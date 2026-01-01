Zawód nauczyciela pozostaje dziś niezwykle ważny i ma ogromny wpływ na społeczeństwo. Podczas pandemii COVID-19 wiele osób na nowo odkryło swój szacunek i podziw dla pracownicy pierwszej linii, w tym nauczycieli, i to nie bez powodu. Przeciętny nauczyciel ma wpływ na ponad 3 000 uczniów w trakcie swojej kariery, wraz z 75 procent uczniów nadal postrzegają nauczycieli jako mentorów i wzorce do naśladowania, a ponad połowa uczniów twierdzi, że nauczyciel pomógł im przetrwać trudny okres.

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Nauczanie nadal ma kluczowe znaczenie, jednak coraz trudniejsze warunki pracy odbijają się negatywnie na osobach pełniących tę niezwykle ważną rolę. Nauczyciele i wykładowcy wszystkich szczebli są wśród osób najbardziej przepracowanych i zestresowanych pracowników wszystkich zawodów. Musimy zadbać o to, by nauczyciele nadal byli postrzegani jako przewodnicy przyszłych pokoleń, jednocześnie zmniejszając ich obciążenie i presję oraz zapewniając im więcej wolnego czasu. Nowoczesne narzędzia, procesy i strategie mogą pomóc w przywróceniu równowagi.

Krok 1: Zmodyfikuj strukturę swoich spotkań

Aktywny udział w ożywionych rozmowach podczas zajęć stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej istotnych aspektów interakcji między uczniami a nauczycielem. Jednak w niektórych klasach rozmowa jest zdominowana przez te same osoby, co ogranicza zaangażowanie uczniów mniej skłonnych do zabierania głosu.

Jednym ze sposobów rozwiązania tej kwestii jest zachęcanie uczniów do pracy nad projektami w mniejszych grupach, co ułatwia wszystkim uczniom uczestnictwo w zajęciach i zabranie głosu. To indywidualne spotkanie ucznia z nauczycielem to jeszcze jedna opcja, ale jest to rozwiązanie, które nakłada ogromne obciążenie czasowe na nauczyciela, wykładowcę lub profesora.

Nauczyciele mogą unowocześnić swoje podejście do zajęć indywidualnych, korzystając z narzędzia do planowania która pozwala im udostępniać informacje o swojej dostępności, a następnie umożliwia uczniom wybór terminów zgodnie z ich potrzebami.

Korzyści dla uczniów i nauczycieli są liczne:

Nauczyciele doskonale wiedzą, kiedy muszą być obecni, zamiast przychodzić w godzinach dyżurów, kiedy nie pojawia się żaden uczeń.

Świadomość tego, którzy uczniowie zgłosili prośbę o spotkanie, pozwala nauczycielom odpowiednio się przygotować, co podnosi jakość i skuteczność tej interakcji.

Nauczyciele mogą również dokładniej planować swój czas i obciążenie pracą. Łatwiej jest odpowiadać na e-maile, oceniać prace lub prowadzić badania, gdy wiadomo, że między spotkaniami z uczniami jest godzina wolnego czasu, niż gdy nieustannie spodziewa się, że zostanie się przerwanym.

Nieśmiali studenci, którzy mogą niechętnie prosić o spotkanie osobiste lub wpaść w godzinach dyżuru, z pewnością docenią tę niekonfrontacyjną formę rezerwacji terminu przez Internet.

Wreszcie możliwość rezerwacji terminu przez Internet stwarza możliwość organizowania indywidualnych spotkań również w formie wirtualnej, co pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia większą elastyczność zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Te same korzyści dotyczą również nauczycieli młodszych uczniów.

Badania pokazują, że jakość relacji między szkołą a domem – czyli nauczyciele, którzy nawiązują kontakt z rodzicami, oraz rodzice, którzy interesują się edukacją – jest jeszcze lepszym wskaźnikiem sukcesu w nauce niż stopień aktywności rodziców w życiu szkolnym.

Tradycyjnie współpraca między rodzicami a nauczycielami przybierała formę odbywających się raz w semestrze spotkań rodziców z nauczycielami lub wieczorów dla rodziców. Powodują one znaczny dodatkowy stres i obciążenie pracą dla nauczycieli w ciągu jednego tygodnia. Tymczasem rodzice przez resztę semestru pozostają w niewiedzy, co powoduje, że albo zwracają się do nauczycieli z prośbą o częstsze informacje e-mailowe, albo całkowicie wycofują się z udziału w procesie edukacyjnym swoich dzieci.

Po raz kolejny, modernizacja tego procesu poprzez Kalendarz rezerwacji Rozwiązaniem mogłaby być możliwość umówienia przez rodziców krótkiej rozmowy co miesiąc lub co dwa miesiące, albo zawsze wtedy, gdy mają jakieś wątpliwości lub pytania. Dziesięciominutowa rozmowa może zaoszczędzić wiele godzin, które traci się na nieefektywną korespondencję e-mailową. Automatyczne generowanie linku do Zoom w zaproszeniu kalendarzowym Każda rezerwacja terminu może sprawić, że rozmowy te będą przebiegały szybciej, będą bardziej komfortowe i wydajniejsze dla wszystkich zainteresowanych.

Krok 2: Niech wideokonferencje staną się Twoją nową normą

Ryzykując, że będę się nad tym zbytnio rozwodził, najnowocześniejsze oprogramowanie do planowania oraz narzędzia do wideokonferencji sprawiają, że doskonałe połączenie jeśli chodzi o unowocześnienie i uproszczenie sposobu nawiązywania kontaktu między uczniami a nauczycielami. Jednak potencjał wideokonferencji wykracza daleko poza wygodniejsze i bardziej elastyczne spotkania z rodzicami i uczniami.

Ponieważ oprogramowanie do prowadzenia konferencji oferuje obecnie takie funkcje, jak tablice na żywo, ankiety w czasie rzeczywistym oraz wirtualne pokoje do pracy w grupach, prowadzenie wykładów i zajęć w trybie zdalnym może czasami stanowić lepszy sposób przekazywania informacji, zamiast być postrzeganym jako drugorzędny plan awaryjny na wypadek opóźnienia lotu, złamania kości podczas nieudanej wyprawy narciarskiej czy wybuchu globalnej pandemii.

To z kolei zapewnia elastyczność w nauczyciele i uczniowie. Co równie ważne, taka forma może być bardziej atrakcyjna dla osób o różnych stylach uczenia się, którym trudno jest utrzymać zaangażowanie lub skupienie podczas tradycyjnych zajęć lub wykładów. Niektórzy studenci mogą również uznać, że łatwiej im przyswajać materiał, ucząc się w komfortowych warunkach własnego domu, pokoju w akademiku lub biblioteki.

Najważniejsze jest to, by nauczyciele nie traktowali zajęć online jako zwykłego odpowiednika zajęć stacjonarnych, prowadzonych przed kamerą internetową zamiast przed grupą uczniów. Wykorzystanie wyżej wymienionych narzędzi oraz włączenie do sesji zdjęć, filmów i plików audio sprawi, że zajęcia staną się o wiele bardziej interesujące.

Dodatkową zaletą jest to, że zajęcia można nagrywać, aby uczniowie mogli je ponownie obejrzeć podczas przygotowań do egzaminów lub pisania prac. Rodzice młodszych dzieci mogą na własne oczy zapoznać się z procesem nauczania w szkole lub przez nauczyciela, a profesorowie i wykładowcy mogą udostępniać nagrania najważniejszych zajęć przyszłym rocznikom.

Bezpośredni kontakt pozostaje niezwykle ważny. Część czasu zaoszczędzonego dzięki zastosowaniu tych nowocześniejszych metod można przeznaczyć na spędzanie większej ilości czasu indywidualnie z uczniami lub w małych grupach projektowych – gdzie wysoki poziom zaangażowania ma duże znaczenie i przynosi wymierne efekty.

Krok 3: Zarejestruj się w serwisie Slack (lub innej platformie do współpracy)

W miejscach pracy na całym świecie coraz częściej zdaje się sobie sprawę, że poczta elektroniczna, choć nadal jest ważnym narzędziem, nie stanowi jedynego sposobu komunikacji i może prowadzić do poważne pogorszenie efektywności pracy i wydajności. Wiele organizacji decyduje się na platformy do współpracy, które zapewniają bardziej naturalny, zintegrowany i mniej uciążliwy sposób komunikacji — od rozwiązań korporacyjnych, takich jak Microsoft Teams i Workplace by Facebook, po usługi typu freemium, takie jak Twist i, oczywiście, Slack.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że można tworzyć kanały lub grupy dla całych klas. Jeśli uczeń zadaje pytanie lub prosi o materiały, Twoja odpowiedź jest widoczna dla wszystkich i każdy może z niej skorzystać, co oszczędza Ci kłopotu z wielokrotnym odpowiadaniem na ten sam e-mail. Co więcej, wkrótce zauważysz, że inni uczniowie również będą angażować się w udzielanie odpowiedzi na pytania i wzajemną pomoc, co nie tylko oszczędza czas nauczycielom, ale także pozwala uczniom odgrywać jeszcze bardziej aktywną i zaangażowaną rolę w osiąganiu własnych sukcesów edukacyjnych.

Korzystając z funkcji oferowanych przez platformy do współpracy, nauczyciele mogą zapisywać istotne notatki i slajdy, dzięki czemu wszyscy uczniowie wiedzą, jak uzyskać do nich szybki i łatwy dostęp. Mogą nawet tworzyć ankiety, aby poznać preferencje uczniów, lub rozsyłać kwestionariusze z pytaniami o to, jak klasa oceniła ostatni wykład lub zadanie. Takie działania nie tylko zmuszają uczniów do refleksji nad swoim zrozumieniem materiału, włożonym wysiłkiem i aktywnością, ale także dostarczają nauczycielom cennych informacji zwrotnych, które mogą wykorzystać do poprawy zaangażowania uczniów w przyszłości. Oprócz grup i kanałów na Slacku uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami lub wykładowcami za pośrednictwem bezpośredniego czatu, co może być lepszym rozwiązaniem dla bardziej powściągliwych uczniów, którzy raczej nie odważyliby się podejść do nauczyciela osobiście po zajęciach.

Na koniec pracownicy tracić godziny w każdym tygodniu po prostu przełączanie się między aplikacjami. Im więcej zadań można wykonać w ramach jednej platformy, tym większą wydajność osiągną nauczyciele. Nowoczesne narzędzia do pracy, takie jak Doodle, integrują się z narzędziami, z których już korzystasz, ułatwiając planowanie spotkań lub udostępnianie propozycji terminów bez konieczności ciągłego przełączania się między kartami. To samo dotyczy udostępniania dokumentów, kalendarzy i narzędzi do prowadzenia konferencji.

Organizacje komercyjne inwestują miliony w zapewnienie swoim pracownikom wydajności, zaangażowania i satysfakcji dzięki nowoczesnym narzędziom w miejscu pracy, ponieważ wiedzą, że przełoży się to na ich wyniki finansowe. Nadszedł czas, abyśmy zastosowali to samo podejście w szkołach, gdzie nauczyciele i wykładowcy kształcą nasze dzieci i pomagają im osiągać cele.

Wykorzystanie takich samych narzędzi, jakie stosuje się w innych branżach, mogłoby sprawić, że nauczanie stałoby się bardziej wydajne, produktywne i mniej stresujące. Pozwoliłoby to również nauczycielom, którzy są przeciążeni pracą, poświęcić więcej czasu na to, co robią najlepiej: nauczanie, doradzanie i nawiązywanie kontaktu z uczniami.

Jeśli pracujesz w szkole, na uczelni lub na uniwersytecie, skorzystaj z naszej bezpłatna wersja próbna aplikacji Doodle dzięki czemu zyskasz mnóstwo czasu w ciągu dnia i będziesz mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne: nauczaniu i budowaniu relacji z uczniami.