La herramienta de sondeo en línea Doodle
Puede ser estresante, por no decir complicado, organizar un evento y encontrar un horario que funcione para todos. No es nada fácil con tantos programas de programación que existen.
Utilizar papel, bolígrafos y tu memoria para encontrar una franja horaria adecuada puede convertirse rápidamente en caos y confusión. Doodle es el creador de encuestas en línea que te permite encontrar rápidamente la mejor hora para que todo el mundo se reúna, ¡independientemente del tamaño del grupo! Tanto si estás organizando reuniones de equipo semanales, comidas con clientes o quizás un evento más importante como una conferencia, con Doodle podrás encontrar la hora que mejor convenga a todos sin ninguna complicación. Aquí tienes una guía de cuatro pasos para empezar hoy mismo.
Cómo utilizar la herramienta de sondeo Doodle - paso a paso
¿Cómo funciona Doodle? Nuestro creador de encuestas gratuito es la mejor forma de encontrar tiempo para reunirse. Por eso ofrecemos conexiones de calendario a tus fuentes de Google, Outlook u otros calendarios.
Doodle es la mejor forma de programar y hacer un seguimiento de todas tus reuniones, independientemente del número de asistentes. Puedes crear una encuesta con la siguiente guía, añadir tus posibles opciones de hora y enviarla a tus invitados para encontrar la mejor hora para una reunión. Veamos un ejemplo para que veas lo fácil que es configurar tu primera encuesta Doodle.
Paso 1: Comienza tu primera encuesta Doodle seleccionando 'crear un Doodle' en la parte superior de la página. En el primer paso incluye el nombre de la reunión que te gustaría tener, el lugar de la reunión y cualquier nota que creas que puede ser útil.
Segundo paso: Añada posibles opciones de horario para su reunión. Esto es lo que votarán los participantes. Elija unas cuantas opciones para garantizar una mayor probabilidad de encontrar el mejor momento para que todos se reúnan. La vista de mes te permite ver todos los días del mes y luego añadir las horas a la derecha. En la vista por semanas, puedes añadir las franjas horarias directamente al calendario. Si has conectado tu calendario, podrás ver tus citas actuales para que nunca tengas que reservar dos veces o más de la cuenta.
Paso tres: Añade opciones avanzadas a tu encuesta. Por ejemplo, puedes limitar el número de votos por participante, ocultar la información de tus asistentes o añadir una tercera opción "si es necesario" para mayor flexibilidad. Si actualizas a una cuenta Profesional puedes añadir fechas límite para conseguir tus votos aún más rápido y requerir datos de contacto para que puedas volver a ponerte en contacto con tus participantes después de la reunión.
Paso 4: Termina tu encuesta y envía tus invitaciones. Puedes añadir direcciones de correo electrónico en el campo o puedes compartir el enlace con quien quieras. Empieza hoy mismo
Obtenga funciones Premium con la herramienta de sondeo en línea
Doodle ofrece funciones adicionales para que saques el máximo partido a tu experiencia de programación. Si tienes un calendario o planificador online podrás conectarlo a tu cuenta de Doodle para no tener que cambiar constantemente entre ambos cuando participes en la encuesta de otra persona. También hay opciones de marca para dar a tus encuestas un aspecto profesional si las envías a clientes o a tu equipo.