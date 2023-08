Como integrar o Calendly com calendários digitais

Registre-se agora Crie uma conta gratuita do Doodle e comece a programar em minutos

Aqui está nosso guia para integrar a ferramenta de agendamento, Calendly, com calendários digitais como o Outlook e o Google Calendar.

Etapa um: Você pode conectar seu calendário

O Calendly se conecta ao Google, Office 365, Outlook, iCloud e Microsoft Exchange.

Se o seu calendário não for uma dessas ferramentas, é improvável que você consiga sincronizá-lo.

Segunda etapa: Encontre seu calendário

Vá para a página "Calendar Connection" (Conexão do calendário), que pode ser encontrada no canto superior direito do painel.

Nessa página, localize a ferramenta de calendário que você usa e clique em "Connect" (Conectar).

É possível adicionar até seis calendários se você usar vários ou tiver um calendário separado para o trabalho e para a vida pessoal.

Terceira etapa: Conecte-se

Ao clicar em "Connect" (Conectar), você precisará fazer login no seu provedor de calendário.

Poderá ser solicitado que você permita o acesso do Calendly a determinadas configurações. Se não fizer isso, não será possível conectar seu calendário.

Em seguida, você precisará configurar o que deseja que o Calendly faça. A primeira coisa a fazer é decidir quais calendários você deseja que sejam verificados quanto a conflitos. A segunda é decidir em quais calendários você deseja que novos eventos sejam adicionados.

Você pode verificar quantos calendários quiser, mas somente um pode ter novos eventos adicionados.

Para ter uma experiência de agendamento mais simples que ofereça tanto poder quanto o Calendly, por que não experimentar o Doodle? Você pode criar uma conta gratuita e começar a agendar imediatamente, sem necessidade de cartão de crédito.