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Guide pratiche

Come integrare Calendly con i calendari digitali

Tempo di lettura: 3 minuti
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Aggiornato: 11 ago 2026

Doodle v Calendly

Ecco la nostra guida all'integrazione dello strumento di pianificazione Calendly con i calendari digitali come Outlook e Google Calendar.

Primo passo: Potete collegare il vostro calendario

Calendly si collega a Google, Office 365, Outlook, iCloud e Microsoft Exchange.

Se il vostro calendario non è uno di questi strumenti, è improbabile che riusciate a sincronizzarlo.

Passo 2: Trovare il calendario

Andate alla pagina "Connessione calendario", che si trova in alto a destra della vostra dashboard.

Una volta qui, individuate lo strumento di calendario che utilizzate e fate clic su "Connetti".

Potete aggiungere fino a sei calendari se ne utilizzate diversi o se avete un calendario separato per il lavoro e la vita privata.

Terzo passo: Connettersi

Quando si fa clic su "Connetti", è necessario effettuare il login al proprio provider di calendari.

Potrebbe esservi chiesto di consentire a Calendly l'accesso ad alcune impostazioni. Se non lo si fa, non sarà possibile connettere il calendario.

Successivamente, dovrete configurare ciò che volete che Calendly faccia. La prima cosa da fare è decidere quale/i calendario/i si desidera controllare per verificare la presenza di conflitti. In secondo luogo, bisogna decidere a quale/i calendario/i si vuole che vengano aggiunti i nuovi eventi.

È possibile controllare tutti i calendari che si desidera, ma solo uno può avere nuovi eventi aggiunti.

Per un'esperienza di pianificazione più semplice, ma che offre la stessa potenza di Calendly, perché non provare Doodle? Potete creare un account gratuito e iniziare subito a programmare, senza bisogno di carta di credito.

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