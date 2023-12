Doodle contro Calendly: Il confronto tra i sondaggi di gruppo

Sono due dei nomi più importanti quando si parla di programmazione, ma chi è il migliore quando si tratta di riunire un gruppo di persone? È indubbio che entrambi facilitino la programmazione del tempo con le persone, ma può uno dei due farvi risparmiare più tempo e, in ultima analisi, denaro dell'altro? Scopriamolo.

Chi sono Doodle e Calendly?

Doodle esiste dal 2007, quando è stato fondato da due studenti svizzeri, Michael Näf e Paul E. Sevinç. Stavano cercando un modo più conveniente per incontrare le persone che non richiedesse una serie di email.

Spinti dai primi successi, soprattutto nelle università, i due hanno trasformato il loro strumento in un'azienda ed è nata Doodle. La società, con sede in Svizzera, ha ottenuto rapidamente finanziamenti e nel 2009 ha lanciato una versione premium del prodotto.

Doodle ha continuato a crescere, diventando parte del gruppo TX nel 2014. Oggi serve oltre 360 milioni di utenti all'anno. Ciò significa circa 54 riunioni prenotate ogni minuto.

Calendly è stata fondata da Tope Awotona nel 2013. Come i fondatori di Doodle, Tope Awotona cercava un modo più semplice per riunire le persone senza dover fare avanti e indietro.

Inizialmente è nato come prodotto freemium, ma nel 2014 ha lanciato una versione premium.

Come Doodle, offre diversi tipi di riunione tra cui scegliere, tra cui Pagina di prenotazione e soluzioni di pianificazione di gruppo.

Cosa offrono le due società per riunire i gruppi?

Entrambi gli strumenti offrono funzionalità simili per organizzare riunioni con molte persone.

Doodle è stato creato per riunire i gruppi. Sondaggio di gruppo rende facile trovare un momento per farlo. È sufficiente creare un sondaggio, scegliere le date libere o che si desidera offrire e inviarlo ai partecipanti. I partecipanti possono scegliere l'orario che preferiscono. La maggior parte delle persone è in grado di ottenere una risposta entro pochi minuti.

Con Doodle è possibile anche integrarsi con il proprio calendario digitale. Quando un evento viene confermato, appare automaticamente nella vostra agenda. Non avrete mai più una doppia prenotazione, perché Doodle è sempre in grado di riconoscere una coincidenza. Infatti, se si collega il calendario quando si pianifica una riunione, si potranno vedere gli eventi confermati per evitare potenziali sovrapposizioni.

Se volete riunire il vostro gruppo virtualmente, Doodle può integrarsi nativamente con la maggior parte degli strumenti di videoconferenza. Ciò significa che è sufficiente impostare il luogo come strumento preferito e il collegamento viene aggiunto automaticamente.

È possibile creare riunioni di gruppo in modo completamente gratuito su Doodle, ma se si vuole portare la programmazione a un livello superiore, Doodle Professional offre alcuni vantaggi aggiuntivi come la personalizzazione del marchio e la possibilità di impostare scadenze.

Calendly consente anche ai gruppi di riunirsi. La funzione Meeting Polls consente di trovare un momento per organizzare una riunione con più persone. Può essere piuttosto complicato tenere traccia dei risultati, ma dopo aver scavato un po' nella dashboard, li troverete.

Oltre ai sondaggi per le riunioni, Calendly dispone di uno strumento per gli eventi di gruppo che consente di prenotare il tempo con più persone. È disponibile nei piani premium a partire da 8 dollari al mese.

Analogamente a Doodle, è possibile attivare le videoconferenze e integrare il calendario per avere un evento prenotato bloccato per evitare di avere una doppia prenotazione.

Come appaiono le cose a fianco?

Doodle

Facilità d'uso:

Fare un sondaggio di gruppo su Doodle è facilissimo. Basta premere 'Crea un Doodle', selezionare 'Sondaggio di gruppo' e aggiungere le informazioni. Dall'inizio alla fine ci vogliono solo pochi minuti.

Caratteristiche:

I sondaggi di gruppo di Doodle consentono di riunire un numero qualsiasi di persone per un evento, virtualmente o di persona.

Collegate il vostro calendario

Integrare le videoconferenze

Plug-in per Microsoft Outlook per programmare direttamente dalla posta in arrivo

Impostazione di scadenze e promemoria

Nascondere le informazioni sui partecipanti

Aggiungere logo e marchio personalizzato

Per i manager dei team, visualizzare analisi e approfondimenti

Costo:

Con Doodle potete creare tutti i sondaggi di gruppo che volete con il piano gratuito. Il piano Doodle Professional, a partire da 6,95 dollari al mese, offre un maggiore controllo sull'automazione del programma, consentendo di creare un numero illimitato di pagine di prenotazione e 1:1.

Calendly

Facilità d'uso:

Ci vuole un po' di tempo per capire qual è il tipo di riunione giusta da usare. L'aggiunta di informazioni è relativamente semplice, anche se la ricerca dei risultati è un po' confusa.

Caratteristiche:

I sondaggi sulle riunioni consentono anche di trovare un orario per un gruppo di persone da incontrare, virtualmente o di persona.

Collegate il vostro calendario

Integrare le videoconferenze

Aggiungere un marchio limitato

Costo:

Il piano base di Calendly è gratuito e consente di creare sondaggi per le riunioni. Per lo strumento Eventi di gruppo, è necessario un piano Calendly Essentials che parte da $8. Per le funzioni, come i promemoria delle riunioni, è necessario un piano Professional che parte da $12.

Cosa ne pensano gli utenti?

Quando abbiamo parlato con i clienti, questi hanno detto che Doodle è più facile da usare quando si tratta di sondaggi di gruppo.

Con Doodle, gli utenti hanno dichiarato di apprezzare la facilità di navigazione della dashboard. Trovare lo strumento Sondaggio di gruppo e creare un evento è stato intuitivo e facile da personalizzare in caso di modifiche. Questo aspetto è stato particolarmente importante per gli utenti che hanno dichiarato che il motivo principale per cui hanno automatizzato i loro programmi è stato il risparmio di tempo.

Gli amministratori dei team hanno dichiarato di aver apprezzato la possibilità di estrarre i report dalla console amministrativa di Doodle, rendendo più facile vedere quante riunioni stavano tenendo i loro diretti collaboratori.

Con Calendly, alcuni hanno ritenuto che l'impostazione delle riunioni di gruppo non fosse così semplice come con Doodle. Con molti tipi di riunione tra cui scegliere, non era sempre chiaro quale fosse quella giusta.

È emersa anche la frustrazione di non poter creare riunioni di gruppo nello stesso modo in cui è possibile farlo su Doodle. Per trovare i risultati di un sondaggio di riunione, ad esempio, alcuni utenti hanno detto che ci voleva un po' di tempo, mentre con Doodle appaiono sulla dashboard dopo essere stati pubblicati.