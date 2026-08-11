Så här integrerar du Calendly med digitala kalendrar

Här är vår guide till hur du integrerar schemaläggningsverktyget Calendly med digitala kalendrar som Outlook och Google Kalender .

Steg 1: Kan du koppla ihop din kalender?

Calendly kan integreras med Google, Office 365, Outlook, iCloud och Microsoft Exchange.

Om din kalender inte är ett av dessa verktyg är det osannolikt att du kommer att kunna synkronisera den.

Steg två: Hitta din kalender

Gå till sidan ”Kalenderanslutning”, som du hittar längst upp till höger på din instrumentpanel.

När du är här letar du upp det kalenderverktyg du använder och klickar på ”Anslut”.

Du kan lägga till upp till sex kalendrar om du använder flera eller har en separat kalender för jobbet och privatlivet.

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Steg tre: Anslut dig

När du klickar på ”Anslut” måste du logga in hos din kalenderleverantör.

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Du kan bli ombedd att ge Calendly åtkomst till vissa inställningar. Om du inte gör detta kommer du inte att kunna koppla ihop din kalender.

Därefter måste du ställa in hur du vill att Calendly ska fungera. Först och främst ska du bestämma vilka kalendrar som ska kontrolleras för konflikter. Därefter ska du bestämma vilka kalendrar som nya händelser ska läggas till i.

Du kan visa hur många kalendrar du vill, men det är bara i en av dem som nya händelser kan läggas till.

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