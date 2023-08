Pode ser estressante, para não dizer complicado, organizar um evento e encontrar um tempo que funcione para todos. Definitivamente não é mais fácil com tantos programas de agendamento por aí.

Usando papel, canetas e sua memória para encontrar um espaço de tempo adequado pode rapidamente cair no caos e na confusão. Doodle é o online (https://doodle.com/en/poll-maker/) que lhe permite encontrar o melhor momento para que todos se encontrem rapidamente - independentemente do tamanho do grupo! Quer você esteja organizando reuniões semanais de equipe, almoços de clientes ou talvez um evento mais significativo como uma conferência, com Doodle você poderá encontrar um horário que se adapte a todos com zero aborrecimentos. Aqui está um guia de quatro passos para começar hoje!

Como usar a ferramenta de votação Doodle - passo a passo

Então, como funciona o Doodle? Nosso fazedor de pesquisas gratuito é a melhor maneira de encontrar tempo para se encontrar. É por isso que oferecemos conexões de calendário para seu Google, Outlook ou outros feeds de calendário.

Doodle é a melhor maneira de agendar e acompanhar todas as suas reuniões, independentemente do número de pessoas presentes. Você pode criar uma enquete com o seguinte guia, adicionar suas opções de tempo potenciais e enviá-la aos seus convidados para encontrar o melhor horário para uma reunião. Vejamos um exemplo para ver como é fácil montar sua primeira enquete Doodle.

**Passo um: Comece sua primeira pesquisa Doodle escolhendo "criar um Doodle" no topo da página. No primeiro passo, inclua o nome da reunião que você gostaria de ter, o local da reunião e quaisquer notas que você ache que possam ser úteis.

Passo dois: Adicione opções de tempo potenciais para sua reunião. Isto é o que seus participantes irão votar. Escolha algumas opções para garantir uma maior probabilidade de encontrar o melhor horário para todos se encontrarem. A visão do mês permite que você veja todos os dias do mês e depois acrescente os horários à direita. Na visão da semana, você pode adicionar os horários diretamente ao calendário. Se você tiver conectado seu calendário, você poderá ver seus compromissos atuais, de modo que você nunca vai duplicar ou exagerar na sua agenda.

Passo três: Adicione configurações avançadas à sua pesquisa. Por exemplo, você pode limitar o número de votos por participante, ocultar as informações de seus participantes ou adicionar uma terceira opção "se necessário" para maior flexibilidade. Se você atualizar para uma conta Profissional você pode adicionar prazos para obter seus votos ainda mais rapidamente e exigir detalhes de contato para que possa voltar a entrar em contato com seus participantes após sua reunião.

Passo quatro: Termine sua pesquisa e envie seus convites. Você pode adicionar endereços de e-mail no campo ou pode compartilhar o link com quem você quiser. Comece hoje.

Obtenha recursos Premium com a ferramenta de sondagem on-line

A Doodle oferece recursos extras para garantir que você obtenha o máximo de sua experiência de programação. Se você tiver um calendário ou planejador online, você será capaz de conectar isso à sua conta Doodle para não ter que alternar constantemente entre os dois ao participar da enquete de outra pessoa. Há também opções de marca para dar uma aparência profissional às suas pesquisas se você as estiver enviando aos clientes ou à sua equipe.