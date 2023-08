Come creare un tipo di appuntamento su Acuity Scheduling

Primo passo: Aggiungere un blocco di pianificazione

Quando si costruisce la pagina, fare clic su "Aggiungi blocco" e poi su "Pianificazione".

Aprire l'editor dei blocchi facendo clic sulla matita, quindi utilizzare il menu a tendina per selezionare il calendario che si desidera collegare.

Fare clic su "Applica".

In questo modo le persone potranno prenotare il loro tempo con voi direttamente sul vostro sito web.

Prova a fare uno scarabocchio Configurate un account gratuito e iniziate a programmare in pochi minuti

Fase due: Condividere un link alla vostra pagina

Se volete condividere facilmente i vostri impegni con le persone, potete inserire un link nelle e-mail o nei messaggi di testo per consentire loro di prenotare un incontro.

Nella sezione "Link diretti e incorporazioni" fate clic su "Link diretto".

Utilizzare il menu a tendina per selezionare il calendario o il pianificatore per il quale si desidera un link.

Copiate il link e potete condividerlo con chi volete.

Terzo passo: Creare categorie di appuntamenti

Se volete organizzare i diversi tipi di appuntamenti che avete, potete creare delle categorie per renderli più facili da trovare.

Nella dashboard del sito web, fare clic su "Tipi di appuntamento". Scorrere fino a un tipo di appuntamento, quindi fare clic su "Modifica".

Alla voce Categoria, fare clic su "Crea una nuova categoria". Decidete come chiamarla e fate clic su "Salva".

Fare clic su "Aggiorna tipo di appuntamento".

Se siete alla ricerca di un software di pianificazione semplice ma potente che vi permetta di incontrare persone in pochi minuti, perché non provate Doodle? Vi permette di pianificare riunioni con chiunque in modo rapido e completamente gratuito.

Create oggi stesso la vostra prima riunione.