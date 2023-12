Doodle contre Calendly: Comparaison des sondages de groupe

Ce sont deux des plus grands noms en matière de programmation, mais qui l'emporte lorsqu'il s'agit de réunir un groupe de personnes ? Il est incontestable que les deux facilitent la planification du temps avec les gens, mais l'un peut-il vous faire gagner plus de temps et, en fin de compte, plus d'argent que l'autre ? Découvrons-le.

Qui sont Doodle et Calendly ?

Doodle existe depuis 2007 et a été fondé par deux étudiants suisses, Michael Näf et Paul E. Sevinç. Ils cherchaient un moyen plus pratique de rencontrer des gens sans passer par des séries de courriels.

Encouragés par un succès rapide - en particulier dans les universités - les deux étudiants ont transformé leur outil en entreprise : Doodle était né. Incorporés en Suisse, ils ont rapidement obtenu des fonds et, en 2009, ils ont lancé une version premium de leur produit.

Doodle a continué à se développer à partir de là, devenant une partie du groupe TX en 2014. Il sert désormais plus de 360 millions d'utilisateurs par an. Cela représente environ 54 réunions réservées chaque minute.

Calendly a été fondée par Tope Awotona en 2013. Comme les fondateurs de Doodle, il cherchait un moyen plus facile de réunir des personnes sans que cela n'implique beaucoup d'allers-retours.

Au départ, il s'agissait d'un produit freemium, mais une version premium a été lancée en 2014.

Comme Doodle, il propose un certain nombre de types de réunions différents, notamment Booking Page et des solutions de planification de groupe.

Que proposent les deux entreprises pour réunir des groupes ?

Les deux outils offrent des fonctionnalités similaires lorsqu'il s'agit d'organiser des réunions avec un grand nombre de personnes.

Doodle a été conçu pour réunir des groupes. Le Sondage de groupe permet de trouver facilement un moment pour le faire. Il suffit de créer un sondage, de choisir les dates auxquelles vous êtes libre ou que vous souhaitez proposer et de l'envoyer à vos participants. Ceux-ci choisissent alors le moment qui leur convient le mieux. La plupart des gens peuvent obtenir une réponse en quelques minutes.

Avec Doodle, vous pouvez également intégrer votre calendrier numérique. Lorsqu'un événement est confirmé, il apparaît automatiquement dans votre agenda. Vous n'aurez plus jamais de double rendez-vous, car Doodle peut toujours reconnaître un conflit d'horaire. En fait, si vous reliez votre calendrier lors de la planification d'une réunion, vous pourrez voir les événements confirmés afin d'éviter tout chevauchement potentiel.

Si vous souhaitez réunir votre groupe virtuellement, Doodle peut s'intégrer de manière native à la plupart des outils de vidéoconférence. Il vous suffit de définir l'emplacement de votre outil préféré pour qu'un lien soit automatiquement ajouté.

Vous pouvez créer des réunions de groupe gratuitement sur Doodle, mais si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en matière de planification, Doodle Professional offre des avantages supplémentaires tels que la personnalisation de la marque et la possibilité de fixer des dates limites.

Calendly permet également aux groupes de se réunir. Sa fonction Meeting Polls vous permet de trouver un moment pour organiser une réunion avec plusieurs personnes. Il peut être difficile de suivre les résultats, mais en fouillant un peu dans le tableau de bord, vous les trouverez.

Indépendamment des sondages, Calendly dispose d'un outil d'événements de groupe qui vous permet de réserver du temps avec plusieurs personnes. Cet outil est disponible dans le cadre de leurs plans premium à partir de 8 $ par mois.

À l'instar de Doodle, vous pouvez activer la vidéoconférence et intégrer votre calendrier pour bloquer un événement réservé afin d'éviter les doubles réservations.

Comment les choses se présentent-elles côte à côte ?

Doodle

Facilité d'utilisation:

Il est très facile d'organiser un sondage de groupe sur Doodle. Il suffit de cliquer sur "Créer un Doodle", de sélectionner "Sondage de groupe" et d'ajouter vos informations. Du début à la fin, cela ne prend pas plus de quelques minutes.

Caractéristiques:

Les sondages de groupe de Doodle vous permettent de rassembler un nombre illimité de personnes pour un événement - virtuellement ou en personne.

Connectez votre calendrier

Intégrer la vidéoconférence

Plug-in Microsoft Outlook pour programmer directement à partir de votre boîte de réception

Fixer des échéances et des rappels

Masquer les informations sur les participants

Ajouter une marque et un logo personnalisés

Pour les responsables d'équipe, voir les analyses et les informations

Coût:

Vous pouvez créer autant de sondages de groupe que vous le souhaitez avec Doodle sur le plan gratuit. Le plan professionnel de Doodle commence à 6,95 $ par mois et offre plus de contrôle sur l'automatisation de votre emploi du temps en permettant un nombre illimité de pages de réservation et de 1:1.

Calendly

Facilité d'utilisation:

Il faut un certain temps pour comprendre quel type de réunion est le bon à utiliser. L'ajout d'informations est ensuite relativement simple, mais la recherche des résultats est un peu confuse.

Caractéristiques:

Les sondages sur les réunions vous permettent également de trouver un moment pour réunir un groupe de personnes - virtuellement ou en personne.

Connectez votre calendrier

Intégrer la vidéoconférence

Ajouter une image de marque limitée

Coût:

Le plan Calendly Basic est gratuit et vous permet de créer des sondages sur les réunions. Pour l'outil d'événements de groupe, vous avez besoin d'un plan Calendly Essentials qui commence à 8 $. Pour les fonctionnalités, telles que les rappels de réunion, vous avez besoin d'un plan Professional qui commence à 12 $.

Que pensent les utilisateurs ?

Lorsque nous avons parlé à nos clients, ils nous ont dit que Doodle était plus convivial en ce qui concerne les sondages de groupe.

Avec Doodle, les utilisateurs ont dit qu'ils aimaient la facilité de navigation du tableau de bord. Trouver l'outil de sondage de groupe et créer un événement était intuitif et facile à personnaliser en cas de besoin. Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs qui ont déclaré que la raison principale de l'automatisation de leur emploi du temps était de gagner du temps.

Les administrateurs d'équipe ont apprécié la possibilité d'extraire des rapports de la console d'administration de Doodle, ce qui leur permet de voir facilement le nombre de réunions de leurs subordonnés directs.

Avec Calendly, certains ont estimé que l'organisation de réunions de groupe n'était pas aussi facile qu'avec Doodle. Le choix des différents types de réunions n'était pas toujours évident.

Les participants ont également été frustrés de ne pas pouvoir créer des réunions de groupe de la même manière que sur Doodle. Pour certains utilisateurs, trouver les résultats d'un sondage de réunion, par exemple, prenait du temps, alors qu'avec Doodle, ils apparaissent sur le tableau de bord après avoir été publiés.