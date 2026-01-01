यहाँ हमारे पास शेड्यूलिंग टूल, कैलेंडली को आउटलुक जैसे डिजिटल कैलेंडरों के साथ एकीकृत करने का मार्गदर्शिका है और गूगल कैलेंडर बिंदु

चरण एक: क्या आप अपना कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं

Calendly Google, Office 365, Outlook, iCloud और Microsoft Exchange से जुड़ता है।

यदि आपका कैलेंडर इन उपकरणों में से एक नहीं है, तो इसे सिंक करना संभव नहीं होगा।

चरण दो: अपना कैलेंडर खोजें

अपने डैशबोर्ड के ऊपरी दाएँ कोने में स्थित "Calendar Connection" पृष्ठ पर जाएँ।

यहाँ पहुँचने के बाद, आप जिस कैलेंडर टूल का उपयोग करते हैं, उसे ढूंढें और "कनेक्ट" पर क्लिक करें।

यदि आप कई कैलेंडर उपयोग करते हैं या अपने काम और निजी जीवन के लिए अलग-अलग कैलेंडर रखते हैं, तो आप अधिकतम छह कैलेंडर जोड़ सकते हैं।

एक डूडल बनाएँ

चरण तीन: जुड़ें

जब आप "कनेक्ट" पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपने कैलेंडर प्रदाता में लॉगिन करना होगा।

एक डूडल बनाएँ

आपसे Calendly को कुछ सेटिंग्स तक पहुंच की अनुमति देने के लिए कहा जा सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना कैलेंडर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।

अगला, आपको यह कॉन्फ़िगर करना होगा कि आप Calendly से क्या करवाना चाहते हैं। सबसे पहले, यह तय करें कि आप किन कैलेंडर(ओं) में टकराव की जाँच करवाना चाहते हैं। दूसरा, यह तय करें कि आप नए इवेंट्स किन कैलेंडर(ओं) में जोड़ना चाहते हैं।

आप जितने चाहें उतने कैलेंडर देख सकते हैं, लेकिन केवल एक में ही नए कार्यक्रम जोड़े जा सकते हैं।

एक सरल शेड्यूलिंग अनुभव के लिए जो Calendly जितनी ही शक्ति प्रदान करता है, क्यों न Doodle आज़माएँ? आप एक मुफ्त खाता बना सकते हैं और तुरंत शेड्यूलिंग शुरू कर सकते हैं – कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।