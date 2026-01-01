Doodle kontra Calendly: Które oprogramowanie do planowania spotkań lepiej usprawnia organizację Twoich spotkań?

Masz chwilę? A może pół godziny w poniedziałek? Czy uda nam się zebrać zespół, żeby omówić aktualną sytuację? Lista takich pytań nie ma końca. Teraz bardziej niż kiedykolwiek czujemy, że wymagania dotyczące naszego czasu – zarówno w pracy, jak i w domu – są większe niż kiedykolwiek.

Właśnie dlatego skuteczne planowanie i zarządzanie terminami spotkań ma kluczowe znaczenie dla zapracowanych specjalistów, przedsiębiorców i freelancerów.

Jednak przy tak dużej liczbie dostępnych programów do planowania terminów wybór tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, może stanowić nie lada wyzwanie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej i porównamy dwie popularne platformy – Calendly i Doodle – aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję i zoptymalizować proces rezerwacji spotkań.

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Jak działa Calendly

Calendly to kompleksowe oprogramowanie do planowania stworzony z myślą o uproszczeniu procesu rezerwacji terminów. Dzięki niemu użytkownicy mogą w prosty sposób ustawić swoje preferencje dotyczące dostępności, udostępnić unikalny link do harmonogramu i umożliwić zaproszonym osobom wybór dogodnych terminów.

Calendly to jedno z rozwiązań dla profesjonalistów poszukujących sprawnego systemu planowania spotkań.

Prezentacja Doodle’a

Z kolei Doodle oferuje unikalne podejście do planowania spotkań dzięki prostemu, a jednocześnie skutecznemu systemowi planowania. Użytkownicy mogą tworzyć spotkania na trzy innowacyjne sposoby.

Group Poll to jeden z najpopularniejszych na świecie sposobów na organizowanie spotkań. Wystarczy wybrać daty i godziny, w których chcesz się spotkać, a następnie udostępnić je odpowiednim osobom. Oni wybierają dogodny termin, a Ty w ciągu kilku minut masz już ustalone spotkanie.

Booking Page ułatwia ustal swoją dostępność i wyślij go, podając jedynie link. Użytkownicy będą mogli wtedy rezerwować terminy u Ciebie, ale tylko wtedy, gdy sam zaznaczysz, że masz wolne. Koniec z podwójnymi rezerwacjami i spotkaniami w nieodpowiednim dla Ciebie czasie. Funkcja ta zautomatyzuje zarządzanie Twoim kalendarzem, pozostawiając Ci czas na ważniejsze sprawy.

Doodle 1:1 pozwala szybko umówić się na spotkanie z jedną osobą. Podobnie jak w przypadku Group Poll, wybierz daty i godziny, w których masz czas. Wyślij je do osoby, z którą chcesz się spotkać, a ona wybierze dogodny termin. Gdy to zrobi, wydarzenie pojawi się w kalendarzach was obojga.

Aplikacja Doodle współpracuje również z różnymi kalendarzami cyfrowymi, w tym z Kalendarz Google oraz niektóre z najpopularniejszych na świecie narzędzi do wideokonferencji, takich jak Zoom i Microsoft Teams.

Rezerwacja i zarządzanie terminami

Porównując funkcje rezerwacji terminów w serwisach Calendly i Doodle, można zauważyć, że obie platformy oferują opcje, które można dostosować do indywidualnych preferencji.

Calendly pozwala użytkownikom ustalać konkretne przedziały czasowe, w których są dostępni, określać czas trwania spotkań oraz dostosowywać proces rezerwacji za pomocą automatycznych powiadomień e-mailowych i przypomnień. Jednak na początku zrozumienie tego procesu może sprawiać pewne trudności.

Funkcja „Group Poll” w Doodle ułatwia ustalanie terminów spotkań z dużą liczbą osób. Pozwala uczestnikom głosować na preferowane terminy spotkań i w ciągu kilku minut znaleźć rozwiązanie, które odpowiada wszystkim.

Booking Page To świetne rozwiązanie dla osób, które przyjmują rezerwacje – na przykład fryzjerów pracujących na własną rękę czy konsultantów. Utwórz jedną lub kilka stron, dzięki czemu po kliknięciu użytkownicy będą mogli zarezerwować dogodny dla siebie wolny termin.

Doświadczenie użytkownika i łatwość obsługi

Komfort użytkowania jest kluczowym czynnikiem przy wyborze oprogramowania do planowania.

Calendly charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem. Jednak ustalenie, jaki typ spotkania najlepiej wybrać, zajmuje trochę czasu. Dodawanie informacji jest potem stosunkowo proste, choć przeglądanie wyników bywa nieco kłopotliwe.

Natomiast panel sterowania Doodle jest bardzo prosty w obsłudze, co zapewnia użytkownikom doskonałe wrażenia z korzystania z serwisu. Oznacza to, że użytkownicy o każdym poziomie umiejętności technicznych mogą z łatwością rezerwować spotkania.

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Obsługa klienta i niezawodność

Niezawodna obsługa klienta ma kluczowe znaczenie przy korzystaniu z każdej platformy oprogramowania.

Calendly udostępnia bogate zasoby, w tym przewodniki i dokumentację, aby pomóc użytkownikom w skutecznym korzystaniu z dostępnych funkcji.

Doodle zapewnia również kompleksowe wsparcie w wielu językach, gwarantując użytkownikom dostęp do informacji i pomocy niezbędnych do płynnego korzystania z serwisu.

Ceny

Jak wypadają te narzędzia pod względem kosztów?

Zarówno Calendly, jak i Doodle oferują plany roczne i miesięczne, więc w zależności od Twojej sytuacji możesz korzystać z dowolnego z tych narzędzi za kwotę tak niską lub tak wysoką, jak tylko potrzebujesz.

Cena usługi Calendly zaczyna się od 8 dolarów miesięcznie przy opłacie rocznej. Aby jednak uzyskać dostęp do wielu funkcji profesjonalnych, należy rozważyć plan „Professional”, którego cena zaczyna się od 12 dolarów przy opłacie rocznej lub 15 dolarów przy opłacie miesięcznej.

Natomiast usługa Doodle kosztuje 6,95 USD miesięcznie przy opłacie rocznej lub 14,95 USD w przypadku subskrypcji miesięcznej. Dzięki funkcjom porównywalnym z planem Professional serwisu Calendly, korzystając z Doodle zamiast Calendly i płacąc rocznie, można zaoszczędzić około 60 USD rocznie.

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Cechy wyróżniające produkt

Chociaż zarówno Calendly, jak i Doodle oferują przydatne funkcje, każda z tych aplikacji ma swoje unikalne atuty, które je wyróżniają.

Zaletą serwisu Calendly jest to, że jest on dość dobrze znany na całym świecie oraz oferuje szeroki zestaw funkcji dostosowanych do indywidualnego planowania spotkań.

Z drugiej strony Doodle doskonale sprawdza się we wszystkich aspektach planowania spotkań, w tym w koordynacji grupowej, przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych, spotkaniach indywidualnych i wielu innych. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do wspólnego planowania harmonogramów i przeprowadzania ankiet.

Wybór odpowiedniego oprogramowania do planowania ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji zarządzanie czasem oraz zwiększanie wydajności. To, czy zdecydujesz się na Calendly, czy na Doodle, zależy od Twoich konkretnych potrzeb i preferencji.

Konto indywidualne w serwisie Calendly rezerwacja terminu Te cechy sprawiają, że jest to popularny wybór wśród profesjonalistów.

Jednak system ankietowania oparty na współpracy, łatwość obsługi oraz intuicyjne funkcje koordynacji grupowej sprawiają, że Doodle jest preferowanym rozwiązaniem dla osób pracujących w zespołach, planujących wiele spotkań lub organizujących wydarzenia grupowe.

Dzięki lepszemu stosunkowi jakości do ceny, funkcjom porównywalnym z Calendly oraz dedykowanemu zespołowi wsparcia — Doodle może okazać się właśnie tym, czego potrzebujesz, aby zautomatyzować swój kalendarz i zrewolucjonizować proces planowania spotkań.