Så här skapar du en bokningstyp i Acuity Scheduling

Steg 1: Lägg till ett schemaläggningsblock

När du skapar din sida klickar du på ”Lägg till block” och sedan på ”Schemaläggning”.

Öppna blockredigeraren genom att klicka på pennikonen och välj sedan den kalender du vill koppla till via rullgardinsmenyn.

Klicka på ”Apply”.

Nu kan besökarna boka tid hos dig direkt på din webbplats.

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Steg två: Dela en länk till din sida

Om du vill dela ditt schema med andra på ett enkelt sätt kan du lägga in en länk i e-postmeddelanden eller sms så att andra kan boka ett möte.

Klicka på ”Direktlänk” under avsnittet ”Direktlänkar och inbäddning”.

Använd rullgardinsmenyn för att välja vilken kalender eller vilket schemaläggningsverktyg du vill ha en länk till.

Kopiera länken så kan du nu dela den med dem du vill.

Steg tre: Skapa kategorier för olika typer av bokningar

Om du vill strukturera dina olika typer av möten kan du skapa kategorier för att göra det enklare att hitta dem.

Klicka på ”Bokningstyper” på din webbplats kontrollpanel. Bläddra ner till en bokningstyp och klicka sedan på ”Redigera”.

Klicka på ”Skapa en ny kategori” under Kategori. Bestäm vad du vill kalla den och klicka sedan på ”Spara”.

Klicka på ”Uppdatera bokningstyp”.

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