Jak zintegrować Calendly z kalendarzami cyfrowymi
Zaktualizowano: 1 lip 2026
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Oto nasz przewodnik dotyczący integracji narzędzia do planowania spotkań Calendly z kalendarzami cyfrowymi, takimi jak Outlook i Kalendarz Google.
Krok pierwszy: Czy możesz połączyć swój kalendarz?
Calendly integruje się z Google, Office 365, Outlookiem, iCloud i Microsoft Exchange.
Jeśli Twój kalendarz nie należy do tej grupy narzędzi, prawdopodobnie nie uda Ci się go zsynchronizować.
Krok drugi: Znajdź swój kalendarz
Przejdź do strony „Calendar Connection”, którą znajdziesz w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego.
Po wejściu na stronę znajdź narzędzie kalendarza, z którego korzystasz, i kliknij „Połącz”.
Możesz dodać maksymalnie sześć kalendarzy, jeśli korzystasz z kilku lub prowadzisz osobne kalendarze do spraw służbowych i prywatnych.
Krok trzeci: Nawiąż połączenie
Po kliknięciu przycisku „Połącz” konieczne będzie zalogowanie się do serwisu kalendarza.
Może pojawić się prośba o zezwolenie aplikacji Calendly na dostęp do niektórych ustawień. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz w stanie połączyć swojego kalendarza.
Następnie musisz skonfigurować, jakie działania ma wykonywać Calendly. Najpierw należy zdecydować, w których kalendarzach mają być sprawdzane konflikty. Następnie należy zdecydować, do których kalendarzy mają być dodawane nowe wydarzenia.
Możesz przeglądać dowolną liczbę kalendarzy, ale nowe wydarzenia można dodawać tylko do jednego z nich.
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