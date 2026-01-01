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Poradniki

Jak zintegrować Calendly z kalendarzami cyfrowymi

Czas czytania: 3 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Doodle v Calendly

Załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle i zacznij planować spotkania w ciągu kilku minut

Oto nasz przewodnik dotyczący integracji narzędzia do planowania spotkań Calendly z kalendarzami cyfrowymi, takimi jak Outlook i Kalendarz Google.

Krok pierwszy: Czy możesz połączyć swój kalendarz?

Calendly integruje się z Google, Office 365, Outlookiem, iCloud i Microsoft Exchange.

Jeśli Twój kalendarz nie należy do tej grupy narzędzi, prawdopodobnie nie uda Ci się go zsynchronizować.

Krok drugi: Znajdź swój kalendarz

Przejdź do strony „Calendar Connection”, którą znajdziesz w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego.

Po wejściu na stronę znajdź narzędzie kalendarza, z którego korzystasz, i kliknij „Połącz”.

Możesz dodać maksymalnie sześć kalendarzy, jeśli korzystasz z kilku lub prowadzisz osobne kalendarze do spraw służbowych i prywatnych.

Krok trzeci: Nawiąż połączenie

Po kliknięciu przycisku „Połącz” konieczne będzie zalogowanie się do serwisu kalendarza.

Może pojawić się prośba o zezwolenie aplikacji Calendly na dostęp do niektórych ustawień. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz w stanie połączyć swojego kalendarza.

Następnie musisz skonfigurować, jakie działania ma wykonywać Calendly. Najpierw należy zdecydować, w których kalendarzach mają być sprawdzane konflikty. Następnie należy zdecydować, do których kalendarzy mają być dodawane nowe wydarzenia.

Możesz przeglądać dowolną liczbę kalendarzy, ale nowe wydarzenia można dodawać tylko do jednego z nich.

Jeśli szukasz prostszego narzędzia do planowania spotkań, które oferuje taką samą funkcjonalność jak Calendly, może warto wypróbować Doodle? Możesz założyć darmowe konto i od razu zacząć planować spotkania – nie musisz podawać danych karty kredytowej.

Załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle i zacznij planować spotkania w ciągu kilku minut

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