So erstellen Sie einen Termintyp in Acuity Scheduling

Schritt eins: Einen Terminplanungsblock hinzufügen

Wenn Sie Ihre Seite erstellen, klicken Sie auf "Block hinzufügen" und dann auf "Terminplanung".

Öffnen Sie den Block-Editor, indem Sie auf den Bleistift klicken, und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste den Kalender aus, den Sie verknüpfen möchten.

Klicken Sie auf "Übernehmen".

Jetzt können Personen direkt auf Ihrer Website Zeit mit Ihnen buchen.

Schritt zwei: Teilen eines Links zu Ihrer Seite

Wenn Sie Ihren Terminkalender mit anderen teilen möchten, können Sie einen Link in E-Mails oder Textnachrichten einfügen, damit die Leute einen Termin buchen können.

Ein Doodle erstellen

Klicken Sie unter dem Abschnitt "Direkte Links und Einbettung" auf "Direkter Link".

Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, für welchen Kalender oder Terminplaner Sie einen Link einfügen möchten.

Kopieren Sie den Link und Sie können ihn nun mit den gewünschten Personen teilen.

Schritt drei: Termin-Kategorien erstellen

Wenn Sie die verschiedenen Arten von Terminen organisieren möchten, können Sie Kategorien erstellen, um sie leichter zu finden.

Ein Doodle erstellen

Klicken Sie auf dem Dashboard Ihrer Website auf "Termintypen". Scrollen Sie nach unten zu einem Termintyp und klicken Sie auf "Bearbeiten".

Klicken Sie unter Kategorie auf "Eine neue Kategorie erstellen". Legen Sie den Namen fest und klicken Sie dann auf "Speichern".

Klicken Sie auf "Terminart aktualisieren".

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen, aber leistungsstarken Terminplanungssoftware sind, die es Ihnen leicht macht, sich innerhalb von Minuten mit anderen zu treffen, sollten Sie Doodle ausprobieren. Mit Doodle können Sie schnell und kostenlos Treffen mit anderen Personen planen.

Erstellen Sie noch heute Ihr erstes Treffen.