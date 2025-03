Ensinar hoje em dia continua sendo uma profissão extremamente significativa e de grande impacto. Durante a pandemia da COVID-19, muitas pessoas redescobriram seu respeito e admiração pelos trabalhadores da linha de frente, incluindo professores, com boas razões também. O professor médio impacta mais de 3.000 alunos durante sua carreira, com 75% dos alunos ainda percebendo os professores como mentores e modelos, enquanto mais da metade dos alunos diz que um professor os ajudou a atravessar um momento difícil.

O ensino continua sendo crítico, mas condições de ensino mais desafiadoras têm afetado aqueles que assumem este papel vital. Professores e professores de todos os níveis estão entre os mais sobrecarregados e sobrecarregados empregados em qualquer profissão. Devemos manter o status de educadores como os pastores de amanhã, reduzindo ao mesmo tempo a carga e a pressão e liberando parte de seu tempo. Ferramentas, processos e estratégias modernas podem ajudar a restabelecer o equilíbrio.

Passo 1: Revise suas estruturas de reunião

A participação ativa em uma animada conversa em sala de aula é um dos aspectos mais proeminentes e essenciais do engajamento aluno-professor. Entretanto, as mesmas vozes tendem a dominar a conversação em certas aulas, reduzindo o envolvimento dos alunos com menos vozes.

Uma maneira de resolver isso é fazer com que os estudantes trabalhem em projetos em grupos menores de estudo, facilitando a participação e a participação de todos os estudantes. A reunião aluno-professor um a um é outra, mas é um esquema que coloca uma enorme carga de tempo sobre os ombros do professor, do professor ou do professor.

Os educadores podem modernizar sua abordagem de um para um utilizando ferramenta de agendamento que lhes permite compartilhar sua disponibilidade e depois fazer com que os estudantes escolham os espaços conforme suas necessidades.

Há múltiplos benefícios tanto para os alunos quanto para os professores:

Os professores sabem exatamente quando precisam estar presentes, em vez de se dirigirem para o horário comercial quando nenhum aluno aparece.

Saber quais alunos solicitaram uma reunião permite que os professores se preparem, o que aumenta a qualidade e o resultado da interação.

Os professores também podem atribuir seu tempo e carga de trabalho com mais precisão. É mais fácil trabalhar através de e-mails, notas ou conduzir pesquisas quando se sabe que se tem uma hora entre as reuniões de estudantes do que quando se espera ser interrompido continuamente.

Estudantes tímidos que possam estar relutantes em solicitar tempo presencial ou aparecer durante o horário comercial apreciarão a formalidade não-confrontacional de reservar um horário online.

Finalmente, a reserva de tempo online abre a porta para reuniões individuais também acontecendo virtualmente, o que economiza tempo e aumenta a flexibilidade tanto para o aluno quanto para o professor.

Os mesmos benefícios se aplicam aos professores dos alunos mais jovens também.

Pesquisas mostram que a qualidade da relação casa-escola - professores que se envolvem com os pais e pais que se interessam pela educação - é um indicador ainda melhor do sucesso acadêmico do que a participação ativa dos pais nas atividades escolares.

Tradicionalmente, este compromisso de pais e mestres tomava a forma de uma conferência de pais e mestres uma vez por trimestre ou de uma noite de pais. Isto acrescenta um considerável esforço e carga de trabalho extra em uma única semana para os professores. Enquanto isso, os pais são deixados no escuro pelo resto do período, fazendo com que eles ou levem para o e-mail para atualizações mais regulares ou se desliguem totalmente do conteúdo educacional de seus filhos.

Mais uma vez, a modernização deste processo através de um Calendário Reservável que permite aos pais agendar um pequeno espaço a cada mês ou dois, ou sempre que eles tiverem alguma preocupação ou dúvida, poderia fornecer uma solução melhor. Uma conversa de dez minutos pode economizar horas perdidas com e-mails insatisfatórios. (https://doodle.com/en/resources/blog/doodle-zoom-integration-revs-up-efficiencies-and-engagement-for-virtual/) sempre que um espaço for reservado pode, mais uma vez, tornar estas chamadas mais rápidas, confortáveis e eficientes para todos os envolvidos.

Passo 2: Faça da videoconferência sua nova normal

Correndo o risco de trabalhar o ponto, software de programação de ponta e ferramentas de videoconferência fazem uma excelente combinação quando se trata de modernizar e simplificar a configuração do engajamento aluno-professor. Mas o poder das reuniões em vídeo vai muito além de reuniões mais convenientes e flexíveis com pais e alunos.

Com o software de conferência agora oferecendo recursos como quadros brancos ao vivo, enquetes em tempo real e salas de breakout virtual, ministrando palestras e aulas remotamente pode às vezes ser uma maneira melhor de transmitir informações, em vez de ser pensado como um plano de recuperação de falhas quando um avião se atrasa, um osso quebra durante uma viagem de esqui condenada ou um ataque pandêmico global.

Mais uma vez, isso dá flexibilidade para professores e alunos. Igualmente importante, este formato também pode apelar mais para aqueles com estilos de aprendizagem diferentes que acham difícil permanecer engajados ou focados durante uma aula tradicional ou formato de palestra. Os alunos também podem achar algumas aulas mais fáceis de serem dadas quando aprendem do conforto de sua própria casa, dormitório ou biblioteca.

A chave aqui é que os professores não devem pensar apenas em aulas on-line como se fossem aulas presenciais, mas realizadas na frente de uma webcam em vez de um grupo de alunos. Usar as ferramentas mencionadas acima e deixar cair imagens, vídeos e áudio na sessão vai tornar a sessão muito mais interessante.

Como um benefício adicional, as aulas podem ser gravadas para que os alunos possam assistir novamente ao revisar para exames ou submeter trabalhos. Os pais de crianças menores podem experimentar o processo de aprendizagem da escola ou do professor por si mesmos, e os professores e professores podem fornecer versões gravadas das principais aulas para os anos futuros.

Face a face o tempo continua sendo enormemente importante. Parte do tempo economizado pela adoção destes métodos mais modernos pode ser dedicado a passar mais tempo um-a-um com estudantes ou pequenos grupos de projeto - onde os altos níveis de envolvimento são significativos e impactantes.

Passo 3: Inscreva-se em Slack (ou outra plataforma de colaboração)

Os locais de trabalho em todo o mundo estão percebendo que o e-mail, embora ainda seja uma ferramenta importante, não é o fim de toda a comunicação e pode levar à severa destruição do tempo e da produtividade. Muitas organizações estão se voltando para plataformas de colaboração que oferecem uma forma mais natural, integrada e menos intrusiva de comunicação, desde soluções empresariais como Microsoft Teams e Workplace by Facebook até ofertas freemium como Twist e, é claro, Slack.

A vantagem aqui é que canais ou grupos podem ser criados para classes inteiras. Se um aluno faz uma pergunta ou solicita um recurso, sua resposta está lá para todos verem e utilizarem, poupando-lhe o trabalho de responder o mesmo e-mail repetidamente. Melhor ainda, você logo verá outros alunos entrarem para responder perguntas e se ajudarem mutuamente também, o que não só economiza tempo dos professores, mas permite que os alunos desempenhem um papel ainda mais ativo e engajado em seu próprio sucesso educacional.

Adotando as características fornecidas pelas plataformas de colaboração, os professores podem salvar notas e slides relevantes, para que todos os alunos saibam como acessá-los rápida e facilmente. Eles podem até criar enquetes para avaliar as preferências dos alunos ou enviar questionários para perguntar como sua turma encontrou uma palestra ou tarefa recente. Tal acompanhamento não apenas força os alunos a refletir sobre sua compreensão, esforço e participação, mas também dá aos educadores um feedback valioso que eles podem usar para melhorar o envolvimento com os alunos no futuro. Além dos grupos e canais de discussão, os alunos podem contatar professores ou professores em um bate-papo direto, o que pode ser preferível para alunos mais reservados que dificilmente se aproximarão de um professor cara-a-cara após a aula.

Finalmente, os funcionários perdem horas a cada semana simplesmente mudando entre aplicativos, de modo que quanto mais trabalho puder ser feito dentro de uma única plataforma, mais eficientes serão os professores. Ferramentas de trabalho modernas como Doodle irá se integrar diretamente com seu painel de controle Slack, para que você possa agendar reuniões ou enviar opções de horário para sua classe sem nunca sair do Slack. O mesmo se aplica a inúmeros compartilhamento de documentos, calendário e ferramentas de conferência para inicialização.

As organizações comerciais investem milhões para manter seus funcionários produtivos, engajados e satisfeitos através de modernas ferramentas de trabalho, pois sabem que verão o benefício em seus resultados. É hora de aplicarmos a mesma abordagem às escolas onde professores e professores estão educando nossos filhos e ajudando-os a atingir seus objetivos.

A utilização dos mesmos tipos de ferramentas que foram adotados por outras indústrias poderia tornar o ensino uma experiência mais eficiente, produtiva e menos estressante. Também poderia liberar tempo para que professores sobrecarregados gastassem mais de seu tempo fazendo o que fazem de melhor: ensinar, aconselhar e envolver-se com seus alunos.

Se você trabalha em uma escola, faculdade ou universidade, aproveite o nosso * julgamento gratuito do Doodle** e você terá muito tempo de volta em seus dias para que você possa se concentrar no que importa: ensinar e se envolver com seus alunos.