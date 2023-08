Como criar um tipo de compromisso no Acuity Scheduling

Etapa um: Adicionar um bloco de agendamento

Quando estiver criando sua página, clique em "Add Block" (Adicionar bloco) e depois em "Scheduling" (Agendamento).

Abra o editor de blocos clicando no lápis e, em seguida, use a lista suspensa para selecionar o calendário que deseja conectar.

Clique em "Apply" (Aplicar).

Isso permitirá que as pessoas reservem um horário com você diretamente no seu site.

Experimente o Doodle Configure uma conta gratuita e comece a agendar em minutos

Segundo passo: Compartilhar um link para sua página

Se quiser compartilhar sua agenda com as pessoas facilmente, você pode incluir um link em e-mails ou mensagens de texto para permitir que as pessoas agendem uma reunião.

Na seção "Direct links and embedding" (Links diretos e incorporação), clique em "Direct link" (Link direto).

Use o menu suspenso para selecionar para qual calendário ou agendador você deseja um link.

Copie o link e agora você pode compartilhá-lo com quem quiser.

Terceira etapa: Criação de categorias de tipo de compromisso

Se quiser organizar os diferentes tipos de reuniões que tem, você pode criar categorias para facilitar a localização.

No painel do seu website, clique em "Appointment types" (Tipos de compromissos). Role para baixo até um tipo de compromisso e clique em "Editar".

Em Categoria, clique em "Criar uma nova categoria". Decida o nome que deseja dar a ela e clique em "Salvar".

Clique em "Update appointment type" (Atualizar tipo de compromisso).

Se estiver procurando um software de agendamento simples, mas poderoso, que facilite o encontro com as pessoas em minutos, por que não experimentar o Doodle? Ele permite que você planeje reuniões com qualquer pessoa de forma rápida e totalmente gratuita.

Crie sua primeira reunião hoje mesmo.