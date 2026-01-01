Cómo integrar Calendly con calendarios digitales

Aquí está nuestra guía para integrar la herramienta de programación, Calendly con calendarios digitales como Outlook y Google Calendar.

Primer paso: ¿Puede conectar su calendario

Calendly se conecta con Google, Office 365, Outlook, iCloud y Microsoft Exchange.

Si tu calendario no es una de estas herramientas, es poco probable que puedas sincronizarlo.

Segundo paso: Encuentra tu calendario

Dirígete a la página "Conexión con el calendario" que encontrarás en la parte superior derecha de tu panel de control.

Una vez aquí, busca la herramienta de calendario que utilizas y haz clic en "Conectar".

Puedes añadir hasta seis calendarios si utilizas varios o tienes un calendario distinto para tu vida laboral y personal.

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Paso 3: Conéctate

Cuando hagas clic en "Conectar", tendrás que iniciar sesión en tu proveedor de calendarios.

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Es posible que se te pida que permitas el acceso de Calendly a determinados ajustes. Si no lo haces, no podrás conectar tu calendario.

A continuación, tendrás que configurar lo que quieres que Calendly haga. Lo primero es decidir qué calendario(s) quieres que compruebe si hay conflictos. Lo segundo, es decidir a qué calendario(s) quieres que se añadan nuevos eventos.

Puedes comprobar tantos calendarios como quieras, pero sólo en uno puedes añadir nuevos eventos.

Para una experiencia de programación más sencilla que proporciona tanta potencia como Calendly, ¿por qué no pruebas Doodle? Puedes crear una cuenta gratuita y empezar a programar de inmediato, sin necesidad de tarjeta de crédito.