आज शिक्षण एक अत्यंत सार्थक और प्रभावशाली पेशा बना हुआ है। COVID-19 महामारी के दौरान, कई लोगों ने अपने सम्मान और प्रशंसा को फिर से खोजा। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, शिक्षकों सहित, और इसके लिए भी पर्याप्त कारण हैं। औसत शिक्षक का प्रभाव पड़ता है ३,००० से अधिक छात्र अपने करियर के दौरान, के साथ 75 प्रतिशत छात्र अभी भी शिक्षकों को मार्गदर्शक और आदर्श मानते हैं, जबकि आधे से अधिक छात्र कहते हैं कि किसी शिक्षक ने उन्हें एक कठिन समय में मदद की है।

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शिक्षण महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण शिक्षण परिस्थितियों ने इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वालों पर अपना प्रभाव डाला है। सभी स्तरों के शिक्षक और व्याख्याता हैं सबसे अधिक काम के बोझ और तनाव में रहने वालों में से किसी भी पेशे में कर्मचारियों। हमें शिक्षकों की स्थिति को कल के मार्गदर्शक के रूप में बनाए रखना चाहिए, साथ ही उनके बोझ और दबाव को कम करना चाहिए और उनका कुछ समय मुक्त करना चाहिए। आधुनिक उपकरण, प्रक्रियाएं और रणनीतियाँ इस संतुलन को ठीक करने में मदद कर सकती हैं।

चरण 1: अपनी बैठक संरचनाओं में संशोधन करें

जीवंत कक्षा वार्तालाप में सक्रिय भागीदारी छात्र-शिक्षक संवाद का सबसे प्रमुख और आवश्यक पहलुओं में से एक है। हालांकि, कुछ कक्षाओं में वही आवाज़ें वार्तालाप पर हावी रहती हैं, जिससे कम बोलने वाले छात्रों की भागीदारी कम हो जाती है।

इसका एक समाधान यह है कि छात्रों को छोटे अध्ययन समूहों में परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा जाए, जिससे सभी छात्रों के लिए भाग लेना और अपनी बात रखना आसान हो जाए। छात्र-शिक्षक एक-एक करके बैठक एक और है, लेकिन यह एक ऐसा प्रबंध है जो शिक्षक, व्याख्याता या प्रोफेसर के कंधों पर अत्यधिक समय का बोझ डालता है।

शिक्षक एक-से-एक शिक्षण के लिए इसका उपयोग करके अपनी कार्यप्रणाली को आधुनिक बना सकते हैं। अनुसूचीकरण उपकरण जो उन्हें अपनी उपलब्धता साझा करने और फिर छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्लॉट चुनने की अनुमति देता है।

छात्रों और शिक्षकों दोनों को कई लाभ हैं:

शिक्षक ठीक-ठीक जानते हैं कि उन्हें कब उपस्थित रहना चाहिए, बजाय इसके कि वे ऐसे कार्यालय समय में जाएँ जब कोई छात्र उपस्थित नहीं होता।

यह जानना कि किन छात्रों ने बैठक का अनुरोध किया है, शिक्षकों को तैयारी करने में मदद करता है, जिससे बातचीत की गुणवत्ता और परिणाम बेहतर होते हैं।

शिक्षक अपने समय और कार्यभार को अधिक सटीक रूप से आवंटित कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि छात्र बैठकों के बीच आपके पास एक घंटा है, तो ईमेल निपटाना, कागजात की जांच करना या शोध करना तब आसान होता है, जब आप लगातार बाधित होने की उम्मीद में रहते हैं।

वे शर्मीले छात्र जो आमने-सामने मिलने का समय मांगने या कार्यालय समय के दौरान अचानक मिलने में हिचकिचाते हैं, उन्हें ऑनलाइन टाइमस्लॉट बुक करने की गैर-संघर्षात्मक औपचारिकता पसंद आएगी।

अंत में, ऑनलाइन समय बुक करने से व्यक्तिगत बैठकें भी वर्चुअल रूप से हो सकती हैं, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों का समय बचता है और लचीलापन बढ़ता है।

छोटे छात्रों के शिक्षकों पर भी वही लाभ लागू होते हैं।

अनुसंधान से पता चलता है कि घर-स्कूल संबंध की गुणवत्ता – ऐसे शिक्षक जो अभिभावकों के साथ जुड़ते हैं और ऐसे अभिभावक जो शिक्षा में रुचि रखते हैं – शैक्षणिक सफलता का अभिभावकों की स्कूल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से भी बेहतर संकेतक है।

परंपरागत रूप से, इस अभिभावक-शिक्षक सहभागिता का स्वरूप एक सत्र में एक बार होने वाली अभिभावक-शिक्षक बैठक या अभिभावकों की संध्या के रूप में रहा है। ये शिक्षकों पर एक ही सप्ताह में काफी अतिरिक्त तनाव और कार्यभार डालती हैं। इस बीच, अभिभावकों को शेष सत्र के लिए अनिश्चितता में छोड़ दिया जाता है, जिससे वे या तो अधिक नियमित अपडेट के लिए ईमेल का सहारा लेते हैं या अपने बच्चों की शिक्षा से पूरी तरह अलग हो जाते हैं।

फिर से, इस प्रक्रिया को के माध्यम से आधुनिक बनाना एक बुक करने योग्य कैलेंडर जो माता-पिता को हर एक या दो महीने में, या जब भी उन्हें कोई चिंता या सवाल हो, एक छोटी समय-स्लॉट निर्धारित करने की अनुमति देता है, वह एक बेहतर समाधान प्रदान कर सकता है। दस मिनट की बातचीत असंतोषजनक ईमेल में बर्बाद हुए घंटों को बचा सकती है। कैलेंडर निमंत्रण में ज़ूम लिंक स्वचालित रूप से उत्पन्न करना जब भी कोई स्लॉट बुक किया जाता है, तो यह एक बार फिर सभी संबंधित लोगों के लिए इन कॉलों को तेज़, अधिक आरामदायक और अधिक कुशल बना सकता है।

चरण 2: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनी नई सामान्य आदत बनाएं

बात को बार-बार दोहराने के जोखिम पर, अत्याधुनिक शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण बनाते हैं एक उत्कृष्ट संयोजन जब छात्र-शिक्षक जुड़ाव की व्यवस्था को आधुनिक और सरल बनाने की बात आती है। लेकिन वीडियो मीटिंग्स की शक्ति सिर्फ अभिभावकों और छात्रों के साथ अधिक सुविधाजनक और लचीली बैठकों तक ही सीमित नहीं है।

अब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर में लाइव व्हाइटबोर्ड, रीयल-टाइम पोल और वर्चुअल ब्रेकआउट रूम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होने के साथ, दूर से व्याख्यान और कक्षाएं देना यह कभी-कभी जानकारी देने का एक बेहतर तरीका हो सकता है, बजाय इसके कि इसे एक घटिया बैकअप योजना समझा जाए, जब कोई विमान देरी से आ जाए, किसी बर्बाद होने वाली स्कीइंग यात्रा के दौरान हड्डी टूट जाए या कोई वैश्विक महामारी आ जाए।

फिर से, यह लचीलापन प्रदान करता है। शिक्षक और छात्र. उतना ही महत्वपूर्ण, यह प्रारूप उन लोगों को भी अधिक आकर्षित कर सकता है जिनकी सीखने की शैलियाँ भिन्न हैं और जिन्हें पारंपरिक कक्षा या व्याख्यान के दौरान संलग्न या केंद्रित रहना कठिन लगता है। छात्र अपने घर, छात्रावास या पुस्तकालय की सुविधा से सीखते समय कुछ कक्षाएं लेना आसान पा सकते हैं।

यहाँ मुख्य बात यह है कि शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं को सिर्फ़ व्यक्तिगत कक्षाओं का वेबकैम के सामने किया गया संस्करण नहीं मानना चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित उपकरणों का उपयोग करके और सत्र में छवियाँ, वीडियो और ऑडियो शामिल करके इसे कहीं अधिक रोचक बनाया जा सकता है।

एक अतिरिक्त लाभ के रूप में, कक्षाओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है ताकि छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय या पेपर जमा करते समय उन्हें फिर से देख सकें। छोटे बच्चों के माता-पिता स्वयं स्कूल या शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का अनुभव कर सकते हैं, और प्रोफेसर तथा व्याख्याता प्रमुख कक्षाओं के रिकॉर्डेड संस्करण भविष्य के वर्षों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं।

सामने-सामने का समय अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। इन अधिक आधुनिक तरीकों को अपनाने से बचे हुए कुछ समय को छात्रों या छोटे परियोजना समूहों के साथ अधिक व्यक्तिगत समय बिताने के लिए समर्पित किया जा सकता है – जहाँ उच्च स्तर की सहभागिता महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है।

चरण 3: स्लैक (या किसी अन्य सहयोगी प्लेटफ़ॉर्म) के लिए साइन अप करें

दुनिया भर के कार्यस्थल यह महसूस कर रहे हैं कि ईमेल, हालांकि अभी भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, संचार का एकमात्र साधन नहीं है और यह... का कारण बन सकता है। समय और उत्पादकता का गंभीर विनाशकई संगठन ऐसे सहयोग प्लेटफ़ॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं जो संवाद करने का एक अधिक प्राकृतिक, एकीकृत और कम हस्तक्षेपकारी तरीका प्रदान करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और फेसबुक के वर्कप्लेस जैसे एंटरप्राइज समाधानों से लेकर ट्विस्ट जैसी फ्रीमियम पेशकशों और, बेशक, स्लैक तक।

यहाँ का लाभ यह है कि पूरे वर्गों के लिए चैनल या समूह बनाए जा सकते हैं। यदि कोई छात्र प्रश्न पूछता है या संसाधन का अनुरोध करता है, तो आपका उत्तर सभी के देखने और उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहता है, जिससे आपको बार-बार एक ही ईमेल का उत्तर देने की झंझट से मुक्ति मिलती है। और भी बेहतर यह है कि आप जल्द ही अन्य छात्रों को भी सवालों के जवाब देने और एक-दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हुए देखेंगे, जिससे न केवल शिक्षकों का समय बचता है, बल्कि छात्रों को अपनी शैक्षिक सफलता में और भी अधिक सक्रिय और संलग्न भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है।

सहयोग प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को अपनाकर, शिक्षक प्रासंगिक नोट्स और स्लाइड्स सहेज सकते हैं, ताकि सभी छात्र उन्हें जल्दी और आसानी से एक्सेस कर सकें। वे छात्रों की प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए पोल भी बना सकते हैं या हाल ही में दिए गए व्याख्यान या असाइनमेंट को आपकी कक्षा ने कैसा पाया, यह जानने के लिए प्रश्नावली भेज सकते हैं। इस तरह का फॉलो-अप न केवल छात्रों को अपनी समझ, प्रयास और भागीदारी पर विचार करने के लिए मजबूर करता है, बल्कि शिक्षकों को मूल्यवान प्रतिक्रिया भी देता है, जिसका उपयोग वे भविष्य में छात्रों के साथ जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। स्लैक समूहों और चैनलों के अलावा, छात्र शिक्षकों या प्रोफेसरों से सीधी चैट में संपर्क कर सकते हैं, जो उन अधिक संकोची छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है जो कक्षा के बाद शिक्षक से आमने-सामने संपर्क करने की संभावना नहीं रखते।

अंततः, कर्मचारी हर हफ्ते घंटों का नुकसान बस ऐप्स के बीच स्विच करना। जितना अधिक काम एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर हो सकता है, उतने ही अधिक कुशल शिक्षक होंगे। Doodle जैसे आधुनिक कार्यस्थल उपकरण आपके मौजूदा उपकरणों के साथ एकीकृत हो जाते हैं, जिससे लगातार टैब्स के बीच स्विच किए बिना मीटिंग शेड्यूल करना या समय स्लॉट विकल्प साझा करना आसान हो जाता है। यही बात दस्तावेज़ साझाकरण, कैलेंडर और कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों पर भी लागू होती है।

व्यावसायिक संगठन आधुनिक कार्यस्थल उपकरणों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को उत्पादक, संलग्न और संतुष्ट बनाए रखने में लाखों निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनकी निचली रेखा पर लाभ दिखाई देगा। अब समय आ गया है कि हम उसी दृष्टिकोण को उन स्कूलों पर भी लागू करें जहाँ शिक्षक और प्रोफेसर हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं।

अन्य उद्योगों द्वारा अपनाए गए समान प्रकार के उपकरणों का उपयोग शिक्षण को अधिक कुशल, उत्पादक और कम तनावपूर्ण अनुभव बना सकता है। यह अत्यधिक व्यस्त शिक्षकों के लिए समय भी मुक्त कर सकता है, ताकि वे अपना अधिक समय अपनी सर्वश्रेष्ठ गतिविधि—शिक्षण, मार्गदर्शन और छात्रों के साथ संवाद—में व्यतीत कर सकें।

यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में काम करते हैं, तो हमारे का लाभ उठाएँ Doodle का मुफ्त ट्रायल और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, ताकि आप उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो मायने रखती हैं: अपने छात्रों को पढ़ाना और उनसे जुड़ना।