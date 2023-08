Det kan være stressende og kompliceret at organisere et arrangement og finde et tidspunkt, der passer til alle. Det er bestemt ikke nemmere med de mange planlægningsprogrammer der findes.

At bruge papir, kuglepenne og din hukommelse til at finde et passende tidsrum kan hurtigt udvikle sig til kaos og forvirring. Doodle er online poll creator, der giver dig mulighed for hurtigt at finde det bedste tidspunkt for alle at mødes på - uanset gruppens størrelse! Uanset om du arrangerer ugentlige teammøder, kundeluncher eller måske en mere betydningsfuld begivenhed som en konference, kan du med Doodle finde et tidspunkt, der passer til alle, uden besvær. Her er en guide i fire trin, så du kan komme i gang i dag!

Sådan bruger du Doodle-afstemningsværktøjet - trin for trin

Hvordan fungerer Doodle så? Vores gratis afstemningsværktøj er den bedste måde at finde tid til at mødes på. Derfor tilbyder vi kalenderforbindelser til dine Google-, Outlook- eller andre kalenderfeeds.

Doodle er den bedste måde at planlægge og holde styr på alle dine møder, uanset hvor mange personer der deltager. Du kan oprette en afstemning med følgende vejledning, tilføje dine potentielle tidsmuligheder og sende den til dine gæster for at finde det bedste tidspunkt for et møde. Lad os se på et eksempel for at se, hvor nemt det er at oprette din første Doodle-afstemning.

Trin et: Start din første Doodle-afstemning ved at vælge "opret en Doodle" øverst på siden. I det første trin skal du angive navnet på det møde, du gerne vil have, mødested og eventuelle noter, som du mener kan være nyttige.

Strin to: Tilføj potentielle tidsmuligheder for dit møde. Det er dette, som deltagerne skal stemme om. Vælg nogle få muligheder for at sikre, at der er større sandsynlighed for at finde det bedste tidspunkt for alle at mødes på. Med månedsvisningen kan du se alle månedens dage og derefter tilføje tidspunkterne til højre. I ugevisningen kan du tilføje tidsrummene direkte i kalenderen. Hvis du har tilsluttet din kalender, kan du se dine aktuelle aftaler, så du aldrig dobbeltbooker eller overbooker dig selv.

Strin tre: Tilføj avancerede indstillinger til din afstemning. Du kan f.eks. begrænse antallet af stemmer pr. deltager, skjule deltagernes oplysninger eller tilføje en tredje "hvis det er nødvendigt"-mulighed for at opnå større fleksibilitet. Hvis du opgraderer til en professionel konto kan du tilføje frister for at få dine stemmer endnu hurtigere og kræve kontaktoplysninger, så du kan komme i kontakt med dine deltagere efter dit møde.

Fjerde trin: Færdiggør din afstemning, og send dine invitationer ud. Du kan tilføje e-mail-adresser i feltet, eller du kan dele linket med hvem du vil. Kom i gang i dag.

Få Premium-funktioner med online afstemningsværktøjet

Doodle tilbyder ekstra funktioner for at sikre, at du får mest muligt ud af din planlægningsoplevelse. Hvis du har en online kalender eller planlægger, kan du forbinde den med din Doodle-konto, så du ikke hele tiden skal skifte mellem de to, når du deltager i en andens afstemning. Der er også brandingmuligheder for at give dine afstemninger et professionelt udseende, hvis du sender dem ud til kunder eller dit team.