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एक्विटी शेड्यूलिंग पर अपॉइंटमेंट प्रकार कैसे बनाएँ

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 11 अग॰ 2026

Doodle v Squarespace

चरण एक: एक शेड्यूलिंग ब्लॉक जोड़ें

जब आप अपना पेज बना रहे हों, तो "Add Block" पर क्लिक करें, फिर "Scheduling" पर।

पेंसिल पर क्लिक करके ब्लॉक संपादक खोलें, फिर ड्रॉप-डाउन का उपयोग करके वह कैलेंडर चुनें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं।

"लागू करें" पर क्लिक करें।

अब यह लोगों को आपकी वेबसाइट पर सीधे आपके साथ समय बुक करने की अनुमति देगा।

चरण दो: अपने पेज का लिंक साझा करना

यदि आप अपना शेड्यूल लोगों के साथ आसानी से साझा करना चाहते हैं, तो आप ईमेल या टेक्स्ट संदेशों में एक लिंक शामिल कर सकते हैं, जिससे लोग मीटिंग बुक कर सकें।

"डायरेक्ट लिंक और एम्बेडिंग" अनुभाग में "डायरेक्ट लिंक" पर क्लिक करें।

ड्रॉप-डाउन का उपयोग करके चुनें कि आप किस कैलेंडर या शेड्यूलर के लिए लिंक चाहते हैं।

लिंक कॉपी करें और अब आप इसे उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिन्हें आप चाहें।

चरण तीन: अपॉइंटमेंट-प्रकार की श्रेणियाँ बनाना

यदि आप अपनी विभिन्न प्रकार की बैठकों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें खोजने में आसान बनाने के लिए श्रेणियाँ बना सकते हैं।

अपनी वेबसाइट डैशबोर्ड पर "Appointment types" पर क्लिक करें। किसी अपॉइंटमेंट प्रकार पर स्क्रॉल करें, फिर "Edit" पर क्लिक करें।

श्रेणी के अंतर्गत "एक नई श्रेणी बनाएँ" पर क्लिक करें। इसे आप क्या नाम देना चाहते हैं, तय करें और फिर "सहेजें" पर क्लिक करें।

"अपॉइंटमेंट प्रकार अपडेट करें" पर क्लिक करें।

यदि आप एक सरल, लेकिन शक्तिशाली की तलाश में हैं अनुसूचीकरण सॉफ़्टवेयर जो मिनटों में लोगों से मिलना आसान बनाता है, तो क्यों न Doodle आज़माएँ? यह आपको किसी के साथ भी बैठकें जल्दी और पूरी तरह मुफ्त में योजना बनाने की सुविधा देता है।

आज अपनी पहली बैठक बनाएँ।

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