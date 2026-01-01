Sie sind zwei der größten Namen, wenn es um Terminplanung geht, aber wer hat die Nase vorn, wenn es darum geht, eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen? Es steht außer Frage, dass beide die Planung von Terminen mit Menschen erleichtern, aber kann man mit dem einen mehr Zeit und letztlich auch Geld sparen als mit dem anderen? Finden wir es heraus.

Wer sind Doodle und Calendly?

Doodle gibt es seit 2007, als es von den beiden Schweizer Studenten Michael Näf und Paul E. Sevinç gegründet wurde. Sie waren auf der Suche nach einer bequemeren Möglichkeit, Leute zu treffen, ohne dass sie ständig E-Mails schreiben mussten.

Aufgrund des anfänglichen Erfolgs - vor allem an Universitäten - machten die beiden aus ihrem Tool ein Unternehmen und Doodle war geboren. Das in der Schweiz gegründete Unternehmen sicherte sich schnell eine Finanzierung und brachte 2009 eine Premium-Version seines Produkts auf den Markt.

Doodle ist von hier aus weiter gewachsen und wurde 2014 Teil der TX Group. Doodle hat mittlerweile über 360 Millionen Nutzer pro Jahr. Das sind rund 54 gebuchte Meetings pro Minute.

Calendly wurde 2013 von Tope Awotona gegründet. Wie die Gründer von Doodle war er auf der Suche nach einer einfacheren Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, ohne viel hin und her zu gehen.

Ursprünglich war es ein Freemium-Produkt, aber 2014 wurde eine Premium-Version eingeführt.

Wie Doodle bietet es eine Reihe verschiedener Meeting-Typen zur Auswahl, darunter Booking Page und Lösungen zur Gruppenplanung.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Was bieten beide Unternehmen an, um Gruppen zusammenzubringen?

Beide Tools bieten ähnliche Funktionen, wenn es darum geht, Treffen mit vielen Personen zu organisieren.

Doodle wurde für die Zusammenkunft von Gruppen entwickelt. Die Gruppenumfrage macht es leicht, einen Termin für ein solches Treffen zu finden. Erstellen Sie einfach eine Umfrage, wählen Sie die Termine, die Sie frei haben oder anbieten möchten, und senden Sie sie an Ihre Teilnehmer. Diese wählen dann eine Zeit aus, die für sie passt. Die meisten Teilnehmer können innerhalb weniger Minuten eine Antwort geben.

Mit Doodle können Sie auch Ihren digitalen Kalender integrieren. Wenn ein Termin bestätigt wird, erscheint er automatisch in Ihrem Terminkalender. So werden Sie nie wieder doppelt gebucht, denn Doodle erkennt immer eine Terminüberschneidung. Wenn Sie bei der Planung eines Meetings Ihren Kalender verknüpfen, können Sie sogar die bestätigten Termine sehen, um mögliche Überschneidungen zu vermeiden.

Wenn Sie Ihre Gruppe virtuell zusammenbringen wollen, kann Doodle mit den meisten Videokonferenz-Tools integriert werden. Das bedeutet, dass Sie einfach den Ort als Ihr bevorzugtes Tool festlegen und ein Link wird automatisch hinzugefügt.

Sie können Gruppentreffen mit Doodle völlig kostenlos erstellen. Wenn Sie jedoch die Planung auf die nächste Stufe heben möchten, bietet Doodle Professional einige großartige Zusatzleistungen wie individuelles Branding und die Möglichkeit, Fristen festzulegen.

Calendly ermöglicht es auch Gruppen, sich zu treffen. Mit der Funktion Meeting Polls können Sie einen Termin für ein Treffen mit mehreren Personen finden. Es kann ziemlich schwierig sein, die Ergebnisse zu verfolgen, aber nach ein wenig Suchen im Dashboard werden Sie sie finden.

Unabhängig von den Besprechungsabfragen verfügt Calendly über ein Tool für Gruppenveranstaltungen, mit dem Sie Zeit mit mehreren Personen buchen können. Diese Funktion ist in den Premium-Tarifen ab 8 $ pro Monat verfügbar.

Ähnlich wie bei Doodle können Sie Videokonferenzen aktivieren und Ihren Kalender integrieren, um ein gebuchtes Ereignis zu blockieren, damit Sie nicht doppelt gebucht werden.

Wie sieht es nebeneinander aus?

Eine Gruppenumfrage erstellen

Doodle

Benutzerfreundlichkeit:

Eine Gruppenumfrage auf Doodle zu erstellen ist super einfach. Klicken Sie einfach auf "Doodle erstellen", wählen Sie "Gruppenumfrage" und fügen Sie Ihre Daten hinzu. Von Anfang bis Ende dauert es nicht länger als ein paar Minuten.

Funktionen:

Mit den Gruppenumfragen von Doodle können Sie eine beliebige Anzahl von Personen für eine Veranstaltung zusammenbringen - virtuell oder persönlich.

Verbinden Sie Ihren Kalender

Integrieren Sie Videokonferenzen

Microsoft Outlook-Plug-in zur Planung direkt aus Ihrem Posteingang

Setzen Sie Fristen und Erinnerungen

Ausblenden von Teilnehmerinformationen

Benutzerdefiniertes Branding und Logo hinzufügen

Eine Gruppenumfrage erstellen

Für Teammanager: Analysen und Einblicke anzeigen

Kosten:

Mit Doodle können Sie mit dem Gratis-Abo beliebig viele Gruppenumfragen erstellen. Das Doodle Professional-Abo kostet ab $6.95 pro Monat und bietet mehr Kontrolle über die Automatisierung Ihres Zeitplans, indem es unbegrenzte Buchungsseiten und 1:1s ermöglicht.

Calendly

Benutzerfreundlichkeit:

Es dauert eine Weile, bis man herausgefunden hat, welcher Besprechungstyp der richtige ist. Danach ist das Hinzufügen von Informationen relativ einfach, obwohl das Auffinden der Ergebnisse ein wenig verwirrend ist.

Funktionen:

Mit Meeting Polls können Sie auch einen Termin für ein virtuelles oder persönliches Treffen einer Gruppe von Personen finden.

Verbinden Sie Ihren Kalender

Eine Gruppenumfrage erstellen

Integrieren Sie Videokonferenzen

Hinzufügen von begrenztem Branding

Kosten:

Der Calendly Basic-Plan ist kostenlos und ermöglicht das Erstellen von Besprechungsumfragen. Für das Tool "Gruppenereignisse" benötigen Sie einen Calendly Essentials-Plan, der bei $8 beginnt. Für Funktionen, wie z. B. Besprechungserinnerungen, benötigen Sie einen Professional-Plan, der bei $12 beginnt.

Was denken die Nutzer?

Als wir mit Kunden sprachen, sagten sie, Doodle sei benutzerfreundlicher, wenn es um Gruppenumfragen geht.

Bei Doodle gefiel den Nutzern die einfache Navigation im Dashboard. Das Auffinden des Gruppenumfrage-Tools und das Erstellen eines Ereignisses waren intuitiv und leicht anzupassen, wenn es geändert werden musste. Dies war besonders wichtig für die Nutzer, die angaben, dass der Hauptgrund für die Automatisierung ihrer Zeitpläne darin bestand, Zeit zu sparen.

Die Teamadministratoren sagten, dass sie die Möglichkeit schätzten, Berichte aus der Doodle-Admin-Konsole abzurufen, so dass sie leicht sehen konnten, wie viele Meetings ihre direkten Mitarbeiter hatten.

Bei Calendly fanden einige, dass die Einrichtung von Gruppenmeetings nicht so einfach war wie bei Doodle. Bei den vielen verschiedenen Meeting-Typen, die zur Auswahl standen, war nicht immer klar, welcher der richtige war.

Es wurde auch bemängelt, dass man Gruppenmeetings nicht auf die gleiche Weise wie bei Doodle erstellen kann. Das Auffinden der Ergebnisse einer Besprechungsumfrage zum Beispiel dauerte nach Aussage einiger Nutzer eine Weile, während sie bei Doodle erst nach der Veröffentlichung auf dem Dashboard erscheinen.