Planlægning af personale gøres nemt med Doodle
Opdateret: 11. aug. 2026
Personaleplanlægning gjort nemt med Doodle
Ingen regneark. Intet kaos. Bare hurtig, retfærdig planlægning, der fungerer for alle.
Det kan være svært at lave et ugentligt skema til dine medarbejdere - men heldigvis er du kommet til det rette sted. Doodle er blandt de bedste softwareprogrammer til medarbejderplanlægning på markedet, så du kan lave en afstemning hurtigt og nemt. Du kan også se, hvilke datoer der er i konflikt med din tidsplan ved at synkronisere dine digitale kalendere med Doodle. Med Doodle Professional kan du tilføje avancerede funktioner, der hjælper dig med at planlægge dine medarbejderes vagter.
Hvorfor det er besværligt at planlægge personale
At administrere personalets vagter betyder:
Endeløse e-mails eller beskeder frem og tilbage
Dobbeltbookinger, der skaber forvirring
Vagtbytter og ændringer i sidste øjeblik
Et forældet regneark, som ingen holder opdateret
Doodle løser disse problemer ved at lade dig lave en vagtplan med nogle få klik. Lav vagtplaner, der fungerer for alle - og som faktisk holder.
To nemme måder at planlægge dit team på
Ikke alle teams planlægger på samme måde. Derfor tilbyder Doodle to værktøjer - vælg det, der passer til dine behov.
Funktion
Gruppeafstemning
Tilmeldingsark
Hvad den gør
Teamet vælger tidspunkter, der passer dem
Teamet tilmelder sig specifikke vagter
Bedst til
Ugentlig/månedlig planlægning af tilgængelighed
Begivenheder, tilmelding til vagter, feriedækning
Deling
Kopier og del link hvor som helst
Kopier og del link hvor som helst
Begræns antallet af spots pr. gang
🔒 Kun Pro
✅ Gratis
Begræns sessioner pr. person
🔒 Kun for professionelle
✅ Gratis
Kalender-synkronisering
✅ Gratis
✅ Gratis
Skjul deltagernes navne
🔒 Kun Pro
✅ Gratis
Stil brugerdefinerede spørgsmål
🔒 Kun Pro
✅ Gratis
Direkte invitationer
🔒 Kun Pro
Ikke relevant
Tilladte sessioner
Begrænsning på 20 slots (gratis), ubegrænset (pro)
20 pr. ark (gratis), ubegrænset (pro)
Sådan opretter du en gruppeafstemning
Brug dette til at tilbyde flere skiftmuligheder og lad dit team stemme om, hvad der fungerer bedst.
Gå til doodle.com og log ind eller registrer dig
Klik på "Opret en Doodle"
Tilføj en titel og et sted (eksternt eller personligt)
Vælg dage og tidspunkter
Juster længden ved at trække i tidsintervaller
Klik på Næste
Kopier linket, og del det via e-mail, WhatsApp, Slack eller dit teams platform.
Pro tip: Brug månedsvisningen til at planlægge fremad. Tilføj påmindelser eller deadlines med Doodle Pro.
Sådan bruger du et tilmeldingsark
Ideelt, når du har begrænsede pladser at udfylde, f.eks. weekendvagter eller træningssessioner.
Gå til doodle.com og log ind eller registrer dig
Vælg "Tilmeldingsark"
Tilføj sessioner med titler, datoer, tidspunkter og antal pladser
Forbind eventuelt din kalender eller tilføj brugerdefinerede spørgsmål
Kopier og del linket
Dit team tilmelder sig - først til mølle
Rigtige teams, der bruger Doodle
☕ Caféer, der lader baristaer vælge weekendvagter 🏥 Hospitaler, der tildeler nattevagter på retfærdig vis 🛍️ Detailbutikker, der håndterer sæsonbemanding 🎓 Skoler, der organiserer frivillige og tilmeldinger 🎤 Eventteams, der planlægger dækning af live-events
Hvorfor vælge Doodle til personaleplanlægning?
Spar tid: Opret vagtplaner på få minutter, ingen jagt på svar
Undgå dobbeltbookinger: Kalendersynkronisering viser konflikter med det samme
Forbedre retfærdigheden: Lad medarbejderne vælge vagter på en gennemsigtig måde
Øg synligheden: Alle kan se, hvad der er planlagt og hvornår
Tilpas med Pro: Tilføj grænser, påmindelser, branding og kalenderkontrol
Sikker og pålidelig: Sikkerhed i branchekvalitet og 99,9 % oppetid
Tips til problemfri planlægning
Sæt en deadline for valg af vagt
Opfordr dit team til at holde kalenderen opdateret
Brug kalendersynkronisering til hurtigt at spotte konflikter
Kommuniker tydeligt omkring vagtændringer
Dupliker afstemninger hver måned for tilbagevendende skemaer
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg planlægge tilbagevendende vagter? Lige nu kan du oprette en ny afstemning eller duplikere en tidligere til gentagne tidsplaner.
Kan jeg begrænseantallet af vagter? Ja - tilmeldingsark inkluderer pladsgrænser i den gratis plan. For gruppeafstemninger kræver det Doodle Pro.
Er Doodle sikker? Ja. Doodle bruger krypteret cloud-infrastruktur og overholder førende sikkerhedsstandarder.
Fokuser på arbejdet, ikke på at jage folk
Doodle hjælper dit team med at planlægge vagter hurtigt og retfærdigt - så du bruger mindre tid på at planlægge og mere tid på at gøre.