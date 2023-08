Sådan integrerer du Calendly med digitale kalendere

Tilmeld dig nu Opret en gratis Doodle-konto, og få planlægning på få minutter

Her er vores guide til at integrere planlægningsværktøjet Calendly med digitale kalendere som Outlook og Google Calendar.

Første trin: Kan du forbinde din kalender

Calendly kan forbindes med Google, Office 365, Outlook, iCloud og Microsoft Exchange.

Hvis din kalender ikke er et af disse værktøjer, er det usandsynligt, at du kan synkronisere den.

Trin to: Find din kalender

Gå til siden "Kalenderforbindelse", som du finder øverst til højre på dit dashboard.

Her finder du det kalenderværktøj, du bruger, og klikker på "Forbind".

Du kan tilføje op til seks kalendere, hvis du bruger flere eller har en separat kalender til dit arbejde og privatliv.

Trin tre: Bliv forbundet

Når du klikker på "Opret forbindelse", skal du logge ind på din kalenderudbyder.

Du kan blive bedt om at give Calendly adgang til visse indstillinger. Hvis du ikke gør det, vil du ikke kunne forbinde din kalender.

Dernæst skal du konfigurere, hvad du vil have Calendly til at gøre. Det første, du skal gøre, er at beslutte, hvilke(n) kalender(e) du vil have tjekket for konflikter. For det andet skal du beslutte, hvilke(n) kalender(e) du ønsker, at nye begivenheder skal tilføjes til.

Du kan tjekke så mange kalendere, som du vil, men kun én kan få tilføjet nye begivenheder.

