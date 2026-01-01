Doodle के साथ स्टाफ शेड्यूलिंग आसान

कोई स्प्रेडशीट नहीं। कोई अव्यवस्था नहीं। बस तेज़ और निष्पक्ष शेड्यूलिंग जो सभी के लिए काम करती है।

अपने कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम बनाना मुश्किल हो सकता है – लेकिन सौभाग्य से, आप सही जगह पर आ गए हैं। Doodle शीर्ष पर है। उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी अनुसूचन सॉफ़्टवेयर, आपको करने की अनुमति देता है एक सर्वेक्षण बनाएं त्वरित और आसान। आप अपने को सिंक करके यह भी देख सकते हैं कि कौन-सी तारीखें आपके शेड्यूल से टकराती हैं। डिजिटल कैलेंडर Doodle के साथ

Doodle Professional के साथ, आप जोड़ सकते हैं शानदार उन्नत सुविधाएँ आपके कर्मचारियों की शिफ्टें निर्धारित करने में आपकी मदद करने के लिए।

कर्मचारियों की शिफ्ट तय करना क्यों एक सिरदर्द है

स्टाफ की पालियों का प्रबंधन करने का अर्थ है:

अनंत ईमेल या संदेशों का आदान-प्रदान

भ्रम पैदा करने वाली दोहरी बुकिंग

अंतिम समय में शिफ्टों का आदान-प्रदान और परिवर्तन

एक पुरानी स्प्रेडशीट जिसे कोई भी अपडेट नहीं करता

Doodle आपको सिर्फ कुछ ही क्लिक में एक शेड्यूल बनाने की सुविधा देकर इन समस्याओं का समाधान करता है। सभी के लिए काम करने वाली शिफ्ट योजनाएँ बनाएँ — और वास्तव में उनका पालन करें।

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अपनी टीम को शेड्यूल करने के दो आसान तरीके

हर टीम शेड्यूल एक जैसी नहीं बनाती। इसलिए Doodle दो टूल प्रदान करता है — अपनी ज़रूरतों के अनुसार चुनिए।

विशेषता ग्रुप पोल पंजीकरण पत्रक यह क्या करता है टीम अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनती है। टीम विशिष्ट शिफ्टों के लिए साइन अप करती है के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक/मासिक उपलब्धता योजना इवेंट्स, शिफ्ट साइन-अप, छुट्टियों का कवर साझा करना कहीं भी लिंक कॉपी और शेयर करें लिंक कहीं भी कॉपी और शेयर करें एक समय में स्थानों की संख्या सीमित करें 🔒 केवल Pro ✅ मुफ़्त प्रति व्यक्ति सत्रों की सीमा 🔒 केवल Pro ✅ मुफ़्त कैलेंडर सिंक ✅ मुफ़्त ✅ मुफ़्त प्रतिभागी के नाम छिपाएँ 🔒 केवल Pro ✅ मुफ़्त कस्टम प्रश्न पूछें 🔒 केवल Pro ✅ मुफ़्त सीधे निमंत्रण 🔒 केवल Pro लागू नहीं सत्रों की अनुमति है 20 स्लॉट सीमा (नि:शुल्क), असीमित (Pro) प्रति शीट 20 (नि:शुल्क), असीमित (Pro)

ग्रुप पोल कैसे बनाएँ

कई शिफ्ट विकल्प प्रदान करने और अपनी टीम को यह तय करने के लिए वोट करने देने हेतु इसका उपयोग करें कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है।

doodle.com पर जाएँ और साइन इन या पंजीकरण करें। क्लिक करें एक Doodle बनाएँ एक शीर्षक और स्थान (दूरस्थ या व्यक्तिगत) जोड़ें दिन और समय चुनें समय स्लॉट को खींचकर लंबाई समायोजित करें क्लिक करें अगला लिंक कॉपी करें और ईमेल, व्हाट्सएप, स्लैक, या अपनी टीम के प्लेटफ़ॉर्म पर साझा करें।

Pro टिप: आगे की योजना बनाने के लिए मासिक दृश्य का उपयोग करें। Doodle Pro के साथ रिमाइंडर या समय-सीमाएँ जोड़ें।

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साइन-अप शीट का उपयोग कैसे करें

जब आपके पास भरने के लिए सीमित स्थान हों, जैसे सप्ताहांत की पालियाँ या प्रशिक्षण सत्र, तो यह आदर्श है।

doodle.com पर जाएँ और साइन इन या पंजीकरण करें। चुनें साइन-अप शीट शीर्षक, तिथियाँ, समय और सीट सीमाओं के साथ सत्र जोड़ें वैकल्पिक रूप से अपना कैलेंडर कनेक्ट करें या कस्टम प्रश्न जोड़ें लिंक कॉपी करें और साझा करें आपकी टीम साइन अप करती है — पहले आओ, पहले पाओ

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Doodle का उपयोग करने वाली असली टीमें

☕ कैफ़े बारिस्टाओं को सप्ताहांत की शिफ्टें चुनने दे रहे हैं 🏥 अस्पताल रात की ड्यूटी का निष्पक्ष वितरण कर रहे हैं 🛍️ खुदरा दुकानें मौसमी स्टाफिंग को संभाल रही हैं 🎓 स्कूल स्वयंसेवकों और पंजीकरण का आयोजन कर रहे हैं 🎤 इवेंट टीमें लाइव इवेंट्स के लिए कवरेज की योजना बना रही हैं

स्टाफ शेड्यूलिंग के लिए Doodle क्यों चुनें?

समय बचाएँ: मिनटों में शिफ्ट योजनाएँ बनाएँ, बिना जवाबों के पीछे भागें।

डबल-बुकिंग से बचें: कैलेंडर सिंक तुरंत संघर्ष दिखाता है

न्यायसंगतता में सुधार करें: कर्मचारियों को पारदर्शी रूप से शिफ्ट चुनने दें

दृश्यता बढ़ाएँ: हर कोई देखता है कि क्या और कब निर्धारित है।

Pro के साथ अनुकूलित करें: सीमाएँ, रिमाइंडर, ब्रांडिंग और कैलेंडर नियंत्रण जोड़ें

सुरक्षित और विश्वसनीय: उद्योग-स्तरीय सुरक्षा और 99.9% अपटाइम

सुचारू समय-निर्धारण के लिए सुझाव

शिफ्ट चयन के लिए समय-सीमा निर्धारित करें

अपनी टीम को कैलेंडर अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित करें।

टकरावों को जल्दी पहचानने के लिए कैलेंडर सिंक का उपयोग करें

शिफ्ट परिवर्तन के संबंध में स्पष्ट रूप से संवाद करें।

बार-बार होने वाले शेड्यूल के लिए मासिक रूप से पोल की प्रतिलिपि बनाएँ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं आवर्ती शिफ्टें शेड्यूल कर सकता हूँ? अभी आप नए पोल बना सकते हैं या बार-बार होने वाले शेड्यूल के लिए किसी पुराने पोल की प्रतिलिपि बना सकते हैं।

क्या मैं शिफ्ट स्पॉट्स को प्रतिबंधित कर सकता हूँ? हाँ — साइन-अप शीट्स में मुफ्त प्लान में सीट सीमाएँ शामिल हैं। ग्रुप पोल के लिए, इसके लिए Doodle Pro की आवश्यकता है।

क्या Doodle सुरक्षित है? हाँ। Doodle एन्क्रिप्टेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है और प्रमुख सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है।

डूडल आज़माएँ

काम पर ध्यान दें, लोगों के पीछे भागने पर नहीं।

Doodle आपकी टीम को शिफ्टें जल्दी और निष्पक्ष रूप से शेड्यूल करने में मदद करता है — ताकि आप योजना बनाने में कम समय और काम करने में अधिक समय बिताएं।