen regneark. Intet kaos. Bare hurtig, retfærdig planlægning, der fungerer for alle.

Det kan være svært at lave et ugentligt skema til dine medarbejdere - men heldigvis er du kommet til det rette sted. Doodle er blandt de bedste softwareprogrammer til medarbejderplanlægning på markedet, så du kan lave en afstemning hurtigt og nemt. Du kan også se, hvilke datoer der er i konflikt med din tidsplan ved at synkronisere dine digitale kalendere med Doodle. Med Doodle Professional kan du tilføje avancerede funktioner, der hjælper dig med at planlægge dine medarbejderes vagter.

Hvorfor det er besværligt at planlægge personale

At administrere personalets vagter betyder:

Endeløse e-mails eller beskeder frem og tilbage

Dobbeltbookinger, der skaber forvirring

Vagtbytter og ændringer i sidste øjeblik

Et forældet regneark, som ingen holder opdateret

Doodle løser disse problemer ved at lade dig lave en vagtplan med nogle få klik. Lav vagtplaner, der fungerer for alle - og som faktisk holder.

To nemme måder at planlægge dit team på

Ikke alle teams planlægger på samme måde. Derfor tilbyder Doodle to værktøjer - vælg det, der passer til dine behov.

Funktion Gruppeafstemning Tilmeldingsark Hvad den gør Teamet vælger tidspunkter, der passer dem Teamet tilmelder sig specifikke vagter Bedst til Ugentlig/månedlig planlægning af tilgængelighed Begivenheder, tilmelding til vagter, feriedækning Deling Kopier og del link hvor som helst Kopier og del link hvor som helst Begræns antallet af spots pr. gang 🔒 Kun Pro ✅ Gratis Begræns sessioner pr. person 🔒 Kun for professionelle ✅ Gratis Kalender-synkronisering ✅ Gratis ✅ Gratis Skjul deltagernes navne 🔒 Kun Pro ✅ Gratis Stil brugerdefinerede spørgsmål 🔒 Kun Pro ✅ Gratis Direkte invitationer 🔒 Kun Pro Ikke relevant Tilladte sessioner Begrænsning på 20 slots (gratis), ubegrænset (pro) 20 pr. ark (gratis), ubegrænset (pro)

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Sådan opretter du en gruppeafstemning

Brug dette til at tilbyde flere skiftmuligheder og lad dit team stemme om, hvad der fungerer bedst.

Gå til doodle.com og log ind eller registrer dig Klik på "Opret en Doodle" Tilføj en titel og et sted (eksternt eller personligt) Vælg dage og tidspunkter Juster længden ved at trække i tidsintervaller Klik på Næste Kopier linket, og del det via e-mail, WhatsApp, Slack eller dit teams platform.

Pro tip: Brug månedsvisningen til at planlægge fremad. Tilføj påmindelser eller deadlines med Doodle Pro.

Sådan bruger du et tilmeldingsark

Ideelt, når du har begrænsede pladser at udfylde, f.eks. weekendvagter eller træningssessioner.

Gå til doodle.com og log ind eller registrer dig Vælg "Tilmeldingsark" Tilføj sessioner med titler, datoer, tidspunkter og antal pladser Forbind eventuelt din kalender eller tilføj brugerdefinerede spørgsmål Kopier og del linket Dit team tilmelder sig - først til mølle

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Rigtige teams, der bruger Doodle

☕ Caféer, der lader baristaer vælge weekendvagter 🏥 Hospitaler, der tildeler nattevagter på retfærdig vis 🛍️ Detailbutikker, der håndterer sæsonbemanding 🎓 Skoler, der organiserer frivillige og tilmeldinger 🎤 Eventteams, der planlægger dækning af live-events

Hvorfor vælge Doodle til personaleplanlægning?

Spar tid: Opret vagtplaner på få minutter, ingen jagt på svar

Undgå dobbeltbookinger: Kalendersynkronisering viser konflikter med det samme

Forbedre retfærdigheden: Lad medarbejderne vælge vagter på en gennemsigtig måde

Øg synligheden: Alle kan se, hvad der er planlagt og hvornår

Tilpas med Pro: Tilføj grænser, påmindelser, branding og kalenderkontrol

Sikker og pålidelig: Sikkerhed i branchekvalitet og 99,9 % oppetid

Tips til problemfri planlægning

Sæt en deadline for valg af vagt

Opfordr dit team til at holde kalenderen opdateret

Brug kalendersynkronisering til hurtigt at spotte konflikter

Kommuniker tydeligt omkring vagtændringer

Dupliker afstemninger hver måned for tilbagevendende skemaer

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Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg planlægge tilbagevendende vagter? Lige nu kan du oprette en ny afstemning eller duplikere en tidligere til gentagne tidsplaner.

Kan jeg begrænseantallet af vagter? Ja - tilmeldingsark inkluderer pladsgrænser i den gratis plan. For gruppeafstemninger kræver det Doodle Pro.

Er Doodle sikker? Ja. Doodle bruger krypteret cloud-infrastruktur og overholder førende sikkerhedsstandarder.

Fokuser på arbejdet, ikke på at jage folk

Doodle hjælper dit team med at planlægge vagter hurtigt og retfærdigt - så du bruger mindre tid på at planlægge og mere tid på at gøre.