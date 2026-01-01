एक कार्यक्रम आयोजित करना और सभी के लिए उपयुक्त समय ढूँढना तनावपूर्ण हो सकता है, और यह कहना तो दूर की बात है कि यह जटिल भी है। इतने सारे लोगों के होने से यह निश्चित रूप से आसान नहीं होता। अनुसूचीकरण कार्यक्रम वहाँ बाहर

कागज़, पेन और अपनी याददाश्त का उपयोग करके उपयुक्त समय स्लॉट ढूंढना जल्दी ही अराजकता और भ्रम में बदल सकता है। Doodle ऑनलाइन है। सर्वेक्षण निर्माता जो आपको समूह के आकार की परवाह किए बिना, सभी के लिए जल्दी से मिलने का सबसे उपयुक्त समय खोजने की सुविधा देता है! चाहे आप साप्ताहिक टीम बैठकें, क्लाइंट लंच या शायद किसी सम्मेलन जैसे बड़े आयोजन की व्यवस्था कर रहे हों, Doodle के साथ आप बिना किसी झंझट के सभी के अनुकूल समय ढूंढ सकते हैं। आज ही शुरू करने के लिए यहाँ एक चार-चरणीय मार्गदर्शिका है!

ग्रुप पोल बनाएँ

Doodle पोलिंग टूल का उपयोग कैसे करें – चरण-दर-चरण

तो Doodle कैसे काम करता है? हमारा नि:शुल्क पोल निर्माता मिलने का समय निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए हम आपके Google, Outlook या अन्य कैलेंडर फ़ीड्स से कनेक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं।

Doodle आपकी सभी मीटिंग्स को शेड्यूल करने और उनका ट्रैक रखने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे उनमें कितने भी लोग शामिल हों। आप निम्नलिखित गाइड के साथ एक पोल बना सकते हैं, अपने संभावित समय विकल्प जोड़ सकते हैं और मीटिंग के लिए सबसे अच्छा समय खोजने के लिए इसे अपने मेहमानों को भेज सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखें कि अपनी पहली Doodle पोल सेट अप करना कितना आसान है।

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चरण एक: पृष्ठ के शीर्ष पर 'Doodle बनाएँ' चुनकर अपना पहला Doodle पोल शुरू करें। पहले चरण में उस बैठक का नाम शामिल करें जिसे आप आयोजित करना चाहते हैं, बैठक का स्थान और कोई भी नोट्स जो आपको सहायक लगें।

चरण दो: अपनी मीटिंग के लिए संभावित समय विकल्प जोड़ें। यह वही है जिस पर आपके प्रतिभागी मतदान करेंगे। सभी के लिए मिलने का सबसे अच्छा समय खोजने की अधिक संभावना सुनिश्चित करने के लिए कुछ विकल्प चुनें। माह दृश्य आपको महीने के सभी दिन देखने और फिर दाईं ओर समय जोड़ने की सुविधा देता है। सप्ताह दृश्य में, आप समय स्लॉट सीधे कैलेंडर में जोड़ सकते हैं। यदि आपने अपना कैलेंडर कनेक्ट किया है, तो आप अपनी वर्तमान अपॉइंटमेंट्स देख पाएंगे, ताकि आप कभी भी डबल-बुक या ओवर-बुक न करें।

चरण तीन: अपने पोल में उन्नत सेटिंग्स जोड़ें। उदाहरण के लिए, आप प्रति प्रतिभागी वोटों की संख्या सीमित कर सकते हैं, अपने प्रतिभागियों की जानकारी छिपा सकते हैं या अधिक लचीलेपन के लिए तीसरा 'अगर जरूरत पड़े' विकल्प जोड़ सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल खाते में अपग्रेड करें आप और भी तेज़ी से वोट पाने के लिए समय-सीमाएँ जोड़ सकते हैं और संपर्क विवरण अनिवार्य कर सकते हैं, ताकि आप अपनी बैठक के बाद अपने प्रतिभागियों से फिर से संपर्क कर सकें।

चौथा कदम: अपना पोल पूरा करें और अपने निमंत्रण भेजें। आप फ़ील्ड में ईमेल पते जोड़ सकते हैं या लिंक को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। आज ही शुरू करें।

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ऑनलाइन पोलिंग टूल के साथ Premium सुविधाएँ प्राप्त करें

Doodle अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करता है ताकि आप अपने शेड्यूलिंग अनुभव का अधिकतम लाभ उठा सकें। यदि आपके पास कोई ऑनलाइन कैलेंडर या प्लानर है, तो आप उसे अपने Doodle खाते से जोड़ सकते हैं, ताकि किसी अन्य के पोल में भाग लेते समय आपको बार-बार दोनों के बीच स्विच न करना पड़े। यदि आप अपने पोल क्लाइंट्स या अपनी टीम को भेज रहे हैं, तो उन्हें पेशेवर रूप देने के लिए ब्रांडिंग विकल्प भी उपलब्ध हैं।