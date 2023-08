Il peut être stressant, pour ne pas dire compliqué, d'organiser un événement et de trouver une heure qui convienne à tout le monde. Le grand nombre de programmes de planification ne facilite pas les choses.

L'utilisation de papier, de stylos et de votre mémoire pour trouver un créneau horaire adéquat peut rapidement se transformer en chaos et en confusion. Doodle est le créateur de sondages en ligne qui vous permet de trouver rapidement le meilleur moment pour que tout le monde se réunisse, quelle que soit la taille du groupe ! Que vous organisiez des réunions d'équipe hebdomadaires, des déjeuners avec des clients ou un événement plus important comme une conférence, avec Doodle, vous pourrez trouver un moment qui convient à tout le monde sans problème. Voici un guide en quatre étapes pour commencer dès aujourd'hui !

Comment utiliser l'outil de sondage Doodle - étape par étape

Comment fonctionne Doodle ? Notre outil de sondage gratuit est le meilleur moyen de trouver un moment pour se rencontrer. C'est pourquoi nous proposons des connexions de calendrier à vos flux de calendrier Google, Outlook ou autres.

Doodle est le meilleur moyen de planifier et de garder la trace de toutes vos réunions, quel que soit le nombre de participants. Vous pouvez créer un sondage à l'aide du guide suivant, ajouter vos options de temps potentiel et l'envoyer à vos invités pour trouver le meilleur moment pour une réunion. Prenons un exemple pour voir à quel point il est facile de créer votre premier sondage Doodle.

Première étape : Démarrez votre premier sondage Doodle en choisissant "Créer un Doodle" en haut de la page. Dans la première étape, indiquez le nom de la réunion que vous souhaitez organiser, le lieu de la réunion et toute note que vous jugez utile.

Etape 2 : Ajoutez des options de temps potentiel pour votre réunion. C'est sur ce point que vos participants voteront. Choisissez quelques options pour avoir plus de chances de trouver le meilleur moment pour que tout le monde se réunisse. La vue mensuelle vous permet de voir tous les jours du mois, puis d'ajouter les heures à droite. En vue hebdomadaire, vous pouvez ajouter les créneaux horaires directement dans le calendrier. Si vous avez connecté votre calendrier, vous serez en mesure de voir vos rendez-vous en cours, ce qui vous permettra de ne pas faire de double emploi du temps ni de vous surcharger.

Etape 3: Ajoutez des paramètres avancés à votre sondage. Par exemple, vous pouvez limiter le nombre de votes par participant, masquer les informations de vos participants ou ajouter une troisième option "si nécessaire" pour plus de flexibilité. Si vous passez à un compte professionnel, vous pouvez ajouter des dates limites pour obtenir vos votes encore plus rapidement et demander les coordonnées des participants pour pouvoir les recontacter après votre réunion.

Quatrième étape: Terminez votre sondage et envoyez vos invitations. Vous pouvez ajouter des adresses électroniques dans le champ ou vous pouvez partager le lien avec qui vous voulez. (Commencez dès aujourd'hui.) (https://doodle.com/premium)

Obtenez des fonctionnalités Premium avec l'outil de sondage en ligne

Doodle propose des fonctionnalités supplémentaires pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre expérience de planification. Si vous disposez d'un calendrier ou d'un planificateur en ligne, vous pourrez le connecter à votre compte Doodle afin de ne pas avoir à passer constamment de l'un à l'autre lorsque vous participez au sondage de quelqu'un d'autre. Il existe également des options de marquage pour donner à vos sondages un aspect professionnel si vous les envoyez à des clients ou à votre équipe.