Doodle vs. Calendly: quale software di pianificazione ottimizza gli appuntamenti?

Sei libero? Che ne dici di mezz'ora lunedì? Possiamo riunire il team per un aggiornamento? L'elenco continua. Oggi più che mai le richieste per il nostro tempo al lavoro e a casa sono maggiori che mai.

È per questo che la programmazione e la gestione efficace degli appuntamenti sono fondamentali per i professionisti, gli imprenditori e i freelance più impegnati.

Ma con le numerose soluzioni software di pianificazione disponibili, può essere difficile determinare quale sia la più adatta alle vostre esigenze. Oggi esploreremo e confronteremo due piattaforme popolari - Calendly e Doodle - per aiutarvi a prendere una decisione informata e ottimizzare il processo di prenotazione degli appuntamenti.

Capire Calendly

Calendly è un software di programmazione progettato per semplificare il processo di prenotazione degli appuntamenti. Con esso, gli utenti possono facilmente impostare le loro preferenze di disponibilità, condividere il loro link unico di programmazione e consentire agli invitati di selezionare le fasce orarie più adatte.

Calendly è una delle scelte per i professionisti che cercano di semplificare la programmazione degli appuntamenti.

Svelamento di Doodle

Doodle, invece, offre un approccio unico alla pianificazione degli appuntamenti grazie a un sistema di programmazione semplice ma efficace. Gli utenti possono creare riunioni in tre modi innovativi.

I sondaggi di gruppo sono uno dei modi preferiti al mondo per riunire le persone. Basta scegliere le date e gli orari in cui ci si vuole incontrare e condividerli con le persone di cui si ha bisogno. Loro scelgono quello che va bene e voi avete il tempo di incontrarvi in pochi minuti.

Booking Page semplifica la disponibilità e la invia con un semplice link. Le persone possono quindi prenotare il proprio tempo con voi, ma solo quando decidete di essere liberi. Non è più necessario prenotare due volte o incontrarsi quando non lo si desidera.

Doodle 1:1 vi permette di incontrare rapidamente un'altra persona. Come per i sondaggi di gruppo, scegliete le date e gli orari in cui siete liberi. Inviate il messaggio alla persona che volete incontrare e questa sceglierà una fascia oraria adatta. Una volta fatto, l'evento apparirà su entrambi i vostri calendari.

Doodle si integra anche con diversi calendari digitali, tra cui Google Calendar e alcuni degli strumenti di videoconferenza preferiti al mondo, come Zoom e Microsoft Teams.

Prenotazione e gestione degli appuntamenti

Confrontando le funzioni di prenotazione degli appuntamenti di Calendly e Doodle, entrambe le piattaforme offrono opzioni personalizzabili per soddisfare le preferenze individuali.

Calendly consente agli utenti di impostare finestre di disponibilità specifiche, definire la durata degli incontri e personalizzare il processo di prenotazione con notifiche e-mail e promemoria automatici. Tuttavia, il processo può essere un po' difficile da capire subito.

I sondaggi di gruppo di Doodle semplificano la programmazione con molte persone. Consente ai partecipanti di votare i loro orari di riunione preferiti e di trovare in pochi minuti una soluzione che vada bene per tutti.

Pagina di prenotazione è l'ideale per chi ha persone che prenotano il proprio tempo, come un parrucchiere o un consulente freelance. Create una o più pagine, in modo che quando le persone cliccano su di esse possano prenotare uno dei vostri slot gratuiti che fanno al caso loro.

Esperienza utente e facilità d'uso

L'esperienza dell'utente è un fattore critico nella scelta di un software di pianificazione.

Calendly vanta un'interfaccia intuitiva. Tuttavia, ci vuole un po' di tempo per capire quale sia il tipo di riunione giusta da utilizzare. L'aggiunta di informazioni è relativamente semplice, anche se la ricerca dei risultati è un po' confusa.

La dashboard di Doodle, invece, è molto semplice da usare e offre un'ottima esperienza d'uso. Ciò significa che gli utenti di qualsiasi livello tecnico possono prenotare facilmente le riunioni.

Assistenza clienti e affidabilità

Un'assistenza clienti affidabile è essenziale quando si utilizza una piattaforma software.

Calendly fornisce ampie risorse, tra cui guide e documentazione, per aiutare gli utenti a navigare efficacemente tra le sue funzioni.

Doodle offre anche un supporto completo in più lingue, assicurando agli utenti l'accesso alle informazioni e all'assistenza di cui hanno bisogno per un'esperienza senza problemi.

Prezzi

Come si confrontano gli strumenti in termini di costi?

Sia Calendly che Doodle offrono piani annuali e mensili, quindi, a seconda delle circostanze, è possibile avere uno dei due strumenti per il minimo o per il massimo.

Calendly parte da 8 dollari al mese se pagato annualmente. Tuttavia, per avere accesso a molte delle funzioni professionali è necessario scegliere il piano Professional, che parte da 12 dollari se pagato annualmente o da 15 dollari se pagato mensilmente.

Doodle, invece, costa 6,95 dollari al mese con pagamento annuale o 14,95 dollari con abbonamento mensile. Con caratteristiche paragonabili al piano Professional di Calendly, è possibile risparmiare circa 60 dollari all'anno utilizzando Doodle rispetto a Calendly, se pagato annualmente.

Punti di vendita unici

Sebbene sia Calendly che Doodle offrano funzioni preziose, hanno punti di vendita unici che li distinguono.

La forza di Calendly risiede nel fatto di essere un prodotto abbastanza conosciuto in tutto il mondo e di avere una serie completa di funzioni personalizzate per la pianificazione degli appuntamenti.

D'altra parte, Doodle eccelle in tutte le aree della pianificazione delle riunioni, tra cui il coordinamento di gruppi, colloqui, incontri individuali e molto altro. Questo lo rende la scelta ideale per la pianificazione collaborativa e il polling.

La scelta del giusto software di pianificazione è essenziale per ottimizzare la gestione del tempo e migliorare la produttività. La scelta di Calendly o Doodle dipende dalle vostre esigenze e preferenze specifiche.

Le funzioni di Calendly per la prenotazione degli appuntamenti lo rendono una scelta popolare per i professionisti.

Tuttavia, il sistema di polling collaborativo, la facilità d'uso e le intuitive funzionalità di coordinamento di gruppo di Doodle lo rendono la soluzione preferita da chi lavora in team, pianifica molte riunioni o organizza eventi di gruppo.

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, funzioni paragonabili a quelle di Calendly e un team di assistenza dedicato, Doodle potrebbe essere quello che vi serve per automatizzare il vostro calendario e rivoluzionare la vostra programmazione.