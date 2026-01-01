Jak utworzyć typ wizyty w systemie Acuity Scheduling

Krok pierwszy: Dodaj blok harmonogramu

Podczas tworzenia strony kliknij „Dodaj blok”, a następnie „Planowanie”.

Otwórz edytor bloków, klikając ikonę ołówka, a następnie z rozwijanego menu wybierz kalendarz, z którym chcesz się połączyć.

Kliknij „Zastosuj”.

Dzięki temu użytkownicy będą mogli teraz rezerwować terminy bezpośrednio na Twojej stronie internetowej.

Wypróbuj Doodle Załóż bezpłatne konto i zacznij planować już w ciągu kilku minut

Krok drugi: Udostępnienie linku do swojej strony

Jeśli chcesz w prosty sposób udostępnić swój harmonogram innym osobom, możesz dołączyć link do wiadomości e-mail lub SMS-ów, aby umożliwić im rezerwację spotkania.

W sekcji „Bezpośrednie linki i osadzanie” kliknij „Bezpośredni link”.

Skorzystaj z menu rozwijanego, aby wybrać kalendarz lub harmonogram, do którego chcesz uzyskać link.

Skopiuj link, a teraz możesz go udostępnić wybranym osobom.

Krok trzeci: Tworzenie kategorii rodzajów spotkań

Jeśli chcesz uporządkować różne rodzaje spotkań, które organizujesz, możesz utworzyć kategorie, aby łatwiej je było znaleźć.

W panelu administracyjnym swojej witryny kliknij opcję „Rodzaje wizyt”. Przewiń w dół do wybranego rodzaju wizyty, a następnie kliknij „Edytuj”.

W sekcji „Kategoria” kliknij „Utwórz nową kategorię”. Wybierz nazwę, a następnie kliknij „Zapisz”.

Kliknij „Zaktualizuj typ wizyty”.

Jeśli szukasz prostego, ale wydajnego oprogramowanie do planowania Dzięki temu można łatwo umówić się na spotkanie w ciągu kilku minut – może warto wypróbować Doodle? Aplikacja ta pozwala szybko i całkowicie za darmo planować spotkania z dowolnymi osobami.

Stwórz swoje pierwsze spotkanie już dziś.