Eine Veranstaltung zu organisieren und einen Termin zu finden, der für alle passt, kann stressig, ja sogar kompliziert sein. Die vielen Terminplanungsprogramme, die es gibt, machen es definitiv nicht einfacher.

Kostenlos ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Mit Papier, Stiften und dem eigenen Gedächtnis nach einem geeigneten Zeitfenster zu suchen, kann schnell in Chaos und Verwirrung enden. Doodle ist der Online-Umfrageersteller, mit dem Sie schnell den besten Zeitpunkt für ein Treffen aller Beteiligten finden können - unabhängig von der Größe der Gruppe! Egal, ob Sie wöchentliche Teambesprechungen, Kundenessen oder vielleicht ein größeres Ereignis wie eine Konferenz organisieren, mit Doodle finden Sie mühelos einen Zeitpunkt, der allen passt. Hier finden Sie eine Anleitung in vier Schritten, um noch heute loszulegen!

Wie man das Doodle-Abstimmungstool verwendet - Schritt für Schritt

Und wie funktioniert Doodle? Unser free poll maker ist die beste Möglichkeit, Zeit für ein Treffen zu finden. Deshalb bieten wir Kalenderverbindungen zu Ihren Google-, Outlook- oder anderen Kalender-Feeds an.

Doodle ist der beste Weg, um alle Ihre Meetings zu planen und im Auge zu behalten, unabhängig davon, wie viele Personen teilnehmen. Sie können mit dem folgenden Leitfaden eine Umfrage erstellen, Ihre möglichen Zeitoptionen hinzufügen und sie an Ihre Gäste senden, um die beste Zeit für ein Treffen zu finden. Schauen wir uns ein Beispiel an, um zu sehen, wie einfach es ist, Ihre erste Doodle-Umfrage einzurichten.

Schritt eins: Starten Sie Ihre erste Doodle-Umfrage, indem Sie oben auf der Seite "Doodle erstellen" wählen. Geben Sie im ersten Schritt den Namen des gewünschten Treffens, den Ort des Treffens und alle Notizen, die Sie für hilfreich halten, an.

Schritt zwei: Fügen Sie mögliche Zeitoptionen für Ihr Treffen hinzu. Darüber werden Ihre Teilnehmer abstimmen. Wählen Sie einige Optionen aus, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Sie die beste Zeit für alle Teilnehmer finden. In der Monatsansicht können Sie alle Tage des Monats sehen und dann die Zeiten auf der rechten Seite hinzufügen. In der Wochenansicht können Sie die Zeitfenster direkt in den Kalender einfügen. Wenn Sie Ihren Kalender verknüpft haben, können Sie Ihre aktuellen Termine sehen, damit Sie sich nicht doppelt verplanen oder überbuchen.

Schritt drei: Fügen Sie erweiterte Einstellungen zu Ihrer Umfrage hinzu. So können Sie zum Beispiel die Anzahl der Stimmen pro Teilnehmer begrenzen, die Informationen Ihrer Teilnehmer ausblenden oder eine dritte Option "bei Bedarf" für mehr Flexibilität hinzufügen. Wenn Sie auf ein Professional-Konto upgraden, können Sie Fristen hinzufügen, um Ihre Abstimmungen noch schneller zu erhalten, und Kontaktangaben verlangen, damit Sie sich nach Ihrer Sitzung mit Ihren Teilnehmern in Verbindung setzen können.

Schritt vier: Beenden Sie Ihre Umfrage und versenden Sie Ihre Einladungen. Sie können E-Mail-Adressen in das Feld eintragen oder den Link an jeden weitergeben, den Sie mögen. Fangen Sie noch heute an.

Erhalten Sie Premium-Funktionen mit dem Online-Umfragetool

Doodle bietet zusätzliche Funktionen, damit Sie das Beste aus Ihrer Terminplanung herausholen können. Wenn Sie einen Online-Kalender oder -Planer haben, können Sie diesen mit Ihrem Doodle-Konto verbinden, so dass Sie nicht ständig zwischen den beiden wechseln müssen, wenn Sie an der Umfrage eines anderen Nutzers teilnehmen. Es gibt auch Branding-Optionen, um Ihren Umfragen ein professionelles Aussehen zu verleihen, wenn Sie sie an Kunden oder Ihr Team verschicken.