Läraryrket är fortfarande ett oerhört meningsfullt och inflytelserikt yrke. Under covid-19-pandemin har många människor återupptäckt sin respekt och beundran för personal i frontlinjen, däribland lärare, och det med rätta. En genomsnittlig lärare påverkar mer än 3 000 studenter under sin karriär, med 75 procent av eleverna ser fortfarande lärarna som mentorer och förebilder, samtidigt som mer än hälften av eleverna uppger att en lärare har hjälpt dem genom en svår period.

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Undervisningen är fortfarande av avgörande betydelse, men de allt mer utmanande undervisningsförhållandena har tagit hårt på dem som axlar denna viktiga roll. Lärare och föreläsare på alla nivåer är bland de som är mest överarbetade och överstressade anställda inom alla yrken. Vi måste värna om lärarnas ställning som morgondagens vägledare, samtidigt som vi minskar deras arbetsbörda och press och frigör en del av deras tid. Moderna verktyg, arbetssätt och strategier kan bidra till att återställa balansen.

Steg 1: Se över era mötesrutiner

Aktivt deltagande i livliga klassrumsdiskussioner är en av de mest framträdande och väsentliga aspekterna av samspelet mellan elever och lärare. I vissa klasser tenderar dock alltid samma elever att dominera diskussionen, vilket minskar engagemanget hos de elever som inte yttrar sig lika ofta.

Ett sätt att hantera detta är att låta eleverna arbeta med projekt i mindre studiegrupper, vilket gör det lättare för alla elever att delta och komma till tals. Det enskilt möte mellan elev och lärare är ett annat alternativ, men det är en lösning som innebär en enorm tidsbörda för läraren, föreläsaren eller professorn.

Lärare kan modernisera sitt tillvägagångssätt vid individuella samtal genom att använda verktyg för schemaläggning som gör det möjligt för dem att ange när de är tillgängliga och låta eleverna sedan välja tider efter behov.

Det finns flera fördelar för både elever och lärare:

Lärarna vet exakt när de behöver vara på plats, istället för att gå in under mottagningstiderna när inga elever dyker upp.

Genom att veta vilka elever som har bett om ett möte kan lärarna förbereda sig, vilket förbättrar kvaliteten och resultatet av mötet.

Lärare kan också planera sin tid och arbetsbelastning mer noggrant. Det är lättare att hantera e-post, rätta prov eller bedriva forskning när man vet att man har en timme mellan möten med eleverna än när man hela tiden räknar med att bli avbruten.

Blyga studenter som kanske tvekar att be om ett personligt möte eller titta in under mottagningstiderna kommer att uppskatta den icke-konfrontativa formaliteten i att boka en tid online.

Slutligen gör det möjligt att boka tid online, vilket i sin tur öppnar för att även individuella möten kan hållas virtuellt, vilket sparar tid och ökar flexibiliteten för både elev och lärare.

Samma fördelar gäller även för lärare som undervisar yngre elever.

Forskning visar att kvaliteten på relationen mellan hem och skola – lärare som samverkar med föräldrarna och föräldrar som visar intresse för barnens skolgång – är en ännu bättre indikator på skolframgång än hur aktivt föräldrarna deltar i skolans aktiviteter.

Traditionellt har detta samarbete mellan föräldrar och lärare skett i form av ett föräldramöte eller en föräldrakväll en gång per termin. Detta medför en betydande extra stress och arbetsbelastning för lärarna under en enda vecka. Samtidigt lämnas föräldrarna i ovisshet under resten av terminen, vilket leder till att de antingen vänder sig till e-post för att få mer regelbundna uppdateringar eller helt kopplar bort sig från sina barns skolgång.

Återigen, att modernisera denna process genom En bokningsbar kalender Ett system som gör det möjligt för föräldrar att boka in ett kort möte en gång i månaden eller varannan månad – eller närhelst de har funderingar eller frågor – skulle kunna vara en bättre lösning. Ett tio minuter långt samtal kan spara timmar som annars går förlorade på otillfredsställande e-postväxlingar. Automatisk generering av en Zoom-länk i kalenderinbjudan När en tid bokas kan detta återigen göra dessa samtal snabbare, smidigare och effektivare för alla inblandade.

Steg 2: Gör videokonferenser till din nya vardag

Även om jag riskerar att upprepa mig: avancerad schemaläggningsprogramvara och verktyg för videokonferenser gör att en utmärkt kombination när det gäller att modernisera och förenkla samarbetet mellan elever och lärare. Men fördelarna med videomöten sträcker sig långt bortom bekvämare och mer flexibla möten med föräldrar och elever.

Nu när konferensprogramvaran erbjuder funktioner som interaktiva whiteboardtavlor, omröstningar i realtid och virtuella grupprum, att hålla föreläsningar och undervisning på distans kan ibland vara ett bättre sätt att förmedla information, snarare än att betraktas som en undermålig reservplan när ett flyg blir försenat, man bryter ett ben under en katastrofal skidresa eller en global pandemi bryter ut.

Det ger återigen flexibilitet till lärare och elever. Lika viktigt är att detta format också kan tilltala personer med olika inlärningsstilar som har svårt att hålla sig engagerade eller koncentrerade under en traditionell lektion eller föreläsning. Studenter kan också uppleva att vissa kurser är lättare att ta till sig när de studerar i en bekväm miljö hemma, på studentrummet eller på biblioteket.

Det viktigaste här är att lärare inte bara ska betrakta onlineundervisning som samma sak som undervisning på plats, fast genomförd framför en webbkamera istället för inför en grupp elever. Genom att använda de verktyg som nämns ovan och lägga in bilder, videor och ljud i lektionen blir den betydligt mer intressant.

En ytterligare fördel är att lektionerna kan spelas in så att eleverna kan titta på dem igen när de förbereder sig inför prov eller ska lämna in uppsatser. Föräldrar till yngre barn kan själva få en inblick i skolans eller lärarens undervisningsmetoder, och professorer och föreläsare kan tillhandahålla inspelningar av viktiga lektioner till kommande årskullar.

Den personliga kontakten är fortfarande oerhört viktig. En del av den tid som sparas genom att införa dessa modernare metoder kan ägnas åt att tillbringa mer tid en-mot-en med eleverna eller i små projektgrupper – där ett starkt engagemang är av stor betydelse och ger stora effekter.

Steg 3: Registrera dig på Slack (eller en annan samarbetsplattform)

Arbetsplatser över hela världen börjar inse att e-post, även om det fortfarande är ett viktigt verktyg, inte är den enda lösningen när det gäller kommunikation och kan leda till att allvarlig försämring av tidsanvändning och produktivitet. Många organisationer väljer numera samarbetsplattformar som erbjuder ett mer naturligt, integrerat och mindre påträngande sätt att kommunicera, allt från företagslösningar som Microsoft Teams och Workplace by Facebook till freemium-tjänster som Twist och, naturligtvis, Slack.

Fördelen här är att man kan skapa kanaler eller grupper för hela klasser. Om en elev ställer en fråga eller ber om ett läromedel syns ditt svar för alla att se och använda, vilket sparar dig besväret att behöva svara på samma e-post om och om igen. Ännu bättre är att du snart kommer att se att andra elever också hoppar in för att svara på frågor och hjälpa varandra, vilket inte bara sparar tid för lärarna utan också ger eleverna möjlighet att spela en ännu mer aktiv och engagerad roll i sin egen utbildningsframgång.

Genom att utnyttja de funktioner som samarbetsplattformarna erbjuder kan lärare spara relevanta anteckningar och bilder, så att alla elever vet hur de snabbt och enkelt kan komma åt dem. De kan till och med skapa omröstningar för att ta reda på elevernas preferenser eller skicka ut enkäter för att fråga vad klassen tyckte om en nyligen hållen föreläsning eller uppgift. En sådan uppföljning tvingar inte bara eleverna att reflektera över sin förståelse, sina ansträngningar och sitt deltagande, utan ger också lärarna värdefull feedback som de kan använda för att förbättra samspelet med eleverna i framtiden. Förutom Slack-grupper och -kanaler kan eleverna kontakta lärare eller professorer via direktchatt, vilket kan vara att föredra för mer reserverade elever som sannolikt inte skulle våga närma sig en lärare ansikte mot ansikte efter lektionen.

Slutligen, de anställda förlora timmar varje vecka att helt enkelt växla mellan appar. Ju mer arbete som kan skötas på en och samma plattform, desto effektivare blir lärarna. Moderna arbetsverktyg som Doodle integreras med de verktyg du redan använder, vilket gör det enkelt att boka möten eller dela förslag på tidsluckor utan att ständigt behöva hoppa mellan flikar. Detsamma gäller för dokumentdelning, kalendrar och konferensverktyg.

Företag investerar miljoner i att hålla sina anställda produktiva, engagerade och nöjda med hjälp av moderna arbetsverktyg, eftersom de vet att det kommer att ge positiva effekter på deras resultat. Det är dags att vi tillämpar samma strategi på skolorna, där lärare och professorer utbildar våra barn och hjälper dem att nå sina mål.

Genom att använda samma typer av verktyg som har införts inom andra branscher skulle undervisningen kunna bli mer effektiv, produktiv och mindre stressande. Det skulle också kunna frigöra tid för överbelastade lärare, så att de kan ägna mer tid åt det de är bäst på: att undervisa, ge råd och interagera med sina elever.

Om du arbetar på en skola, högskola eller universitet, utnyttja våra gratis provversion av Doodle och du kommer att få massor av tid över under dagen, så att du kan fokusera på det som är viktigt: att undervisa och interagera med dina elever.