In questa guida ti verrà illustrato come integrare i tuoi calendari online, (in particolare il calendario online gratis di Outlook) su Doodle. Connettere il calendario online gratis di Outlook con Doodle, ti permetterà di avere una panoramica di tutti gli impegni presenti sulla tua agenda di Outlook, direttamente sulla vista calendario di Doodle. In questo modo ogniqualvolta verrai invitato a un evento su Doodle o dovrai crearne uno, non dovrai più perdere tempo a confrontare il tuo calendario di Outlook con quello di Doodle per trovare una data in cui sei libero.

Come creare un account Doodle Premium e avere i calendari online gratis a portata di mano

Per poter far uso della funzione di integrazione dei calendari online a Doodle, ti servirá un account Doodle Premium. La prima cosa da fare per poter avere un account Premium, e disporre così di varie funzioni aggiuntive – tra cui la possibilitá di connettere il tuo calendario online, è iscriverti a Doodle. L’iscrizione a Doodle è gratuita e veloce: clicca in alto a sinistra su “Crea un account”.