Cómo crear un tipo de cita en Acuity Scheduling
Actualizado: 11 ago 2026
Primer paso: Añadir un bloque de programación
Cuando estés creando tu página, haz clic en "Añadir bloque" y luego en "Programación".
Abra el editor de bloques haciendo clic en el lápiz y, a continuación, utilice el menú desplegable para seleccionar el calendario que desea conectar.
Haz clic en "Aplicar".
Esto permitirá ahora a la gente reservar tiempo contigo directamente en tu sitio web.
Segundo paso: Compartir un enlace a su página
Si quieres compartir tu horario con la gente fácilmente, puedes incluir un enlace en los correos electrónicos o mensajes de texto para que la gente pueda reservar una reunión.
En la sección "Enlaces directos e incrustación", haz clic en "Enlace directo".
Utiliza el menú desplegable para seleccionar para qué calendario o planificador quieres un enlace.
Copia el enlace y ya puedes compartirlo con quien quieras.
Paso 3: Crear categorías de tipo cita
Si quieres organizar los diferentes tipos de reuniones que tienes, puedes crear categorías para que sean más fáciles de encontrar.
En el panel de control de su sitio web, haga clic en "Tipos de citas". Desplácese hasta un tipo de cita y haga clic en "Editar".
En Categoría, haga clic en "Crear una nueva categoría". Decida cómo quiere llamarla y haga clic en "Guardar".
Haga clic en "Actualizar tipo de cita".
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