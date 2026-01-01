Comment créer un type de rendez-vous sur Acuity Scheduling ?

Première étape : Ajouter un bloc de programmation

Lorsque vous créez votre page, cliquez sur "Ajouter un bloc" puis sur "Programmation".

Ouvrez l'éditeur de bloc en cliquant sur le crayon, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner le calendrier que vous souhaitez connecter.

Cliquez sur "Appliquer".

Cela permettra aux gens de réserver du temps avec vous directement sur votre site web.

Deuxième étape : Partager un lien vers votre page

Si vous souhaitez partager facilement votre emploi du temps avec d'autres personnes, vous pouvez inclure un lien dans les courriels ou les SMS pour permettre aux gens de réserver une réunion.

Créer un Doodle

Dans la section "Liens directs et intégration", cliquez sur "Lien direct".

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le calendrier ou le planificateur pour lequel vous souhaitez un lien.

Copiez le lien et vous pouvez maintenant le partager avec ceux que vous voulez.

Troisième étape : Créer des catégories de type rendez-vous

Si vous souhaitez organiser les différents types de réunions que vous organisez, vous pouvez créer des catégories pour les rendre plus faciles à trouver.

Créer un Doodle

Sur le tableau de bord de votre site web, cliquez sur "Types de rendez-vous". Faites défiler l'écran jusqu'à un type de rendez-vous, puis cliquez sur "Modifier".

Sous "Catégorie", cliquez sur "Créer une nouvelle catégorie". Décidez du nom que vous souhaitez lui donner, puis cliquez sur "Enregistrer".

Cliquez sur "Mettre à jour le type de rendez-vous".

Si vous recherchez un logiciel de planification simple mais puissant qui vous permette de rencontrer facilement des gens en quelques minutes, pourquoi ne pas essayer Doodle ? Il vous permet de planifier des réunions avec n'importe qui, rapidement et gratuitement.

Créez votre première réunion dès aujourd'hui.