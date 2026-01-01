Det kan vara stressigt, för att inte tala om komplicerat, att anordna ett evenemang och hitta en tidpunkt som passar alla. Det blir definitivt inte enklare när det finns så många schemaläggningsprogram där ute.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Att använda papper, pennor och sitt minne för att hitta ett lämpligt tidsfönster kan snabbt leda till kaos och förvirring. Doodle är en webbtjänst enkätens upphovsman som gör att du snabbt kan hitta den tid som passar alla bäst – oavsett hur stor gruppen är! Oavsett om du planerar veckovisa teammöten, kundluncher eller kanske ett större evenemang som en konferens, kan du med Doodle hitta en tid som passar alla utan krångel. Här är en guide i fyra steg för att komma igång redan idag!

Så här använder du omröstningsverktyget Doodle – steg för steg

Så hur fungerar Doodle? Vår gratis verktyg för att skapa omröstningar är det bästa sättet att hitta tid för ett möte. Därför erbjuder vi kalenderintegration med din Google-, Outlook- eller annan kalender.

Doodle är det bästa sättet att planera och hålla koll på alla dina möten, oavsett hur många som deltar. Du kan skapa en omröstning med hjälp av följande guide, lägga till olika tidsalternativ och skicka den till dina gäster för att hitta den bästa tiden för ett möte. Låt oss titta på ett exempel för att se hur enkelt det är att skapa din första Doodle-omröstning.

Steg ett: Starta din första Doodle-omröstning genom att välja ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan. I det första steget anger du namnet på mötet du vill anordna, mötesplatsen och eventuella kommentarer som du tror kan vara till hjälp.

Steg två: Lägg till möjliga tidsalternativ för ditt möte. Det är dessa som deltagarna kommer att rösta på. Välj några alternativ för att öka sannolikheten att hitta den tid som passar bäst för alla. I månadsvyn kan du se alla dagar i månaden och sedan lägga till tiderna till höger. I veckovyn kan du lägga till tidsintervall direkt i kalendern. Om du har kopplat ihop din kalender kan du se dina aktuella möten, så att du aldrig dubbelbokar eller överbokar dig själv.

Steg tre: Lägg till avancerade inställningar i din omröstning. Du kan till exempel begränsa antalet röster per deltagare, dölja deltagarnas uppgifter eller lägga till ett tredje alternativ ”vid behov” för större flexibilitet. Om du uppgradera till ett Professional-konto Du kan ange tidsfrister för att få in rösterna ännu snabbare och begära kontaktuppgifter så att du kan återkomma till deltagarna efter mötet.

Steg fyra: Avsluta din omröstning och skicka ut dina inbjudningar. Du kan lägga till e-postadresser i fältet eller dela länken med vem du vill. Kom igång redan idag.

Få tillgång till premiumfunktioner med verktyget för onlineomröstningar

Doodle erbjuder extra funktioner som ser till att du får ut så mycket som möjligt av din planering. Om du har en onlinekalender eller planeringsverktyg kan du koppla den till ditt Doodle-konto så att du inte behöver växla mellan de två hela tiden när du deltar i någon annans omröstning. Det finns även alternativ för att anpassa utseendet så att dina omröstningar ser professionella ut om du skickar ut dem till kunder eller ditt team.