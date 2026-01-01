Jak utworzyć typ wizyty w systemie Acuity Scheduling
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Krok pierwszy: Dodaj blok harmonogramu
Podczas tworzenia strony kliknij „Dodaj blok”, a następnie „Planowanie”.
Otwórz edytor bloków, klikając ikonę ołówka, a następnie z rozwijanego menu wybierz kalendarz, z którym chcesz się połączyć.
Kliknij „Zastosuj”.
Dzięki temu użytkownicy będą mogli teraz rezerwować terminy bezpośrednio na Twojej stronie internetowej.
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Krok drugi: Udostępnienie linku do swojej strony
Jeśli chcesz w prosty sposób udostępnić swój harmonogram innym osobom, możesz dołączyć link do wiadomości e-mail lub SMS-ów, aby umożliwić im rezerwację spotkania.
W sekcji „Bezpośrednie linki i osadzanie” kliknij „Bezpośredni link”.
Skorzystaj z menu rozwijanego, aby wybrać kalendarz lub harmonogram, do którego chcesz uzyskać link.
Skopiuj link, a teraz możesz go udostępnić wybranym osobom.
Krok trzeci: Tworzenie kategorii rodzajów spotkań
Jeśli chcesz uporządkować różne rodzaje spotkań, które organizujesz, możesz utworzyć kategorie, aby łatwiej je było znaleźć.
W panelu administracyjnym swojej witryny kliknij opcję „Rodzaje wizyt”. Przewiń w dół do wybranego rodzaju wizyty, a następnie kliknij „Edytuj”.
W sekcji „Kategoria” kliknij „Utwórz nową kategorię”. Wybierz nazwę, a następnie kliknij „Zapisz”.
Kliknij „Zaktualizuj typ wizyty”.
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