Sådan opretter du en aftaletype i Acuity Scheduling

Første trin: Tilføj en planlægningsblok

Når du bygger din side, skal du klikke på "Tilføj blok" og derefter "Planlægning".

Åbn blokeditoren ved at klikke på blyanten, og brug derefter rullemenuen til at vælge den kalender, du vil forbinde.

Klik på "Anvend".

Nu kan folk booke tid hos dig direkte på din hjemmeside.

Prøv Doodle Opret en gratis konto, og begynd at planlægge på få minutter

Trin to: Del et link til din side

Hvis du gerne vil dele din tidsplan med folk, kan du inkludere et link i e-mails eller sms'er, så folk kan booke et møde.

Under afsnittet "Direkte links og indlejring" skal du klikke på "Direkte link".

Brug rullemenuen til at vælge, hvilken kalender eller planlægger du vil have et link til.

Kopier linket, og du kan nu dele det med dem, du vil.

Trin tre: Oprettelse af kategorier af aftaletypen

Hvis du vil organisere de forskellige typer af møder, du har, kan du oprette kategorier for at gøre dem lettere at finde.

Klik på "Aftaletyper" på din hjemmesides dashboard. Rul ned til en aftaletype, og klik derefter på "Rediger".

Klik på "Opret en ny kategori" under "Kategori". Beslut, hvad du vil kalde den, og klik derefter på "Gem".

Klik på "Opdater aftaletype."

Hvis du leder efter en enkel, men effektiv planlægningssoftware, der gør det nemt at mødes med folk på få minutter, hvorfor så ikke prøve Doodle? Det giver dig mulighed for at planlægge møder med hvem som helst hurtigt og helt gratis.

Opret dit første møde i dag.