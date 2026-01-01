Comment intégrer Calendly aux calendriers numériques ?

Voici notre guide pour intégrer l'outil de planification Calendly aux calendriers numériques tels qu'Outlook et Google Calendar.

Première étape : Pouvez-vous connecter votre calendrier ?

Calendly se connecte à Google, Office 365, Outlook, iCloud et Microsoft Exchange.

Si votre calendrier ne fait pas partie de ces outils, il est peu probable que vous puissiez le synchroniser.

Deuxième étape : Trouvez votre calendrier

Rendez-vous sur la page "Connexion au calendrier" qui se trouve en haut à droite de votre tableau de bord.

Une fois sur cette page, trouvez l'outil de calendrier que vous utilisez et cliquez sur "Connexion".

Vous pouvez ajouter jusqu'à six calendriers si vous en utilisez plusieurs ou si vous avez un calendrier distinct pour votre travail et votre vie privée.

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Troisième étape : Se connecter

Lorsque vous cliquez sur "Connexion", vous devez vous connecter à votre fournisseur de calendrier.

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Il se peut que l'on vous demande d'autoriser Calendly à accéder à certains paramètres. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas connecter votre calendrier.

Ensuite, vous devrez configurer ce que vous voulez que Calendly fasse. La première chose à faire est de décider quel(s) calendrier(s) vous souhaitez voir vérifié(s) pour les conflits. Deuxièmement, vous devez choisir le(s) calendrier(s) auquel(s) vous souhaitez ajouter de nouveaux événements.

Vous pouvez vérifier autant de calendriers que vous le souhaitez, mais les nouveaux événements ne peuvent être ajoutés qu'à un seul d'entre eux.

Pour une expérience de planification plus simple qui offre autant de possibilités que Calendly, pourquoi ne pas essayer Doodle ? Vous pouvez créer un compte gratuit et commencer à planifier immédiatement, sans carte de crédit.