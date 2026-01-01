Organizacja wydarzenia i znalezienie terminu, który odpowiada wszystkim, może być stresujące, nie mówiąc już o tym, że jest to skomplikowane. Z pewnością nie ułatwia tego fakt, że jest tak wiele… programy do planowania tam.

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Szukanie odpowiedniego terminu przy pomocy kartki papieru, długopisów i własnej pamięci może szybko przerodzić się w chaos i zamieszanie. Doodle to internetowa twórca ankiety która pozwala szybko znaleźć termin dogodny dla wszystkich – niezależnie od wielkości grupy! Niezależnie od tego, czy organizujesz cotygodniowe spotkania zespołu, lunche z klientami, czy też może większe wydarzenie, takie jak konferencja, dzięki Doodle bez żadnego wysiłku znajdziesz termin, który zadowoli wszystkich. Oto czterostopniowy przewodnik, dzięki któremu możesz zacząć już dziś!

Jak korzystać z narzędzia do ankiet Doodle – krok po kroku

Jak więc działa Doodle? Nasza darmowe narzędzie do tworzenia ankiet to najlepszy sposób na znalezienie czasu na spotkanie. Dlatego oferujemy integrację z kalendarzem Google, Outlookiem lub innymi serwisami kalendarzowymi.

Doodle to najlepszy sposób na planowanie i śledzenie wszystkich spotkań, niezależnie od liczby uczestników. Możesz utworzyć ankietę, korzystając z poniższego przewodnika, dodać dostępne terminy i wysłać ją do zaproszonych osób, aby wybrać najlepszy termin spotkania. Przyjrzyjmy się przykładowi, aby przekonać się, jak łatwo jest skonfigurować swoją pierwszą ankietę w Doodle.

Krok pierwszy: Aby utworzyć swoją pierwszą ankietę w serwisie Doodle, wybierz opcję „Utwórz ankietę Doodle” u góry strony. W pierwszym kroku podaj nazwę spotkania, które chcesz zorganizować, miejsce spotkania oraz wszelkie uwagi, które mogą okazać się pomocne.

Krok drugi: Dodaj potencjalne terminy spotkania. To właśnie nad nimi będą głosować uczestnicy. Wybierz kilka opcji, aby zwiększyć szansę na znalezienie terminu dogodnego dla wszystkich. Widok miesięczny pozwala wyświetlić wszystkie dni miesiąca, a następnie dodać terminy po prawej stronie. W widoku tygodniowym możesz dodawać przedziały czasowe bezpośrednio do kalendarza. Jeśli podłączyłeś swój kalendarz, będziesz mógł zobaczyć swoje aktualne spotkania, dzięki czemu nigdy nie dojdzie do podwójnego lub nadmiernego obciążenia harmonogramu.

Krok trzeci: Dodaj zaawansowane ustawienia do swojej ankiety. Możesz na przykład ograniczyć liczbę głosów na uczestnika, ukryć dane uczestników lub dodać trzecią opcję „w razie potrzeby”, aby zapewnić większą elastyczność. Jeśli przejdź na konto Professional Możesz ustawić terminy, aby jeszcze szybciej zebrać głosy, oraz poprosić o podanie danych kontaktowych, aby po spotkaniu móc skontaktować się z uczestnikami.

Krok czwarty: Zakończ tworzenie ankiety i wyślij zaproszenia. Możesz wpisać adresy e-mail w odpowiednim polu lub udostępnić link dowolnym osobom. Zacznij już dziś.

Skorzystaj z funkcji Premium dzięki narzędziu do ankiet online

Doodle oferuje dodatkowe funkcje, dzięki którym w pełni wykorzystasz możliwości planowania. Jeśli korzystasz z kalendarza lub terminarza online, możesz połączyć go ze swoim kontem w Doodle, dzięki czemu nie będziesz musiał ciągle przełączać się między tymi dwoma narzędziami podczas udziału w ankiecie zorganizowanej przez kogoś innego. Dostępne są również opcje dostosowania wyglądu, które pozwolą nadać Twoim ankietom profesjonalny wygląd, jeśli wysyłasz je do klientów lub swojego zespołu.