So integrieren Sie Calendly in digitale Kalender

Hier finden Sie unsere Anleitung zur Integration des Terminplanungsprogramms Calendly in digitale Kalender wie Outlook und Google Calendar.

Schritt 1: Können Sie Ihren Kalender verbinden

Calendly lässt sich mit Google, Office 365, Outlook, iCloud und Microsoft Exchange verbinden.

Wenn Ihr Kalender nicht zu einem dieser Tools gehört, ist es unwahrscheinlich, dass Sie ihn synchronisieren können.

Schritt 2: Finden Sie Ihren Kalender

Gehen Sie auf die Seite "Kalenderverbindung", die Sie oben rechts auf Ihrem Dashboard finden.

Suchen Sie hier das von Ihnen verwendete Kalender-Tool und klicken Sie auf "Verbinden".

Sie können bis zu sechs Kalender hinzufügen, wenn Sie mehrere verwenden oder einen separaten Kalender für Ihr Arbeits- und Privatleben haben.

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Schritt drei: Verbinden Sie sich

Wenn Sie auf "Verbinden" klicken, müssen Sie sich bei Ihrem Kalenderanbieter anmelden.

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Sie werden möglicherweise aufgefordert, Calendly den Zugriff auf bestimmte Einstellungen zu gestatten. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie Ihren Kalender nicht verbinden.

Als nächstes müssen Sie konfigurieren, was Calendly tun soll. Als Erstes müssen Sie entscheiden, welche(r) Kalender auf Konflikte geprüft werden sollen. Zweitens müssen Sie entscheiden, zu welchen Kalendern Sie neue Ereignisse hinzufügen möchten.

Sie können so viele Kalender überprüfen, wie Sie möchten, aber nur in einem können neue Ereignisse hinzugefügt werden.

Wenn Sie eine einfachere Terminplanung wünschen, die genauso leistungsfähig ist wie Calendly, sollten Sie Doodle ausprobieren. Sie können ein kostenloses Konto erstellen und sofort mit der Planung beginnen - eine Kreditkarte ist nicht erforderlich.