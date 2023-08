Organizzare un evento e trovare un orario che vada bene per tutti può essere stressante, per non dire complicato. Con i tanti programmi di programmazione in circolazione, non è certo più facile.

Usare carta, penne e la propria memoria per trovare una fascia oraria adatta può rapidamente trasformarsi in caos e confusione. Doodle è il creatore di sondaggi online che vi permette di trovare rapidamente l'orario migliore per incontrarsi, indipendentemente dalle dimensioni del gruppo! Che si tratti di riunioni settimanali del team, di pranzi con i clienti o di eventi più importanti come una conferenza, con Doodle sarete in grado di trovare un orario adatto a tutti senza problemi. Ecco una guida in quattro fasi per iniziare oggi stesso!

Come utilizzare lo strumento di sondaggio Doodle - passo dopo passo

Come funziona Doodle? Il nostro strumento di sondaggio gratuito è il modo migliore per trovare il tempo per incontrarsi. Per questo motivo offriamo connessioni al calendario di Google, Outlook o altri calendari.

Doodle è il modo migliore per programmare e tenere traccia di tutte le riunioni, indipendentemente dal numero di partecipanti. Potete creare un sondaggio con la seguente guida, aggiungere le vostre potenziali opzioni di orario e inviarlo ai vostri ospiti per trovare l'orario migliore per una riunione. Vediamo un esempio per capire quanto sia facile impostare il vostro primo sondaggio Doodle.

Primo passo: Avviate il vostro primo sondaggio Doodle scegliendo "crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Nella prima fase includete il nome della riunione che desiderate organizzare, il luogo della riunione e qualsiasi nota che pensate possa essere utile.

Fase due: Aggiungere potenziali opzioni di orario per la riunione. Questo è l'orario su cui i partecipanti voteranno. Scegliete alcune opzioni per avere una maggiore probabilità di trovare l'orario migliore per tutti. La vista mese consente di vedere tutti i giorni del mese e di aggiungere gli orari sulla destra. Nella vista Settimana, è possibile aggiungere le fasce orarie direttamente al calendario. Se avete collegato il vostro calendario, potrete vedere i vostri appuntamenti attuali, in modo da non fare doppi appuntamenti o sovraprenotazioni.

Fase tre: Aggiungete impostazioni avanzate al vostro sondaggio. Ad esempio, potete limitare il numero di voti per partecipante, nascondere le informazioni dei partecipanti o aggiungere una terza opzione "se necessario" per una maggiore flessibilità. Se passate a un account Professional potete aggiungere delle scadenze per ottenere i voti ancora più velocemente e richiedere i dati di contatto per potervi mettere in contatto con i partecipanti dopo la riunione.

Fase quattro: Completate il sondaggio e inviate gli inviti. È possibile aggiungere indirizzi e-mail nel campo o condividere il link con chiunque si desideri. Iniziate oggi stesso

Ottenete le funzioni Premium con lo strumento di sondaggio online

Doodle offre funzioni aggiuntive per garantire che possiate ottenere il massimo dalla vostra esperienza di pianificazione. Se avete un calendario o un'agenda online, potrete collegarlo al vostro account Doodle, in modo da non dover passare continuamente dall'uno all'altro quando partecipate al sondaggio di qualcun altro. Sono disponibili anche opzioni di branding per dare ai sondaggi un aspetto professionale se li inviate ai clienti o al vostro team.