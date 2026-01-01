Son dos de los nombres más importantes a la hora de programar, pero ¿quién sale ganando cuando se trata de reunir a un grupo de personas? Es incuestionable que ambas facilitan la programación del tiempo con la gente, pero ¿puede una ahorrarte más tiempo y, en última instancia, dinero que la otra? Averigüémoslo.

¿Quiénes son Doodle y Calendly?

Doodle existe desde 2007, cuando fue fundada por dos estudiantes suizos, Michael Näf y Paul E. Sevinç. Buscaban una forma más cómoda de conocer gente que no requiriera rondas y rondas de correos electrónicos.

El éxito inicial -especialmente en las universidades- impulsó a la pareja a convertir su herramienta en un negocio y así nació Doodle. Constituidos en Suiza, consiguieron financiación rápidamente y en 2009 ya habían lanzado una versión premium de su producto.

Desde entonces, Doodle no ha dejado de crecer y en 2014 pasó a formar parte del Grupo TX. Ahora da servicio a más de 360 millones de usuarios al año. Eso supone unas 54 reuniones reservadas cada minuto.

Calendly fue fundada por Tope Awotona en 2013. Al igual que los fundadores de Doodle, Awotona buscaba una forma más fácil de reunir a la gente que no implicara muchas idas y venidas.

Inicialmente, comenzó como un producto freemium, pero lanzó una versión premium en 2014.

Al igual que Doodle, ofrece distintos tipos de reunión entre los que elegir, como Booking Page y soluciones de programación de grupos.

Crear una encuesta de grupo

¿Qué ofrecen ambas empresas para reunir a grupos?

Ambas herramientas ofrecen funciones similares a la hora de organizar reuniones con muchas personas.

Doodle se creó para reunir a grupos. Con Encuesta de grupo es muy fácil encontrar un momento para hacerlo. Sólo tienes que crear una encuesta, elegir las fechas que tienes libres o que quieres ofrecer y enviarla a tus participantes. A continuación, seleccionan una hora que les venga bien. La mayoría de la gente responde en pocos minutos.

Con Doodle también puedes integrarlo con tu calendario digital. Cuando se confirme un evento, aparecerá automáticamente en tu agenda. Nunca más volverás a tener una doble reserva, porque Doodle siempre reconoce una coincidencia. De hecho, si vinculas tu calendario al planificar una reunión, podrás ver los eventos confirmados para evitar posibles solapamientos.

Si vas a reunir a tu grupo virtualmente, Doodle puede integrarse de forma nativa con la mayoría de las herramientas de videoconferencia. Esto significa que sólo tienes que establecer la ubicación como tu herramienta preferida y se añadirá automáticamente un enlace.

Puedes crear reuniones de grupo completamente gratis en Doodle, pero si quieres llevar la programación al siguiente nivel, Doodle Professional ofrece algunas ventajas añadidas, como la personalización de la marca y la posibilidad de establecer fechas límite.

Calendly también permite reunir a grupos. Su función Meeting Polls te permite encontrar un momento para celebrar una reunión con varias personas. Puede ser bastante complicado hacer un seguimiento de los resultados, pero después de indagar un poco en el panel de control, los encontrarás.

Además de los sondeos de reuniones, Calendly dispone de una herramienta de eventos de grupo en la que puedes reservar tiempo con varias personas. Está disponible en sus planes premium a partir de 8 $ al mes.

Al igual que en Doodle, puedes activar las videoconferencias e integrar tu calendario para tener un evento reservado bloqueado y evitar así que se dupliquen las reservas.

¿Cómo se ven las cosas de lado a lado?

Crear una encuesta de grupo

Doodle

Facilidad de uso:

Crear una Encuesta de Grupo en Doodle es súper fácil. Simplemente pulsa 'Crear un Doodle, selecciona 'Encuesta de Grupo' y añade tu información. De principio a fin no te llevará más de unos minutos.

Características:

Las encuestas de grupo de Doodle te permiten reunir a cualquier número de personas para un evento, virtual o presencial.

Conecta tu calendario

Integra videoconferencias

Complemento de Microsoft Outlook para programar directamente desde la bandeja de entrada

Establezca plazos y recordatorios

Oculte la información de los participantes

Añadir marca y logotipo personalizados

Crear una encuesta de grupo

Para los jefes de equipo, ver análisis y perspectivas

Coste:

Puedes crear tantas encuestas de grupo como quieras con Doodle en el plan gratuito. Un plan profesional de Doodle comienza en $6.95 por mes y ofrece más control sobre la automatización de su horario permitiendo ilimitadas páginas de reserva y 1:1s.

Calendly

Facilidad de uso:

Lleva un tiempo averiguar qué tipo de reunión es la correcta. Añadir información es relativamente sencillo, aunque encontrar los resultados es un poco confuso.

Características:

Las encuestas de reunión también te permiten encontrar una hora para que un grupo de personas se reúna, virtualmente o en persona.

Conecta tu calendario

Crear una encuesta de grupo

Integre videoconferencias

Añadir una marca limitada

Coste:

El plan Calendly Basic es gratuito y te permite crear encuestas de reuniones. Para la herramienta Eventos de grupo, necesita un plan Calendly Essentials que comienza en $8. Para funciones, como recordatorios de reuniones, necesita un plan Professional que comienza en $12.

¿Qué opinan los usuarios?

Cuando hablamos con los clientes, dijeron que Doodle es más fácil de usar cuando se trata de encuestas de grupo.

Con Doodle, los usuarios dijeron que les gustaba lo fácil que era navegar por el panel de control. Encontrar la herramienta de encuestas de grupo y crear un evento era intuitivo y fácil de personalizar si era necesario cambiarlo. Esto era especialmente importante para los usuarios que afirmaban que la principal razón para automatizar sus agendas era ahorrar tiempo.

Los administradores de equipo dijeron que les gustaba la posibilidad de extraer informes de la consola de administración de Doodle, lo que facilitaba ver cuántas reuniones estaban teniendo sus subordinados directos.

Con Calendly, algunos pensaban que organizar reuniones de grupo no era tan fácil como con Doodle. Con muchos tipos de reuniones diferentes entre los que elegir, no siempre estaba claro cuál era el más adecuado.

También hubo frustración por no poder crear reuniones de grupo del mismo modo que en Doodle. Por ejemplo, algunos usuarios dijeron que se tardaba un poco en encontrar los resultados de una encuesta de reunión, mientras que en Doodle aparecían en el panel tras su publicación.